Yaqrit 将于 5 月 7 日至 10 日在欧洲肝脏研究协会 (EASL) 大会上展示其临床进展

分享的数据为其在肝性脑病、急性慢性肝衰竭 (ACLF) 和失代偿性肝硬化领域的关键高级临床试验提供重要支持

管理层将出席此次会议

伦敦, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yaqrit 是一家处于临床研究后期的公司，致力于开发治疗晚期肝病的救命疗法。该公司今日宣布，将在于 5 月 7 日至 10 日在阿姆斯特丹举行的欧洲肝脏研究协会 (EASL) 大会上与投资者、临床和科学同行分享其进展。 Yaqrit 的研究人员和合作伙伴将在八场报告中展示为即将开展的高级临床试验所采取的严谨方法：

YAQ006（静脉注射 L-鸟氨酸苯乙酸盐）治疗肝性脑病的 3 期临床试验；

YAQ007（口服 L-鸟氨酸苯乙酸盐）预防肝性脑病复发的 2b/3 期临床试验；

YAQ005 +/- G-CSF 限制器官损伤和预防早期急性慢性肝衰竭 (ACLF) 的 2a 期临床试验 (ATANGO)；

YAQ001（口服吸附性碳珠）恢复肠道健康以治疗失代偿性肝硬化的注册试验；

YAQ002（体外肝脏支持）治疗急性慢性肝衰竭 (ACLF) 的注册试验。

Yaqrit 首席执行官 Troels Jordansen 说道：“我们临床团队和合作伙伴开发的可靠数据，使 Yaqrit 能够在危及生命的肝脏疾病治疗方面开展高级试验。 Yaqrit 正在蓬勃发展，背后有坚实的科学基础和创新驱动。”

Yaqrit 创始人兼首席医学官 Rajiv Jalan 表示：“Yaqrit 及其国际合作伙伴提供了新的知识，有助于更深入地理解 Yaqrit 产品组合中药物和设备的作用机制。 新型诊断和预后模型的开发将有助于更精准地筛选临床试验患者，同时为研究提供明确的终点。 YAQ007 的随机 2a 期临床试验为其进入 2b/3 期临床试验奠定了基础。”

Yaqrit 在 2025 年 EASL 大会上的报告

专题：肝硬化及其并发症：门静脉高压，5 月 7 日（星期三），上午 8:30 CEST（中欧夏令时间）

AMMON-OHE 模型预测经颈静脉肝内门体静脉分流术 (TIPS) 术后肝性脑病加重 (WED-224)。 María Pilar Ballester 博士

AMMON-OHE 模型预测肝硬化门诊患者的肝脏相关并发症：AMMON 联盟的前瞻性队列研究 (FRI-197)。 María Pilar Ballester 博士

专题：肝硬化及其并发症：实验和病理生理学，5 月 8 日（星期四），上午8:30 CEST（中欧夏令时间）

Toll 样受体 4 抑制恢复细胞色素 C 氧化酶，减轻高氨血症引起的肝细胞线粒体功能障碍 (THU-180-YI)。 Supachaya Sriphoosanaphan 博士

高氨血症的转录组学和代谢学见解：Toll 样受体 4 抑制剂和鸟氨酸苯乙酸盐的互补治疗作用 (THU-182)。 Supachaya Sriphoosanaphan 博士

鸟氨酸苯乙酸盐与靶向内毒素血症的策略（如 Toll 样受体 4 拮抗剂 TAK-242 或 Yaq-001）在治疗肝硬化和急性慢性肝衰竭（ACLF）相关高氨血症中的协同作用 (THU-184)。 Qi Tingting 博士

专题：肝硬化及其并发症：除急性慢性肝衰竭 (ACLF) 和危重症外的其他临床并发症，5 月 9 日（星期五），上午 8:30 CEST（中欧夏令时间）

Yaq-001 可积极影响肠道微生物组的组成、毒力和抗生素抗性基因特征，进而在肝硬化患者中显著改善氨水平、内毒素血症和炎症反应 (TOP-218)。 Jinxia Liu 博士

专题：肝硬化及其并发症：除急性慢性肝衰竭 (ACLF) 和危重症外的其他临床并发症，5 月 10 日（星期六），上午 8:30 CEST（中欧夏令时间）

改良肝性脑病分期工具 (mHEST) 的开发和验证，用于肝性脑病分级，以完成准确评估和规范的临床试验 (SAT-210)。 Rajiv Jalan 教授

一项随机、开放标签的 2a 期对照研究，旨在评估口服 mnk6106（L-鸟氨酸苯乙酸盐）与利福昔明在既往患有肝硬化和肝性脑病病史的受试者中的药效学、安全性和药代动力学 (SAT-209)。 Rajiv Jalan 教授

完整的摘要将于 2025 年 5 月 7 日上午 8:30 CEST（中欧夏令时间）起在 EASL 大会网站上提供。

企业联系人

Troels Jordansen

邮箱：Troels@Yaqrit.com

电话：+31 6 1834 5326

投资者联系人

Mary-Ann Chang

邮箱：Mary-Ann@Yaqrit.com

电话：+44 7483 284 853

关于 Yaqrit

Yaqrit 是一家聚焦临床阶段的企业，致力于为住院和死亡风险较高的晚期肝病患者发现并开发创新疗法。 Yaqrit 的产品线包括处于2-3期开发阶段的三种新型疗法，以及正在进行注册试验的两款医疗设备，可为晚期肝硬化和急慢性肝衰竭患者提供急慢性治疗，这些患者迫切需要更有效的治疗方法。 更多详情请见 www.Yaqrit.com