Basil Bangs lance ses tapis de pique-nique haut de gamme au Canada

MONTRÉAL, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La marque australienne Basil Bangs est ravie de présenter sa collection de couvertures de pique-nique au Canada, désormais disponible sur basilbangs.ca. Reconnue pour ses parasols et ses articles d’extérieur, Basil Bangs étend son mélange caractéristique de style, de fonctionnalité et de durabilité à l'art de la détente en plein air avec ces tapis de pique-nique.

Conçues pour la vie en plein air, les tapis de pique-nique Basil Bangs sont à la fois esthétiques, pratiques et durables. Mettant l'accent sur des matériaux de première qualité et un entretien facile, ces couvertures permettent de profiter plus facilement que jamais de moments spontanés à l'extérieur, qu'il s'agisse d'un après-midi ensoleillé dans le parc, d'une journée à la plage au bord du lac ou d'une réunion entre amis ou en famille dans le jardin. Alors que le printemps nous invite à passer plus de temps à l'extérieur, elles sont le compagnon idéal pour profiter de la saison avec style.

« La couverture de pique-nique Basil Bangs permet vraiment de profiter du plein air avec aisance et style », explique Mike Durante, cofondateur de Basil Bangs. « Nous voulions offrir aux Canadiens une couverture qui soit non seulement belle, mais aussi suffisamment pratique pour résister aux aventures de la vie quotidienne, de l'herbe humide aux plages de sable. »

Points forts de la collection

Base résistante à l'eau : Vous garde au sec et à l'aise sur l'herbe humide, le sable ou les matins rosés.



: Vous garde au sec et à l'aise sur l'herbe humide, le sable ou les matins rosés. Couche supérieure douce et matelassée : Conçue pour le confort, avec de magnifiques imprimés exclusifs à Basil Bangs.



: Conçue pour le confort, avec de magnifiques imprimés exclusifs à Basil Bangs. Compacte et portable : S'enroule facilement grâce à une poignée intégrée et une sangle réglable pour un transport facile.



: S'enroule facilement grâce à une poignée intégrée et une sangle réglable pour un transport facile. Parfaite pour toutes les occasions : Idéale pour les pique-niques, les journées à la plage, les voyages en camping, les festivals ou pour se détendre dans le jardin.

Disponible dans une variété de motifs et de designs intemporels, la collection reflète l'esthétique caractéristique de Basil Bangs : ludique mais raffinée, colorée mais classique. La gamme complète de tapis de pique-nique est désormais disponible sur le site web de Basil Bangs , avec une livraison dans tout le Canada et un service client basé à Montréal.

À propos de Basil Bangs

Fondée à Sydney, en Australie, Basil Bangs conçoit des produits de haute qualité qui célèbrent le plein air et la vie quotidienne. Des parasols aux meubles d'extérieur, en passant par les poufs , les tapis de pique-nique et les articles ménagers, la marque est reconnue pour son engagement envers un savoir-faire durable, des détails bien pensés et des designs exceptionnels. Avec un centre de distribution et un service à la clientèle basés à Montréal, Basil Bangs continue d'apporter une touche de luxe décontracté et de beauté pratique à la vie en plein air partout au Canada.