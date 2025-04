Groupe Casino : Monoprix et la Famille Zouari prévoient le passage en franchise de 27 magasins Monop’

Monoprix et la Famille Zouari prévoient le passage en franchise

de 27 magasins Monop’

Monoprix, marque du groupe Casino, et la Famille Zouari prévoient le passage en franchise au sein de la Joint Venture commune à Monoprix et à la Famille Zouari, de 27 magasins Monop’ situés à Paris et en Île-de-France. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Monoprix de renforcer la dynamique commerciale de son réseau et d’accélérer son développement en s’appuyant sur un partenaire historique.

Le projet prévoit un plan de rénovation des points de vente afin de les moderniser selon les standards les plus récents du concept Monop’. Ce projet est sans incidence sur les emplois qui seront pérennisés.

La finalisation de cette opération interviendrait après la consultation préalable des instances représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales en vigueur et validation par les autorités de la concurrence.

Philippe Palazzi, Directeur Général du groupe Casino et Président de Monoprix, déclare : « Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre stratégie de dynamisation de notre parc de magasins et de développement du modèle de la franchise. En nous appuyant sur un partenaire stratégique et historique comme la Famille Zouari, nous allons pouvoir accélérer la modernisation de notre réseau et renforcer notre attractivité au cœur des villes ».

A propos de Monoprix

Monoprix est une marque du groupe Casino, qui transforme le commerce de proximité urbain depuis plus de 90 ans. Ses 17 000 collaborateurs animent au quotidien un réseau robuste de 625 magasins au cœur des villes, et un site e-commerce, monoprix.fr. Textile, maison, loisirs, et alimentaire : la marque offre un concept commercial unique, permettant à ses clients de satisfaire chacune de leurs envies à n'importe quel moment de la journée. En 2023, l'enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de 4 milliards d'euros. Plus d'informations sur entreprise.monoprix.fr.

