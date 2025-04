Ensembles de phares à DEL Porsche maintenant offerts au Canada pour certains modèles Classic

Ce nouvel équipement à installation directe sans modifications permet d’intégrer la plus récente technologie d’éclairage homologuée pour la route

Les ensembles Porsche H4 et H7 sont les premières et seules options de phares à DEL homologués pour la route offrant une solution d’adaptation après-vente prête à l’emploi fabriquée par Porsche spécifiquement pour les modèles Porsche Classic.

Le remplacement de la lampe halogène est disponible pour plusieurs modèles 911 (modèle F de 1972, modèle G et type 964), ainsi que pour les modèles 924 et 944 et le modèle Boxster de première génération (986).

Les ensembles peuvent être commandés dans un Centre Porsche au Canada, au prix de 298,09 $.



TORONTO, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les conducteurs canadiens de certains modèles Porsche Classic peuvent maintenant équiper leur véhicule des premiers et seuls phares à DEL homologués pour la route, fabriqués par le célèbre constructeur de voitures de sport de Stuttgart.

Les phares à DEL Porsche H4 et Porsche H7 sont une option prête à l’emploi qui remplace les phares à halogène d’origine. L’ensemble H4 est disponible pour le modèle 911 F de 1972, le modèle 911 G, le 911 (type 964) ainsi que les modèles 924 et 944. L’ensemble H7 est proposé pour le modèle 911 (type 996) et le modèle Boxster (type 986). Ces phares modernes incarnent la symbiose entre une esthétique élégante et une fonctionnalité exceptionnelle.

La technologie moderne des phares H4 et H7 à DEL garantit une plus longue durée de vie des lampes, ainsi qu’une visibilité accrue. La qualité du faisceau lumineux des lampes assure un éclairage accru la nuit et dans de mauvaises conditions météorologiques.

Les ensembles H4 et H7 à DEL peuvent être commandés dans un Centre Porsche au Canada au prix de 298,09 $.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto ouvrira ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous :

https://www.porsche.ca | https://www.instagram.com/porschecanada | https://www.linkedin.com/company/porsche-cars-canada-ltd | https://www.youtube.com/Porsche | https://www.facebook.com/Porsche | https://www.pinterest.ca/porsche

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à l’adresse https://press.ca.porsche.com.

Relations publiques Relations publiques Patrick Saint-Pierre Tina McMullan 647 531-2992 647 393-2264 Patrick.Saint-Pierre@porsche.ca Tina.McMullan@porsche.ca



Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf97fe0f-7bc1-43b1-8c32-79bfd80105ff/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90f19194-c11d-4e18-89e3-3e56880a6a67/fr