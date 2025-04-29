戴维斯商业宣布拟发行总额3000万美元的新股

新加坡, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 戴维斯商业有限公司（纳斯达克：DTCK）宣布计划发行总额3,000万美元的新股，这标志着公司为推动增长和扩张计划而采取的战略举措。

新股发行的好处：

新股发行将为戴维斯商业提供大量资金，使公司能够追求各种旨在增强运营效率、推动收入增长和扩大市场份额的战略机会。

新资金的运用：

新股发行所得将用于以下几个关键领域，以进一步加强戴维斯商业在全球市场中的地位：

合并与收购（M&A）：戴维斯商业将探索潜在的M&A机会，以扩大其投资组合、提高市场竞争力，并实现为长期价值创造做出贡献的协同效应。例如，公司目前正在洽谈收购一家农产品贸易公司长达49%的股权。如果交易完成，预计将对收入和利润做出实质性贡献。 未来增长的投资：新资金将被战略性地投资于促进可持续增长和创新的举措，将戴维斯商业定位为在不断变化的商品市场中取得长期成功。公司正在寻求在有前景的地区设立办事处，并在选定的农产品领域探索新的商机。通过更有效地利用我们的物流和销售网络，我们旨在增加收入，同时最小化和分散相关运营成本。 供应链管理的扩展：戴维斯商业旨在通过投资于基础设施、技术和流程来优化其供应链运营，以简化物流、提高效率，并确保将商品及时交付给全球客户。在当前紧张的全球贸易环境下，拥有强大的供应链管理优势不仅有助于降低成本和风险，亦是一项收入来源。 效率提升项目：公司计划在各个运营方面实施效率提升项目，以降低成本、提高生产率和提升整体运营表现。提高运营效率不仅有助于更好地控制成本，还将提升利润表现。 业务中人工智能的采用：戴维斯商业打算整合人工智能解决方案到其业务流程中，以增强决策制定、优化交易策略，并在商品市场中开拓新机会。快速识别市场供需变化的能力有利于提升业务规划和盈利能力。



首席执行官声明：

戴维斯商业有限公司执行董事长兼执行董事Li Peng Leck女士表示：“发行总额3,000万美元的新股代表着戴维斯商业的一个重要里程碑。我们对这笔资本注入所带来的机遇感到兴奋，使我们能够加速增长轨迹，推动创新，并为股东创造长期价值。”

新股发行凸显了戴维斯商业在动态商品市场中的战略扩张、运营卓越和可持续增长的承诺。有关更多详情，请参阅我们网站的SEC文件部分中的F-3表格。

关于戴维斯商业有限公司

戴维斯商业有限公司是一家总部位于新加坡的投资控股公司，拥有广泛的全球农产品商品市场业务。该公司专门从事糖、大米和食用油等主要食品的贸易和分销，并在亚洲、非洲和中东地区具有强大的存在感。作为纳斯达克上市实体，戴维斯商业致力于通过多元化、创新和可持续商业实践提供价值。

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