WINFARM : Poursuite de la dynamique commerciale au 1 er trimestre 2025 avec une croissance de +7,9%.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 29 avril 2025





Poursuite de la dynamique commerciale au 1er trimestre 2025 avec une croissance de +7,9%

Perspectives 2025 : Maintien d’une forte impulsion commerciale et amélioration attendue des résultats

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025.

En millions d’euros, non audité T1 2024 T1 2025 VAR. AgroFourniture 29,9 31,5 +5,3% AgroProduction 3,4 4,5 +32% Autres 1 0,5 0,5 +3,2% TOTAL 33,8 36,5 +7,9%

Au 1er trimestre 2025, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 36,5 M€, en progression de +7,9% par rapport au 1er trimestre 2024. Toutes les activités affichent une croissance sur la période, confirmant l’efficacité des actions engagées par le Groupe pour dynamiser la performance commerciale et la prise de parts de marché.

Le pôle AgroFourniture (86% du chiffre d’affaires total), retrouve progressivement des niveaux d’activité plus normatifs. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 progresse de+ 5,3% pour atteindre 31,5 M€ contre 29,9 M€ à période comparable sur l’exercice précédent. Les initiatives mises en place pour revitaliser la dynamique commerciale portent leurs fruits, avec une tendance positive qui se poursuit sur le mois d’avril. La dynamique s’accompagne d’une bonne maîtrise des prix, permettant de préserver les niveaux de marge brute et est soutenue par :

Le marché historique porté par la marque VITAL qui accroit ses parts de marché et son chiffre d’affaires (+6%) en proposant des produits innovants pour les Agriculteurs ;

EQUIDEOS, dont les ventes progressent de +8,8%, confirmant la robustesse de son positionnement dans le monde équin ;

KABELIS, dont l’activité dans le secteur du Paysage reste stable malgré un contexte exigeant de baisse des dotations dans les administrations territoriales.

BTN de Haas aux Pays Bas, dont l’activité ressort en progression de +11%. Cette dynamique est également enregistrée sur les ventes à marques propres Vital Concept ;

Le chiffre d’affaires de l’activité AgroProduction (12% du chiffre d’affaires total), commercialisée sous la marque Alphatech, s’élève à 4,5 M€ en hausse de +32,0% par rapport au 1er trimestre 2024. Les leviers commerciaux activés l’an dernier continuent de porter le développement de l’activité sur ce début d’exercice. Les ventes sont particulièrement tirées par le Moyen-Orient et l’Asie, où le Groupe vient de renforcer sa présence avec l’ouverture d’une filiale à Singapour (Alphatech APAC) afin d’accompagner la hausse soutenue de la demande.

Les ventes issues des « autres activités » réunissant l’AgroConseil (commercialisée sous la marque Agritech) et l’AgroInnovation (commercialisée par la ferme pilote de Bel-Orient), sont stables à 0,5 M€.

Enfin, Au Pré !, filiale de WINFARM, première marque nationale ancrée dans les territoires, proposant une gamme complète de produits laitiers savoureux, simples et sains à la fois, poursuit sa progression régulière avec la signature de nouveaux contrats auprès de la grande distribution, complétant ainsi son réseau de distribution dans les épiceries fines et les réseaux de cantines collectives.

Perspectives 2025 : Maintien d’une forte impulsion commerciale et amélioration attendue des résultats

Fort d’un premier trimestre dynamique et dans la continuité des efforts déployés en 2024, le Groupe aborde l’exercice 2025 avec confiance. Sur l’exercice, WINFARM anticipe une poursuite de la croissance de son chiffre d’affaires ainsi qu’une amélioration notable de sa rentabilité.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du S1 2025, le 3 septembre 2025, après bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com SEITOSEI.ACTIFIN Communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 25

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com Relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com









1 chiffre d’affaires issu des activités d’AgroConseil (sous la marque Agritech) et d’AgroInnovation (sous la marque Bel Orient)

Pièce jointe