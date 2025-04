Nexans remporte un contrat significatif pour la deuxième interconnexion Malte-Sicile

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans a remporté un contrat significatif auprès d’Interconnect Malta (ICM) pour la fourniture de câbles sous-marins haute tension destinés à la deuxième interconnexion de l’île de Malte. Les câbles de ce projet seront produits à l’usine de Nexans à Charleston, aux Etats-Unis.

Ce projet contribuera à la stabilité du réseau et soutiendra la stratégie énergétique de Malte pour atteindre ses objectifs climatiques et énergétiques d’ici 2030.

En renforçant le réseau électrique du pays, l’interconnexion sera un vecteur essentiel de la décarbonation à long terme de Malte.

Ce contrat renforce davantage la position de Nexans en tant que partenaire de confiance dans le domaine de la transmission d’énergie et des infrastructures énergétiques critiques.

Paris, le 29 Avril 2025 — Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et des services associés, spécialisé dans le marché de l’éolien en mer et les interconnecteurs sous-marins, a remporté un contrat significatif auprès d’Interconnect Malta (ICM) pour fournir le deuxième interconnecteur Malte-Sicile. Cette nouvelle liaison à courant alternatif haute tension (CAHT) renforcera le réseau électrique maltais, assurant un approvisionnement énergétique stable et résilient. Les câbles de ce projet seront produits à l’usine de Nexans à Charleston, aux Etats-Unis. Ce projet renforce également l’engagement de longue date de Nexans en faveur de l’indépendance énergétique et du développement économique de Malte.



L’interconnecteur de 225 MW fonctionnera à 220 kV et comprendra des câbles sous-marins reliant Maghtab, sur l’île de Malte, à Raguse, en Sicile. Il sera installé parallèlement à l’interconnecteur existant, précédemment livré par Nexans en 2015.



Dans le cadre de la stratégie énergétique nationale de Malte, ce projet vise à sécuriser l’approvisionnement de l’île, à y intégrer davantage de sources d’énergie renouvelables et à soutenir les objectifs énergétiques et climatiques du pays à l’horizon 2030. En renforçant la connexion de Malte au réseau européen, il améliorera la stabilité du réseaux et favorisera la croissance économique grâce à un approvisionnement en électricité plus fiable.



Nous sommes fiers de contribuer à l'infrastructure énergétique de Malte", a déclaré Pascal Radue, EVP PWR Transmission Business Group chez Nexans. "La réalisation de ce deuxième interconnecteur renforce le lien énergétique entre Malte et la Sicile, garantissant une stabilité à long terme de l'approvisionnement en électricité du pays. En nous appuyant sur notre partenariat de longue date avec Interconnect Malta, ce projet joue également un rôle clé dans le soutien à la transition du pays vers une économie climatiquement neutre et dans la promotion de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables."

"Cet interconnecteur représente une étape clé pour le réseau électrique de Malte", a déclaré Ismail D’Amato, PDG d’Interconnect Malta (ICM). "En ajoutant une deuxième liaison, nous augmentons la sécurité de l'approvisionnement, renforçons la résilience du réseau et garantissons à Malte un accès à une transmission d'énergie fiable et efficace pour les années à venir. Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec Nexans sur ce projet."

Avec ce projet, Nexans continue de renforcer son rôle de partenaire clé dans la transmission d'énergie, en fournissant des solutions de câbles de grande qualité, haute performance et des technologies innovantes pour les infrastructures énergétiques critiques à travers le monde.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe est reconnu comme un leader mondial en faveur de l’action climatique et s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, approuvé par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

