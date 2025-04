Troilus annonce une intersection record de 2,44 g/t d’équivalent or sur 56 mètres dans la zone Southwest

MONTRÉAL, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (« Troilus » ou la « Société ») (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FSE: CM5R) est heureuse d'annoncer des résultats de forage positifs provenant de sa campagne de forage 2025 (présentée dans le communiqué de presse du 4 février 2025). Le programme est axé sur l’identification et la délimitation de la minéralisation à plus haute teneur et sur le renforcement de la confiance dans le modèle de blocs, ce qui pourrait potentiellement améliorer les premières années de production, comme indiqué dans l’étude de faisabilité de mai 2024* (voir le communiqué de presse du 14 mai 2024).

Les résultats rapportés aujourd'hui comprennent la meilleure intersection forée à ce jour dans la zone Southwest (« Southwest ») en termes de teneur linéaire (teneur x largeur). Ces résultats confirment la continuité du matériel à plus haute teneur au sein de la fosse de réserve de la Phase 1, qui couvre les années 1 à 5 du plan minier. Toutes les intersections rapportées se situent dans le plan minier actuel et contribuent à accroître la confiance et à réduire les risques associés au modèle de blocs. La Figure 1 illustre l’emplacement des trous de forage par rapport à la fosse de réserve Southwest. Toutes les teneurs sont rapportées non coupées et les épaisseurs vraies correspondent à environ 75 à 90% de la longueur mesurée en forage.

Points clés des intersections de forage dans Southwest :

Le trou SW-25-688 a recoupé 2,44 g/t d’équivalent or (“d’équ.-or”) (2,03 g/t Au, 2,55 g/t Ag, 0,23 % Cu) sur 56 m, incluant 3,28 g/t d’équ.-or (2,74 g/t Au, 3,38 g/t Ag, 0,29 % Cu) sur 34 m à partir de 174 mètres. Il s'agit de la meilleure intersection de forage de l'histoire de la zone Southwest en termes de teneur linéaire.





Justin Reid, chef de la direction de Troilus Gold, a dit à ce sujet : « Nous sommes très encouragés par les derniers résultats obtenus dans la zone Southwest, qui sera la première zone exploitée à la réouverture de la mine. Le trou SW-25-688 a livré l'intersection de plus haute teneur linéaire forée à ce jour dans cette zone, soulignant la continuité et l’épaisseur de la minéralisation à haute teneur au cœur du gisement. De plus, le trou SW-25-679 a révélé de fortes teneurs proches de la surface, ce qui pourrait renforcer davantage les premières années du plan minier. À mesure que la campagne progresse, nous avons hâte de partager d'autres résultats qui continueront de renforcer la confiance dans le modèle de blocs, de réduire les risques des premières années de production et d’optimiser le plan de développement global du projet Troilus. »

*Le rapport technique conforme au Règlement 43-101 associé à l'Étude de faisabilité du projet Troilus est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca sous le profil de l'émetteur de la Société ou sur le site Web de la Société à l'adresse www.troilusgold.com.

Forage dans la zone Southwest

Le programme de forage en cours dans la zone Southwest vise à mieux définir les zones à haute teneur pour les premières années de production. Ces premiers résultats publiés comprennent la meilleure intersection de Troilus dans l'histoire des forages dans la zone Southwest, en termes de teneur linéaire. Le trou SW-25-688 a recoupé 2,44 g/t d’équ.-or sur 56 mètres à partir de la zone enrichie (« ore shoot ») sur laquelle est centrée la fosse de la Phase 1, surpassant ainsi le résultat le plus élevé obtenu précédemment dans la zone Southwest, soit 1,56 g/t d’équ.-or sur 73 mètres dans le trou TLG-ZSW20-189 (voir communiqué de presse du 21 avril 2020).

Le trou SW-25-679 a révélé plusieurs intervalles à teneur plus élevée, soit 6,82 g/t d’équ.-or sur 1 mètre, 1,75 g/t d’équ.-or sur 9 mètres, 15,39 g/t d’équ.-or sur 1 mètre et 8,18 g/t d’équ.-or sur 1 mètre, au sein d'une intersection plus large de 1,22 g/t d’équ.-or sur 51 mètres débutant à seulement 9 mètres de profondeur. Ces teneurs sont nettement supérieures aux résultats précédemment rapportés dans cette zone de Southwest, soulignant le potentiel du programme de forage en cours non seulement pour réduire les risques associés aux premières années d'exploitation minière, mais également pour identifier des zones supplémentaires à haute teneur près de la surface qui pourraient améliorer la production initiale.

Le forage dans la zone Southwest devrait se poursuivre jusqu'à la mi-mai. En plus des forages de définition et des trous de forage d'extension dans l'enveloppe de la fosse actuelle, le programme comprendra des premiers forages tests de plusieurs anomalies géophysiques situées en dehors de la ressource existante. Ces anomalies électromagnétiques sont interprétées comme étant le résultat d'une minéralisation de type volcanogène qui, lorsqu'elle est rencontrée, a démontré un potentiel d’héberger des teneurs significativement plus élevées que celles observées dans les principales zones minéralisées de Troilus. Une campagne de forage de suivi sur ces cibles est prévue pour l'automne 2025.

Figure 1. Carte du gisement Southwest illustrant la position des trous de forage rapportés par rapport à la fosse de réserve

Table 1. Résultats de forage dans la zone Southwest

Puits De (m) À (m) Intervalle (m) Teneur

en or

(g/t) Teneur

en cuivre

(%) Teneur

en argent

(g/t) Teneur en équ.-or (g/t) SW-25-673 73 105 32 0,43 0,02 0,32 0,48 incl 99 100 1 3,43 0,02 1,30 3,48 147 148 1 2,39 0,00 1,00 2,40 167 183 16 0,66 0,04 0,35 0,73 incl 181 182 1 6,75 0,14 2,20 7,01 191 192 1 0,97 0,06 1,60 1,09 SW-25-679 9 60 51 1,13 0,04 0,81 1,22 incl 17 18 1 6,71 0,05 2,90 6,82 incl 27 36 9 1,71 0,02 0,46 1,75 incl 47 48 1 15,25 0,08 0,60 15,39 incl 58 59 1 7,33 0,44 8,50 8,18 78 80 2 1,31 0,17 2,00 1,62 87 92 5 0,25 0,09 2,56 0,44 100 111 11 0,18 0,08 0,71 0,32 119 125 6 0,29 0,06 0,53 0,41 SW-25-680 24 27 3 1,21 0,00 0,00 1,22 49 79 30 0,59 0,05 0,41 0,68 incl 52 53 1 11,80 0,14 2,70 12,08 99 100 1 2,17 0,02 0,50 2,21 SW-25-684 66 68 2 0,43 0,13 1,85 0,67 79 87 8 0,20 0,09 1,08 0,36 95 99 4 1,43 0,03 0,75 1,50 incl 95 96 1 5,05 0,10 3,00 5,25 110 111 1 1,13 0,07 1,50 1,27 SW-25-688 12 13 1 2,42 0,02 3,10 2,49 131 132 1 0,78 0,21 2,80 1,17 174 230 56 2,03 0,23 2,55 2,44 incl 189 223 34 2,74 0,29 3,38 3,28 and 189 195 6 3,02 0,60 5,32 4,10 and 211 221 10 4,58 0,26 5,08 5,07 264 282 18 0,34 0,02 0,72 0,39 incl 278 279 1 1,59 0,19 3,70 1,95 SW-25-695 10 12 2 1,87 0,12 0,75 2,08 incl 10 11 1 3,37 0,19 1,50 3,70 28 34 6 0,30 0,01 0,00 0,32 41 51 10 0,35 0,01 0,08 0,37 74 80 6 0,91 0,05 2,10 1,05 incl 79 80 1 4,74 0,11 6,00 5,00 SW-25-708 18 24 6 0,32 0,07 0,52 0,44 30 43 13 0,22 0,05 0,42 0,32 49 59 10 0,37 0,03 0,10 0,43 SW-25-710 16 23 7 0,21 0,05 0,77 0,30 31 37 6 0,28 0,01 0,00 0,30 47 48 1 1,53 0,01 0,00 1,55 77 78 1 2,37 0,04 0,00 2,44 93 106 13 0,73 0,02 0,15 0,77 incl 105 106 1 7,21 0,05 0,60 7,29 114 115 1 2,09 0,00 0,00 2,10 124 155 31 1,39 0,05 0,29 1,48 incl 128 129 1 10,30 0,02 0,80 10,34 incl 142 147 5 5,70 0,01 0,00 5,73 and 143 144 1 18,90 0,00 0,00 18,91 174 221 47 0,35 0,03 0,33 0,41 SW-25-712 100,7 106 5,3 0,24 0,09 0,37 0,39 113 115 2 0,34 0,10 0,00 0,50 163 164 1 1,09 0,01 0,50 1,11 177 178 1 1,22 0,01 1,10 1,26 189 262 73 0,68 0,14 0,80 0,97 incl 202 221 19 1,34 0,29 0,76 1,84 and 219 220 1 6,48 1,08 4,80 8,35 incl 248,65 250 1,35 4,85 0,10 1,00 5,04 SW-25-713 86 97 11 0,93 0,02 0,15 0,97 incl 88 90 2 4,26 0,01 0,00 4,28 119 145 26 0,34 0,04 0,42 0,41 SW-25-722 3 11 8 0,69 0,03 0,39 0,75 26 27 1 1,75 0,00 0,00 1,76 50 56 6 0,78 0,00 0,00 0,79 incl 53 54 1 3,37 0,00 0,00 3,38 62 109 47 0,74 0,03 0,51 0,80 incl 85 86 1 9,16 0,17 2,50 9,48 incl 95 96 1 5,85 0,01 0,50 5,87 incl 101 102 1 3,31 0,11 3,60 3,54 159 163 4 0,17 0,08 0,90 0,32 167 180 13 0,35 0,08 0,85 0,49 SW-25-723 16 23 7 0,44 0,01 0,24 0,46 50 71 21 0,43 0,03 0,61 0,50 108 117 9 0,30 0,04 0,31 0,37 142 143 1 12,55 0,53 28,40 13,79

* Équ.-or = Au + 1,6823 x Cu + 0,0124 x Ag

Assurance et contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme de forage, des échantillons d’analyse d’un mètre ont été prélevés à partir de carottes de calibre NQ, puis sciés en deux. Une moitié a été envoyée pour analyse à ALS Laboratory, un laboratoire commercial agréé, et l’autre moitié a été mise de côté à des fins d’analyse, de contre-vérification et de consultation ultérieure. Un programme rigoureux d’assurance et de contrôle de la qualité a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’intégration d’un étalon minéralisé certifié et d’un échantillon de référence dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été préparé selon la procédure normalisée de concassage à 75 microns (85 % passant) sur des demi-carottes de 500 g. Les échantillons ont fait l’objet d’une pyroanalyse 1-AT (30 g) avec fini par absorption atomique et lorsque les résultats étaient supérieurs à 3,5 g/t d’or, les analyses ont été reprises avec un fini gravimétrique. Pour les échantillons d’assurance et de contrôle de la qualité, une pyroanalyse de 50 g a été effectuée. Outre les analyses pour l’or, ALS Laboratory a effectué une analyse multi-éléments ME-ICP61 pour 33 éléments ICP-AES au moyen de quatre acides.

Expertise d’une personne qualifiée

Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Nicolas Guest, géoscientifique professionnel et directeur de l’exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

Divulgation par rapport à l’équ.-or

Les formules utilisées pour le calcul des valeurs équivalentes pour les ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, équ.-or = or + 1,5628 x cuivre +0,0128 x argent; pour la fosse J, équ.-or = or + 1,5107 x cuivre + 0,0119 x argent; pour la fosse sud-ouest, équ.-or = or + 1,6823 x cuivre + 0,0124 x argent; pour la fosse X22, équ.-or = or + 1,5628 x cuivre + 0,0128 x argent. L’équ.-or a été calculé en fonction des prix suivants pour les métaux : 1 850 $/oz d’or, 4,25 $/lb de cuivre et 23,00 $/oz d’argent.

À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, ce qui en fait un projet phare en Amérique du Nord.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent notamment des déclarations concernant l’incidence du programme de forage sur la Société, ses résultats et la probabilité qu’il débouche sur l’expansion des ressources comme prévu ou pas du tout, des plans de mise en valeur, la possibilité d’étendre l’échelle du projet, le projet devenant une pierre angulaire du projet minier en Amérique du Nord; le potentiel de développement et le calendrier du projet; l’estimation des ressources et des réserves minérales; la réalisation des estimations des ressources et des réserves minérales; le moment auquel aura lieu l’exploration future prévue et son ampleur; les coûts des activités futures; les dépenses en immobilisations et les frais d’exploitation; le succès des activités d’exploration; la capacité prévue des investisseurs de continuer à tirer profit des faibles coûts de découverte et de l’expertise technique de la Société ainsi que de l’aval des collectivités locales; et les résultats anticipés du programme de forage 2024 de la Société et leur possible incidence sur la taille potentielle de l’estimation des ressources minérales. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots évoquant l’avenir comme « planifier », « prévoir », « s’attendre à », « budgéter », « estimer », « projeter », « prédire », « anticiper », « croire » ou des variations, y compris dans la forme négative, de ces termes, expressions ou énoncés qui indiquent que certains événements, certaines actions ou certains résultats « pourraient » ou « pourront » « survenir », « être réalisés » ou « être atteints ». Les énoncés prospectifs sont formulés sur la foi de certaines hypothèses et d’autres faits importants qui, s’ils sont erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, les réalisations ou le rendement obtenus par Troilus soient considérablement différents des résultats, des réalisations ou du rendement explicitement ou implicitement évoqués dans ces énoncés. Ces énoncés et cette information se fondent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, les réalisations ou le rendement obtenus et ceux évoqués dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les fluctuations des taux de change, le climat économique mondial, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus sont sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter : l’absence de garantie que le ou les programmes d’exploration de la Société entraîneront un accroissement des ressources minérales; les incertitudes et risques inhérents aux estimations des ressources et réserves minérales; le fort degré d’incertitude inhérent aux études de faisabilité et aux autres études sur l’exploitation minière et l’économie, ces dernières reposant dans une large mesure sur différentes hypothèses; les fluctuations du cours de l’or et d’autres métaux et les fluctuations des taux de change; les fluctuations des coûts d’approvisionnement et de main-d’œuvre; l’obtention des autorisations nécessaires; la disponibilité du financement pour le développement du projet; les incertitudes et les risques relatifs au développement de projets miniers; les incertitudes commerciales générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les cours futurs de l’or et d’autres métaux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries; les risques environnementaux et autres risques affectant l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans le dernier formulaire d’information annuel de la Société, ses rapports techniques et dans d’autres documents d’information continue de la Société disponibles sous le profil de la Société sur le site www.sedarplus.ca. Même si Troilus s’est efforcée de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient très différents de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les prévisions, estimations et attentes à l’égard des résultats ne sont pas réalisées. Il n’existe aucune garantie que de tels énoncés s’avéreront exacts, puisque les résultats obtenus et les événements futurs pourraient être très différents de ceux anticipés et formulés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder un crédit indu aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf lorsque les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

