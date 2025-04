HIGHCO : MARGE BRUTE T1 2025

Aix-en-Provence, le 29 avril 2025 (18h)

HIGHCO : NIVEAU D’ACTIVITÉ AU T1 2025 EN REPLI (MB : -6,4% PCC) COMME ANTICIPÉ ; GUIDANCES 2025 CONFIRMÉES

Baisse d’activité au T1 2025 conforme aux attentes avec une croissance du pôle Activation en France

Marge Brute (MB) T1 2025 (1) de 15,77 M€ en repli de -6,4% à PCC ( 2 ) .

de 15,77 M€ en repli de -6,4% à PCC . Croissance du pôle Activation porté par la France (+1,4% PCC), progression des activités Mobile (+2,0% PCC) et forte baisse anticipée des Agences & Régies liée à Casino (-32,2% PCC).

Activités en France (-6,4% PCC) et à l’International (-6,3% PCC) en repli sur le trimestre.





Cession de High Connexion : levée des conditions suspensives en cours

Guidances 2025 confirmées

Marge brute en repli compris entre -3% et -4% PCC.

Marge opérationnelle supérieure à 11%.

Rapport financier annuel 2024 et Assemblée générale du 19 mai 2025







Marge brute (en M€)(1) 2025 2024 PCC(2) Variation

2025 / 2024 PCC(2) T1 15,77 16,85 -6,4%

(1) Données non auditées.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de High Connexion ont été présentées comme des activités cédées à compter du premier trimestre 2025. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre de l’exercice 2024 ont été retraitées de l’impact de High Connexion.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo réalise un premier trimestre conforme aux attentes, avec un niveau d’activité en baisse de 6,4%. La croissance enregistrée par le pôle Activation ne suffit pas à compenser le repli attendu du pôle Agences & Régies lié à la restructuration du groupe Casino. Cette baisse devrait se poursuivre au deuxième trimestre, avant un retour à la croissance d’activité prévu au second semestre. »

BAISSE D’ACTIVITÉ AU T1 2025 CONFORME AUX ATTENTES AVEC UNE CROISSANCE EN FRANCE DU PÔLE ACTIVATION

HighCo affiche au T1 2025 une marge brute de 15,77 M€, en repli de -6,4% à PCC et de -16,3% à données publiées, avec, comme anticipé :

la poursuite de la bonne dynamique du pôle Activation ( +1,4% ; 71,0% de la MB Groupe), porté par les volumes de coupons traités et les activités d’offres promotionnelles en France ;

( ; 71,0% de la MB Groupe), porté par les volumes de coupons traités et les activités d’offres promotionnelles en France ; la progression du pôle Mobile ( +2,0% ; 12,0% de la MB Groupe) hors High Connexion ;

( ; 12,0% de la MB Groupe) hors High Connexion ; la forte baisse, attendue, du pôle Agences & Régies (-32,2% ; 17,0% de la MB Groupe) liée à Casino.





Activités en France

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2025 / 2024 PCC



% Marge brute globale



2025 2024 PCC T1 13,58 14,51 -6,4% 86,1%

En France, les activités sont en baisse de -6,4% sur le T1 2025 à 13,58 M€ et représentent 86,1% de la marge brute du Groupe. Comme attendu, le fort repli des activités Agences & Régies (-32,2%), lié à la cession des hypermarchés et supermarchés Casino, principalement au cours des T2 et T3 2024, est partiellement compensé par la croissance du pôle Activation (+3,5%). Hors High Connexion, le pôle Mobile – activités d’agence, ressort en progression sur le trimestre (+2,0%).

Activités à l’International

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2025 / 2024 PCC



% Marge brute globale



2025 2024 PCC T1 2,19 2,33 -6,3% 13,9%

A l’International, les activités sont en baisse de -6,3% sur le T1 2025 à 2,19 M€ et représentent désormais 13,9% de la marge brute du Groupe.

En Belgique, la marge brute est en repli de -6,3% à 1,95 M€ compte tenu de la poursuite de la baisse d’activité de traitement des coupons et du repli des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles.

Les activités en Espagne s’affichent également en retrait (-6,0%) et représentent 1,5% de la marge brute du Groupe.

CESSION DE HIGH CONNEXION : LEVÉE DES CONDITIONS SUSPENSIVES EN COURS

HighCo a annoncé avoir conclu le 19 mars dernier, sous conditions suspensives (« signing »), un protocole de cession de sa filiale High Connexion détenue à 51%.

Le processus de levée des conditions suspensives, principalement d’ordre réglementaire (en particulier, autorisation préalable de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution s’agissant d’un établissement de paiement) et devant intervenir avant le 30 juin prochain, suit son cours.

HighCo tiendra informé le marché de la réalisation de la cession (« closing »).

Le Directoire rappelle que le produit de cette cession devrait permettre à HighCo de proposer une distribution exceptionnelle de 1,00 € par action au titre de cette opération.

GUIDANCES 2025 CONFIRMÉES

Les performances publiées au T1 et le repli d’activité anticipé au T2 permettent au Groupe de confirmer ses guidances 2025 :

une marge brute en repli compris entre -3% et -4% (MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ;

(MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ; une marge opérationnelle (RAO/MB) supérieure à 11% (marge opérationnelle 2024 retraitée de High Connexion : 12,4%).

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024 ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2025

Le document d’enregistrement universel 2024 de HighCo a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 17 avril 2025 sous le numéro D.25-0280. Ce document, contenant le rapport financier annuel, est disponible sur le site internet de la Société (www.highco.com), rubrique « Investisseurs / Informations réglementées / Rapport Financier Annuel ».

L’Assemblée générale se tiendra le lundi 19 mai 2025 à 11h00 au siège social à Aix-en-Provence. Il y sera notamment proposé la distribution d’un dividende de 0,25 € par action au titre de l’exercice 2024, dont la mise en paiement sera effectuée le 27 mai 2025 (date de détachement du coupon le 23 mai 2025).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 450 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T2 2025 et S1 2025 : mardi 22 juillet 2025

Résultats S1 2025 : mercredi 10 septembre 2025

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 11 septembre 2025 à 10h

Marge brute T3 2025 et 9 mois 2025 : mercredi 15 octobre 2025

Marge brute T4 2025 et 12 mois 2025 : mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe