CNOVA N.V.

Activité du 1er trimestre 2025

Poursuite de la croissance du GMV avec une hausse de +2% au T1 2025, portée par la dynamique commerciale, l’amélioration opérationnelle continue et la stratégie de réinvestissement

EBITDA hors IFRS 16 en léger recul comme anticipé (-2 M€ vs. 2024)

GMV global en hausse de +2% à périmètre comparable 1 (« LFL ») au T1 2025 vs. 2024, poursuivant la tendance positive du 4 ème trimestre 2024, avec une croissance soutenue de la Marketplace de +7%, représentant désormais 67% du GMV (+3,3pts vs. 2024)

poursuivant la tendance positive du 4 trimestre 2024, avec une croissance soutenue de la Marketplace de +7%, représentant désormais 67% du GMV (+3,3pts vs. 2024) GMV Produit2 en croissance de +2% à périmètre comparable, soutenu par une solide performance de mars à +8%

Croissance LFL Janvier 25 Février 25* Mars 25 T1 25 Ventes directes -9% -9% -1% -7% Marketplace +8% +2% +13% +7% GMV Produit +1% -2% +8% +2%

*Croissance ajustée de l’effet année bissextile en 2024.

Chiffre d'affaires en décroissance de -5% au T1 2025 vs. 2024, reflet de la priorité donnée à la rentabilité et de la baisse du GMV des ventes directes. La tendance à la reprise se confirme après une baisse de -13% au T3 2024 et de -9% au T4 2024

reflet de la priorité donnée à la rentabilité et de la baisse du GMV des ventes directes. La tendance à la reprise se confirme après une baisse de -13% au T3 2024 et de -9% au T4 2024 Revenus des services publicitaires en croissance de +5% vs. 2024 , portés par la solide performance du Retail Media, notamment les produits sponsorisés pour les vendeurs de la Marketplace

, portés par la solide performance du Retail Media, notamment les produits sponsorisés pour les vendeurs de la Marketplace Revenus des activités B2B 3 en progression de +30% vs. 2024, tirés par Octopia B2B (+30 %) et C-Logistics (+29 %)

tirés par Octopia B2B (+30 %) et C-Logistics (+29 %) EBITDA hors IFRS 16 à 5M€ au T1 2025, en baisse de 2M€ vs. 2024 , principalement en raison de 7M€ d’investissements commerciaux et marketing ciblés dans le cadre du plan de réinvestissement

, principalement en raison de 7M€ d’investissements commerciaux et marketing ciblés dans le cadre du plan de réinvestissement Cnova poursuit le renforcement de sa stratégie RSE avec les produits “plus durables” représentant désormais 26,7% du GMV Produits au T1 2025 (+6,9pts vs. 2024)

du GMV Produits au T1 2025 (+6,9pts vs. 2024) NPS record en forte progression de +6pts au T1 2025 par rapport à l’année précédente, portée par une amélioration du NPS Marketplace (+5 pts vs. 2024) et du NPS des ventes directes (+9 pts vs. 2024)

AMSTERDAM – 29 avril, 2025, 17:40 CET Cnova N.V. (Euronext Paris: CNV; ISIN: NL0010949392) (“Cnova”) publie aujourd’hui ses résultats d’activité pour le premier trimestre 2025.

Thomas Métivier, PDG de Cnova a commenté:

« Portés par la dynamique du 4ème trimestre 2024, nous avons efficacement mis en œuvre notre stratégie de reprise au 1er trimestre 2025, rendue possible grâce au plan de réinvestissement. Nous avons ainsi enregistré une forte progression de l’acquisition de nouveaux clients et un renforcement significatif de la notoriété de la marque. Le GMV poursuit sa croissance à un rythme soutenu, porté par notre stratégie d’amélioration opérationnelle quotidienne, désormais déployée à l’échelle de Cnova, pour offrir une expérience client toujours plus performante. Enfin, nous avons accompli des avancées significatives dans nos initiatives RSE ainsi que dans le domaine de l’intelligence artificielle générative, avec des retombées concrètes tant pour nos opérations que pour nos clients.

Dans un environnement commercial mondial plus incertain, notre positionnement de plateforme ancrée en France, allié à l’agilité de notre marketplace internationale de vendeurs tiers, nous permet de rester résilients, compétitifs et parfaitement armés pour offrir à nos clients les bons produits, au bon prix. »

Indicateurs financiers

Performance financière

(M€)





T1 24





T1 25 Variation vs. 24 Publiée Comparable1 GMV total (TTC) 605,3 610,6 +0,9% +1,9% Plateforme e-commerce 579,8 580,8 +0,2% +1,2% Dont Ventes directes (“1P”) 179,0 164,3 (8,2)% (7,0)% Dont Marketplace (“3P”) 315,4 334,7 +6,1% +7,5% GMV Produit (1P + 3P) 494,3 499,1 +1,0% +2,2% Quote-part Marketplace 63,8% 67,1% +3,3pts Dont Services B2C 39,2 37,3 (4,8)% Dont Autres revenus 25,6 23,1 (9,6)% Activités B2B 25,6 29,8 +16,6% Dont Revenus B2B d’Octopia 6,9 9,0 +29,5% Dont Activités Retail & autres d’Octopia 12,0 12,2 +2,1% Dont C-Logistics 6,7 8,6 +29,3% Chiffre d’affaires 243,4 231,9 (4,7)% EBITDA 13,6 10,8 €(2,8)m EBITDA hors IFRS 162 7,0 4,9 €(2,0)m

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader français du e-commerce, sert 6,9 millions de clients actifs via son site à la pointe de l’innovation, Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients B2C une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage et de divertissement. Cnova N.V. sert aussi des clients B2B à l’international à travers Octopia (solution Marketplace-as-a-Service), Cdiscount Advertising (services d’Advertising pour vendeurs et marques) et C-Logistics (solution e-commerce logistique de bout en bout). Cnova N.V. fait partie du groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.







Cnova Relations Investisseurs :

investor@cnovagroup.com

Tél : +33 6 79 74 30 94





Contact presse :

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tél: +33 6 18 33 17 86

cdiscount@vae-solis.com

Tél: +33 6 17 76 79 71





1 Croissance à périmètre comparable ajustée de l’effet année bissextile en 2024 pour le GMV des ventes directes et de la Marketplace.

2 Historiquement désigné comme "EBITDA après loyers" dans nos communiqués financiers et d’activité, ce terme a été renommé en "EBITDA hors IFRS 16" afin de le distinguer de "l’EBITDA ajusté après paiements de loyers" publié par le groupe Casino, qui correspond essentiellement à l’EBITDA diminué : (i) des remboursements des dettes locatives et des intérêts versés sur ces dettes (y compris les éventuels contrats de location arrêtés suite à fermeture),(ii) ainsi que des management fees facturés par Casino.

Pièce jointe