Résultats du 1er trimestre 2025

Paris (France), 29 avril 2025

SOLIDE DÉBUT D'ANNÉE, MARQUÉ PAR LE SUCCÈS DU REFINANCEMENT

ET LA FIN DE L'ACCORD DE CAPACITÉ DES NAVIRES

T11 Chiffre d’affaires2 301 M$ (+10%) EBITDA ajusté2 143 M$ (+35%) Cash Flow Net -20 M$ (contre 30 M$)



Incluant un paiement d’intérêts de 42 M$ en mars 2025 (traditionnellement payé au T2)

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de Viridien, déclare :

« Le premier trimestre 2025 a été marqué par deux jalons majeurs pour le Groupe : la fin de l'accord de capacité des navires, qui complète notre transition vers un modèle « asset-light », et le refinancement réussi de nos obligations. La fin de l'accord de capacité ouvre un nouveau chapitre avec une flexibilité accrue de notre base de coûts et une génération de trésorerie renforcée, tandis que notre refinancement obligataire reflète la confiance des marchés financiers dans l'exécution de notre stratégie et dans notre potentiel à long terme.

Parallèlement, nos résultats financiers du premier trimestre 2025 confirment la solide performance de nos activités, avec des succès commerciaux, une forte rentabilité et une génération de trésorerie pleinement alignée avec nos ambitions à long terme.

En supposant des fluctuations modérées du marché pétrolier, nous prévoyons d’atteindre notre objectif de génération de Cash Flow Net d’environ 100 M$ pour l'année et de poursuivre notre trajectoire de désendettement. »

Faits marquants du T1 20252

Groupe Chiffre d'affaires, EBITDA et Résultat net IFRS de respectivement 258 M$, 99 M$ et -28 M$ Chiffre d'affaires du Groupe porté par le dynamisme de Geoscience et les succès commerciaux d'Earth Data. La base de comparaison de Sensing & Monitoring est revenue à un niveau plus normalisé EBITDA ajusté du Groupe de 143 M$, en hausse de 35 %, bénéficiant de (i) la croissance du chiffre d'affaires de Geoscience, (ii) la croissance du chiffre d'affaires et la fin des pénalités d'engagement de capacité de navires d'Earth Data, et (iii) la réduction des coûts chez Sensing & Monitoring Cash flow de 22 M$ avant paiement des intérêts obligataires de 42 M$ au T1 (historiquement payés au T2). Cash-Flow Net de -20 M$ après paiement des intérêts et impact négatif du besoin en fonds de roulement Dernières étapes de notre feuille de route financière atteintes : refinancement réussi de nos obligations d'avril 2027 de 447 M$ et 578 M€, remplacées par des obligations senior garanties de

450 M$ à 10 % et de 475 M€ à 8,5 %, à échéance en octobre 2030 Dette nette de 974 M$ et liquidité de 257 M$



Digital, Data and Energy Transition (DDE) Chiffre d'affaires de 214 M$, en hausse de 16 %, avec une croissance à la fois chez Geoscience (+25%) et Earth Data (+7%) EBITDA ajusté de 137 M$, en hausse de 32 % Geoscience : Chiffre d'affaires de 110 M$ (+25 %) Solide performance soutenue par l’adoption continue de nos technologies Elastic FWI, les plus avancées dans le monde Surperformance en Amérique du Nord et intérêt soutenu des clients de la région MENA pour des images de haute qualité Low Carbon : étude de minerais en Arabie Saoudite et nouveau projet remporté pour la séquestration du carbone en mer du Nord HPC & Digital : nouveaux clients HPC en Materials Science et Image Rendering opérant sur notre plateforme Earth Data : Chiffre d'affaires de 104 M$ (+7%) Cash EBITDA de 39 M$ (+12%) Premiers résultats révélant des images inédites à Laconia et obtention d'un permis environnemental pour un programme au Brésil. Activité soutenue sur de nombreux projets de reprocessing à travers le monde Low Carbon : projets de screening pour la capture, le stockage et l’utilisation du carbone (CCUS) financés par des industriels en Europe

Sensing and Monitoring (SMO) Chiffre d'affaires de 87 M$, quasiment stable (-2 %), avec une base de comparaison revenue à un niveau plus normalisé EBITDA ajusté de 14 M$ (+37 %), porté par l’impact positif des réductions de coûts sur la rentabilité Activité soutenue sur les systèmes nodaux terrestres New Businesses : contrats signés pour la surveillance d'infrastructures en Amérique du Nord ; plusieurs opportunités en surveillance géotechnique dans les secteurs ferroviaire et minier dans le monde ; attribution d'un nouveau projet pour notre solution Marlin Ports & Logistics en Asie

Perspectives financières annuelles 2025 En 2025, sur la base d’un environnement de dépenses E&P stable, la performance sera portée par : Geoscience : croissance soutenue par une technologie de pointe et un carnet de commandes solide Earth Data : amélioration du Cash EBITDA avec la fin des pénalités sur les engagements de capacité navale Sensing & Monitoring : économies supplémentaires attendues du plan de restructuration New Businesses : croissance et première contribution positive à la rentabilité du Groupe Objectif financier : Cash Flow Net d’environ 100 M$, en supposant des fluctuations modérées du marché pétrolier Suite au refinancement réussi du premier trimestre, Viridien continuera de se concentrer sur la génération de trésorerie et la réduction de son endettement

Le Conseil d'administration s'est réuni le 29 avril 2025 et a arrêté les états financiers consolidés au 31 mars 2025.

À propos de Viridien :

T1 2025 - Résultats financiers

Chiffres clés du Compte de Résultat des activités (1)

(en millions de $)





2024 2025 Var.

%





T1 T1 Taux de change euro/dollar 1,09 1,04 (5%) Chiffre d’affaires des activités 273 301 10% DDE 185 214 16% Geoscience 88 110 25% Earth Data 97 104 7% SMO 89 87 (2%) Land 45 51 14% Marine 34 25 (26%) Beyond the core 11 11 4% EBITDA des activités 105 142 36% EBITDA des activités Ajusté (2) 106 143 35% DDE 104 137 32% SMO 10 14 37% Corporate et autres (8) (8) -1% Résultat opérationnel des activités 28 65 136% Résultat opérationnel des activités Ajusté (2) 29 66 130% DDE 35 66 87% SMO 2 8 303% Corporate et autres (9) (9) -1% 1) Chiffres non audités

2) Ajusté des charges et produits non récurrents





Autres indicateurs clés (1)

(en millions de $)





2024 2025 Var.

%





T1 T1 Carnet de Commande de Geoscience 227 329 45% Capex total 58 61 5% Valeur nette comptable de la bibliothèque d’EDA (2) 471 489 4% Liquidité 440 257 -42% Dont RCF non tiré 90 110 (3) 22% Dette brute (2) 1 316 1 120 -15% Dont intérêts courus 43 2 -96% Dont dettes locatives 108 124 15% Dette nette (2) 966 974 1% 1) Chiffres non audités

2) Après application des normes IFRS15 et 16

3) RCF de 125 M$ entièrement non tiré, dont 15 M$ de facilité de garanties





Compte de Résultat Consolidé IFRS (1)

(en millions de $)





2024 2025 Var.

%





T1 T1 Taux de change euro/dollar 1,09 1,04 (5%) Chiffre d’affaires 249 258 4% EBITDA 80 99 24% Résultat opérationnel 20 56 185% Mise en équivalence (0) (0) 2% Coût de l'endettement financier net (24) (26) 6% Autres produits (charges) financiers 0 (46) - Impôts 2 (13) - Résultat net des activités poursuivies (3) (29) - Résultat net des activités abandonnées 0 1 - Résultat net (3) (28) - Résultat net part du Groupe (3) (28) - Résultat net par action en $ (0,42) (3,88) - Résultat net par action en € (0,38) (3,74) -

1) Chiffres non audités





Eléments de flux de trésorerie (1)

(en millions de $)





2024 2025 Var.

%





T1 T1 EBITDA des activités 105 142 36% Charge (produit) d'impôt décaissée (3) (4) (26%) Variation du besoin en fonds de roulement et provisions (0) (47) - Autres flux de trésorerie (1) (1) 13% Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 102 91 (9%) Capex total (58) (61) (5%) Cession d’immobilisations 0 (1) - Flux de trésorerie provenant de l'activité

d'investissement (58) (62) (7%) Charge d'intérêts payés 2 (39) - Paiement au titre des contrats de location (12) (10) 17% Flux de trésorerie provenant de l'activité de

financement (10) (49) - Flux de trésorerie provenant des activités

abandonnées (3) (0) 89% Cash Flow Net 30 (20) - Flux de trésorerie de financement (3) (129) - Devises et autres (4) (6) - Augmentation/(diminution) de la trésorerie 23 (155) -

1) Chiffres non audités





COMPTES CONSOLIDÉS - 31 mars 2025

Compte de résultat intermédiaire consolidé non audité

Trimestre clos au 31 mars (En millions de dollars US, sauf pour les données par action) Notes 2025 2024 Chiffre d’affaires total 257,5 248,6 Autres produits des activités ordinaires 0,1 0,1 Total produits des activités ordinaires 257,6 248,7 Coût des ventes (171,0) (192,8) Marge brute 86,6 55,9 Coûts nets de recherche et développement (4,0) (4,9) Frais commerciaux (7,7) (8,8) Frais généraux et administratifs (18,1) (21,3) Total autres produits (charges) - net (0,3) (1,1) Résultat d’exploitation 56,4 19,8 Coût de l’endettement financier brut (27,4) (27,4) Produits financiers sur la trésorerie 1,6 3,1 Coût de l’endettement financier net (25,8) (24,3) Autres produits financiers (charges) (46,2) (0,0) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence (15,5) (4,5) Impôts (12,9) 2,1 Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (28,4) (2,4) Résultat des sociétés mises en équivalence (0,2) (0,2) Résultat net des activités poursuivies (28,6) (2,6) Résultat net des activités abandonnées 0,7 0,0 Résultat net de l’ensemble consolidé (28,0) (2,6) Attribué aux : Actionnaires de la société mère $ (27,8) (3,0) Participations ne donnant pas le contrôle $ (0,2) 0,4 Résultat net par action Base (a) $ (3,88) (0,42) Dilué (a) $ (3,88) (0,42) Résultat net par action pour les activités poursuivies Base (a) $ (3,97) (0,42) Dilué (a) $ (3,97) (0,42) Résultat net par action pour les activités abandonnées Base (a) $ 0,09 (0,00) Dilué (a) $ 0,09 (0,00)

(a) Le calcul du résultat net par action de base et dilué de 2023 a été ajusté suite au regroupement d’actions prenant effet le

31 juillet 2024. Le nombre d’actions ordinaires émises a été ajusté rétrospectivement





Voir les notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires non audités

État du résultat global intermédiaire consolidé non audité

Trois mois clos le 31 mars En millions de dollars US 2025 (a) 2024 (a) Résultat net de l’ensemble consolidé (28,0) (2,6) Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie (0,3) 0,3 Variation de l’écart de conversion 9,9 (5,8) Total des éléments appelés à être reclassés ultérieurement

dans le résultat net (1) 9,6 (5,5) Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite (0,5) 0,0 Total des éléments non reclassés ultérieurement en résultat (2) (0,5) 0,0 Autres éléments du résultat global des sociétés, nets d’impôts (1) + (2) 9,1 (5,5) Etat du résultat global consolidé de la période (18,9) (8,1) Attribué aux : Actionnaires de la société mère (18,8) (8,4) Participations ne donnant pas le contrôle (0,1) 0,3



(a) Inclus les autres éléments du résultat global liés aux activités abandonnées, qui ne sont pas significatifs

État de situation financière consolidé non audité

En millions de dollars US Notes 31 mars 2025 31 décembre 2024 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 146,6 301,7 Clients et comptes rattachés, nets 343,7 339,9 Stocks et travaux en cours, nets 162,4 163,3 Créances d’impôt 13,5 22,9 Autres actifs courants, nets 78,1 74,0 Actifs détenus en vue de la vente, nets 26,4 24,5 Total actif courant 770,7 926,2 Impôts différés actif 39,5 43,6 Autre actifs non courants, net 8,6 8,9 Participations et autres immobilisations financières, nettes 24,2 25,7 Participations dans des sociétés mises en équivalence 5,9 1,1 Immobilisations corporelles, nettes 212,1 220,6 Immobilisations incorporelles, nettes 569,3 535,4 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 086,4 1 082,8 Total actif non courant 1 946,0 1 918,1 TOTAL ACTIF 2 716,7 2 844,3 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes financières – part court terme 3 43,8 56,9 Fournisseurs et comptes rattachés 101,3 120,9 Dettes sociales 92,4 84,5 Impôts sur les bénéfices à payer 17,8 20,4 Acomptes clients 18,1 19,2 Provisions – part court terme 18,8 19,7 Autres passifs financiers courants 0,0 0,5 Autres passifs courants 207,7 182,5 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 2,2 2,4 Total passif courant 502,1 507,0 Impôts différés passif 18,4 18,4 Provisions – part long terme 30,9 28,8 Dettes financières – part long terme 3 1 076,4 1 165,6 Autres passifs financiers non courants 0,0 0,0 Autres passifs non courants 1,8 1,7 Total dettes et provisions non courantes 1 127,5 1 214,5 Actions ordinaires : 11 214 681 actions autorisées et 7 165 465 actions d’une valeur nominale de 1,00 EUR par action en circulation au 31 mars 2025 8,7



8,7





Primes d’émission et d’apport 118,7 118,7 Réserves 1 009,0 1 036,5 Autres réserves 37,5 55,2 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (1,4) (1,1) Ecarts de conversion (103,3) (113,3) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 049,1 1 084,7 Participations ne donnant pas le contrôle 38,0 38,1 Total capitaux propres 1 087,2 1 122,8 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 716,7 2 844,3



Voir les notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires non audités



Tableau des flux de trésorerie intermédiaire consolidé non audité

Trois mois clos le 31 mars En millions de dollars US Notes 2025 2024 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (28,0) (2,6) Moins : Résultat net des activités abandonnées (0,7) (0,0) Résultat net des activités poursuivies (28,6) (2,6) Amortissements et dépréciations 21,2 24,2 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 24,3 39,0 Amortissements et dépréciations capitalisés des études Earth Data (4,2) (3,8) Augmentation (diminution) des provisions (0,7) 0,3 Coûts des paiements en actions 1,1 0,9 Plus ou moins-values de cessions d’actif 0,1 - Résultat des sociétés mises en équivalence 0,2 0,2 Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 30,9 1,2 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 44,3 59,4 Moins : coût de la dette financière 25,8 24,3 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) 12,9 (2,1) Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 83,0 81,6 Impôt décaissé (4,1) (3,2) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 78,9 78,4 Variation du besoin en fonds de roulement 11,6 22,3 - Variation des clients et comptes rattachés 24,9 33,6 - Variation des stocks et travaux en cours 6,3 0,2 - Variation des autres actifs circulants (0,2) (2,1) - Variation des fournisseurs et comptes rattachés (19,8) 15,4 - Variation des autres passifs circulants 0,0 (24,8) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 90,5 100,7 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations (61,2) (58,2) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 0,0 0,5 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - 0,2 Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise - - Variation des autres actifs financiers non courants 2,3 (3,3) Flux de trésorerie affectés aux investissements (58,9) (60,8)





Trois mois clos le 31 mars En millions de dollars US Notes 2025 2024 FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (1 074,2) (0,2) Nouveaux emprunts 964,2 - Prime de remboursement anticipé (21,9) Frais de transaction liés au refinancement payés (11,7) Paiement au titre des contrats de location (9,8) (11,8) Charges d’intérêt payées (38,8) 2,0 Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère - - - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées - - Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (192,2) (10,0) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie 6,0 (4,1) Variation de trésorerie des activités abandonnées (0,3) (2,9) Variation de trésorerie (155,0) 22,9 Trésorerie à l'ouverture 301,7 327,0 Trésorerie à la clôture 146,6 349,9

Voir les notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires non audités

Variation des capitaux propres consolidés non audité

Montants en millions de dollars US,

excepté pour les données par actions Nombre d’actions émises Capital social Primes d’émission et d’apport Réserves Autres réserves Actions propres Résultats directement enregistrés en Capitaux propres Ecarts de Conversion Viridien S.A. - Capitaux propres attribués aux actionnaires de la société-mère Participation ne donnant pas le contrôle Total Capitaux propres Au 1er janvier 2024 7 136 763 8,7 118,7 980,4 27,3 (20,1) (1,4) (90,8) 1 022,8 41,5 1 064,3 Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite (1) 0,0 0,0 0,0 Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie (2) 0,3 0,3 0,3 Variation de l’écart de conversion (3) (5,7) (5,7) (0,1) (5,8) Autres éléments du résultat global consolidé (1)+(2)+(3) - - - 0,0 - - 0,3 (5,7) (5,4) (0,1) (5,5) Résultat net (4) (3,0) (3,0) 0,4 (2,6) Etat du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)+(4) - - - (3,0) - - 0,3 (5,7) (8,4) 0,3 (8,1) Exercice de bons de souscription Dividendes - - Paiements fondés sur des actions 0,8 0,8 0,8 Variation de l’écart de conversion généré par la maison mère 9,7 9,7 9,8 Au 31 mars 2024 7 136 763(a) 8,7 118,7 978,2 37,0 (20,1) (1,1) (96,5) 1 024,9 41,8 1 066,7





Montants en millions de dollars US,

excepté pour les données par actions Nombre d’actions émises Capital social Primes d’émission et d’apport Réserves Autres réserves Actions propres Résultats directement enregistrés en Capitaux propres Ecarts de Conversion Viridien S.A. - Capitaux propres attribués aux actionnaires de la société-mère Participation ne donnant pas le contrôle Total Capitaux propres Au 1er janvier 2025 7 161 465(b) 8,7 118,7 1 036,5 55,2 (20,1) (1,1) (113,3) 1 084,7 38,1 1122,8 Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite (1) (0,5) (0,5) (0,5) Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie (2) (0,3) (0,3) (0,3) Variation de l’écart de conversion (3) 9,9 9,9 0,0 9,9 Autres éléments du résultat global consolidé (1)+(2)+(3) (0,5) - - (0,3) 9,9 9,0 0,0 9,1 Résultat net (4) (27,8) (27,8) (0,2) (28,0) Etat du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)+(4) (28,4) (0,3) 9,9 (18,8) (0,1) (18,9) Dividendes - - - Paiements fondés sur des actions 0,7 0,7 0,7 Variation de l’écart de conversion généré par la maison mère (17,7) (17,7) (17,7) Variation de périmètre et autres 0,2 0,2 0,2 Au 31 mars 2025 7 161 465 8,7 118,7 1 009,0 37,5 (20,1) (1,4) (103,3) 1 049,2 38,0 1 087,2

(a) Ajusté après regroupement d'actions

(b) Regroupement d'actions : Conformément à l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 mai 2024, et à une sous-délégation du Conseil d'Administration tenue le même jour, un regroupement d'actions a été mis en œuvre le 31 juillet 2024, sur la base de 1 nouvelle action d'une valeur nominale de 1,00 € pour 100 anciennes actions d'une valeur nominale de 0,01 €

1 Toutes les variations se rapportent à la même période de l'année précédent

2 Sauf indication contraire, tous les chiffres et commentaires se réfèrent au « Segment » (c’est-à-dire avant IFRS 15), tel que défini dans le glossaire du Document d’Enregistrement Universel 2024, section 8.7

Pièce jointe