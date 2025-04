Groupe Casino : PREMIER TRIMESTRE 2025

PREMIER TRIMESTRE 2025

Le nouveau Casino déploie son plan stratégique

Assainissement du parc de marques de proximité Sortie du parc de 466 points de vente, ouverture de 31 magasins et transfert de 18 magasins intégrés en franchise ou location-gérance sur le trimestre



Accélération du déploiement des nouveaux concepts Extension du concept « Oxygène » de Franprix à 16 nouveaux magasins Déploiement du concept « La Ferme » de Naturalia à 5 nouveaux magasins Inauguration des 3 premiers pilotes du concept de restauration de Monoprix « La Cantine » Recentrage de la marque Casino sur un modèle unifié, lisible et ancré dans les territoires Lancement d’un nouveau magasin pilote du concept « Cœur de Blé » de Casino



Nouvelle organisation désormais opérationnelle Premiers achats sous contrats Aura Retail depuis le 1 er mars Mutualisation des équipes et Centres de Services Partagés pour les périmètres Informatique, Comptabilité, Paie, Juridique & social, RH, Communication et RSE





Cessions immobilières de 111 M€



Cession de 61 actifs immobiliers au Groupement Les Mousquetaires ou à des acquéreurs substitués pour un montant de 71 M€ Cession de 9 actifs immobiliers à Icade pour un montant de 32 M€







T1 2025

Dans un contexte économique peu favorable, l’activité commerciale se maintient et les performances financières restent impactées par la transformation du Groupe

Chiffre d’affaires Groupe : 2,0 Mds€, -1,2% en comparable 1 , en amélioration séquentielle (-1,8% au T4 2024), confirmée par une tendance positive enregistrée depuis début avril Marques de proximité : 1,7 Md€, -0,7% en comparable Monoprix : 986 M€ (-0,6%) Naturalia : 80 M€ (+7,0%) Franprix : 376 M€ (-1,7%) Casino : 304 M€ (-1,9%)

2,0 Mds€, -1,2% en comparable , en amélioration séquentielle (-1,8% au T4 2024), confirmée par une tendance positive enregistrée depuis début avril

Variation totale de -4,8% du chiffre d’affaires des marques de proximité, incluant un effet assainissement du parc de -2,8 pts et un effet calendaire de -1,3 pt

Cdiscount : 231 M€, -4,6% en comparable





Volume d’affaires 1 Groupe de 2,9 Mds€ (-3,6% y compris calendaire, non retraité de l’impact de l’année bissextile 2024 et du décalage de Pâques)





(-3,6% y compris calendaire, non retraité de l’impact de l’année bissextile 2024 et du décalage de Pâques) EBITDA ajusté 1 de 100 M€, en recul de -6 M€ par rapport au T1 2024. En excluant les disynergies, l’EBITDA ajusté progresserait de +6 M€, soutenu par la bonne exécution du plan d’économies de coûts





en recul de -6 M€ par rapport au T1 2024. En excluant les disynergies, l’EBITDA ajusté progresserait de +6 M€, soutenu par la bonne exécution du plan d’économies de coûts Cash-flow libre1 de -81 M€ (-327 M€ au T1 2024 après paiement de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023)





Chiffre d’affaires

Au T1 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ressort à 2,0 Mds€, en variation de -1,2% en données comparables et de -5,0% au total, après prise en compte d’un effet calendaire de -1,1 pt (année bissextile 2024 et décalage des fêtes de Pâques) et d’un effet assainissement du parc des marques de proximité d’environ

-2,7 pts.

Dans un contexte économique peu favorable, le Groupe enregistre ainsi une amélioration séquentielle de son chiffre d’affaires en données comparables (-1,2% vs -1,8% au T4 2024), confirmée par les premières tendances enregistrée sur le mois d’avril. Du fait de son positionnement géographique centré sur la France, l’exposition du Groupe aux récentes décisions en matière de droits de douane devrait rester limitée.

T1 2025 / 2024 T4 2024 / 2023 CA HT par marque

(en M€)





T1

2025





Variation T4

2024 Variation Comparable Totale Comparable Totale Monoprix 986 -0,6% -1,5% 1 093 -1,4% -0,1% Naturalia 80 +7,0% +2,7% 76 +4,5% +2,7% Franprix 376 -1,7% -7,3% 391 -1,6% -5,8% Casino 304 -1,9% -12,8% 301 -1,3% -12,4% Marques de proximité 1 747 -0,7% -4,8% 1 861 -1,2% -3,4% Cdiscount 231 -4,6% -4,6% 323 -5,0% -8,9% Autres 23 +4,7% -23,3% 30 +3,5% -29,3% GROUPE CASINO 2 000 -1,2% -5,0% 2 215 -1,8% -4,7%

Marques de proximité





Les marques de proximité (Monoprix, Naturalia, Franprix et Casino) enregistrent un chiffre d’affaires en recul de -0,7% en données comparables, en amélioration par rapport au trimestre précédent (-1,2% au T4 2024).

Monoprix enregistre un recul de son chiffre d’affaires de -0,6% en comparable sur le trimestre , en amélioration par rapport au trimestre précédent (-1,4% au T4 2024). La performance de Monop (+2,0%) reste solide, soutenue notamment par la croissance du quick commerce (Uber Eats, Deliveroo), tandis que Monoprix City (-0,9%) reste impacté par l’alimentaire (-1,2%). Les ventes non alimentaires ont bénéficié du dynamisme du segment textile (+3,7%) et de la bonne tenue du segment maison (+0,6%). Le e-commerce a de nouveau soutenu la tendance, avec une croissance de +2,1% des ventes au T1, dont +36% sur la Mode & Maison, confirmant le succès de la refonte du site dédié. Sur le trimestre, la marque enregistre un recul de -1,2% du trafic client.

, en amélioration par rapport au trimestre précédent (-1,4% au T4 2024). La performance de Monop (+2,0%) reste solide, soutenue notamment par la croissance du quick commerce (Uber Eats, Deliveroo), tandis que Monoprix City (-0,9%) reste impacté par l’alimentaire (-1,2%). Les ventes non alimentaires ont bénéficié du dynamisme du segment textile (+3,7%) et de la bonne tenue du segment maison (+0,6%). Le e-commerce a de nouveau soutenu la tendance, avec une croissance de +2,1% des ventes au T1, dont +36% sur la Mode & Maison, confirmant le succès de la refonte du site dédié. Sur le trimestre, la marque enregistre un recul de -1,2% du trafic client. Naturalia enregistre une accélération de la croissance comparable de son chiffre d’affaires, à +7,0% sur le trimestre (vs. +4,5% au T4 2024), toujours porté par le succès du concept « La Ferme » avec une progression à deux chiffres du volume d’affaires des magasins déjà convertis en 2024. La marque continue de gagner des clients, avec une progression de +8,2% du trafic client ce trimestre (après +6,7% au T4).

(vs. +4,5% au T4 2024), toujours porté par le succès du concept « La Ferme » avec une progression à deux chiffres du volume d’affaires des magasins déjà convertis en 2024. La marque continue de gagner des clients, avec une progression de +8,2% du trafic client ce trimestre (après +6,7% au T4). Les ventes de Franprix s’inscrivent en recul de -1,7% en données comparables , en ligne avec le trimestre précédent. Le T1 2025 a principalement été impacté par (i) les baisses de prix réalisées depuis septembre 2024 (impact de -0,5 pt sur le trimestre), (ii) la non-reconduction de l’opération commerciale dilutive « Bibingo » de janvier 2024 (impact de -0,4 pt sur le trimestre), et (iii) la décroissance assumée des ventes e-commerce sur le site et l’application (impact de -0,3 pt sur le trimestre), le relai devant être assuré par l’accélération du quick commerce avec les marketplaces partenaires (Uber Eats, Deliveroo). Sur le trimestre, les premiers magasins convertis au concept « Oxygène » font néanmoins état d’une croissance à deux chiffres de leur volume d’affaires et la progression du trafic client s’est accélérée chez Franprix (+2,4% au T1 2025 vs. +1,8% au T4 2024).

, en ligne avec le trimestre précédent. Le T1 2025 a principalement été impacté par (i) les baisses de prix réalisées depuis septembre 2024 (impact de -0,5 pt sur le trimestre), (ii) la non-reconduction de l’opération commerciale dilutive « Bibingo » de janvier 2024 (impact de -0,4 pt sur le trimestre), et (iii) la décroissance assumée des ventes e-commerce sur le site et l’application (impact de -0,3 pt sur le trimestre), le relai devant être assuré par l’accélération du quick commerce avec les marketplaces partenaires (Uber Eats, Deliveroo). Sur le trimestre, les premiers magasins convertis au concept « Oxygène » font néanmoins état d’une croissance à deux chiffres de leur volume d’affaires et la progression du trafic client s’est accélérée chez Franprix (+2,4% au T1 2025 vs. +1,8% au T4 2024). Le chiffre d’affaires des marques Casino (Vival, Spar, Casino…) ressort en variation comparable de

-1,9% sur le trimestre. La performance a notamment été impactée par un mois de mars marqué par un ralentissement de l’activité saisonnière intervenu plus tôt que l’année dernière avec le décalage sur avril de Pâques et des vacances des touristes européens. Le trimestre a été marqué par la poursuite de la rationalisation du parc, le développement des services (20% de magasins en plus avec au moins un service sur le T1), une bonne performance des magasins saisonniers en janvier et février et le développement de synergies d’approvisionnement entre les marques Casino et Monoprix sur l’offre snacking et non alimentaire.

Les marques de proximité font état d’un chiffre d’affaires de 1,7 Md€ sur le trimestre, en repli de -4,8% au total, incluant un effet assainissement du parc de -2,8 pts et un effet calendaire de -1,3 pt. Le poids des ventes grossistes (ventes aux franchisés par les entrepôts des marques de proximité) dans le chiffre d’affaires s’élève à 31,3% au T1 2025 (vs 30,3% en 2024).

L’assainissement du parc de magasins s’est poursuivi durant le trimestre avec la sortie de 466 points de vente dont 96% de franchisés et locataires-gérants et le transfert de 18 magasins intégrés en franchise ou location-gérance. Par ailleurs, les marques ont ouvert 31 magasins dont 90% de franchisés et locataires-gérants.

Monoprix : 3 fermetures et 4 ouvertures

: 3 fermetures et 4 ouvertures Naturalia : 9 fermetures et 1 transfert de magasins intégrés en location-gérance

: 9 fermetures et 1 transfert de magasins intégrés en location-gérance Franprix : 18 fermetures, 8 ouvertures et 5 transferts de magasins intégrés en location-gérance

: 18 fermetures, 8 ouvertures et 5 transferts de magasins intégrés en location-gérance Casino : 436 sorties (dont 320 points de vente du master franchisé Puig&Fils), 19 ouvertures et 12 transferts de magasins intégrés en franchise

Le déploiement des nouveaux concepts s’est accéléré ce trimestre pour l’ensemble des marques :

Franprix





Le concept « Oxygène » a été étendu à 16 magasins supplémentaires ce trimestre, dont les 8 ouvertures de magasins, portant le nombre de magasins passés au nouveau concept à 34 à fin mars 2025.

Naturalia





Le concept « La ferme » a été déployé à 5 nouveaux magasins ce trimestre (15 magasins déployés à fin mars 2025) et la marque prévoit 7 nouveaux déploiements en 2025.

Monoprix





La marque a inauguré les 3 premiers magasins pilotes de son concept de restauration « La Cantine » début avril, dont un à Paris (Beaugrenelle) et deux en région parisienne (Neuilly et Colombes). Les premières semaines montrent des résultats encourageants en termes de chiffre d’affaires, de volume d’affaires et de trafic client. Monoprix prévoit 6 nouveaux déploiements en 2025.

Casino





Le Groupe a fait le choix d’unifier ses différentes marques Petit Casino, Casino Shop… autour d’une seule et même marque Casino en zones urbaines afin (i) de gagner en visibilité sur un territoire homogène,

(ii) de simplifier l’animation réseau, et (iii) de permettre une communication plus puissante. Cette stratégie de recentrage sur une seule marque s’est illustrée par l’ouverture fin mars d’un nouveau magasin à Lyon et devrait être étendue à d’autres magasins à Lyon en 2025.

Concept « Cœur de Blé » : le nouveau magasin inauguré à Lyon offre un espace de restauration sur place et un corner snacking « Cœur de Blé » proposant une nouvelle offre en libre-service.

Cdiscount2





Au T1 2025, le GMV global comparable3 est en hausse de +2%, toujours soutenu par la stratégie de relance initiée par Cdiscount au T3 2024. Le GMV Produit est en hausse comparable3 de +2%, reflétant (i) une hausse de +7% du GMV de la Marketplace, qui représente désormais 67% du GMV Produit (+3,3 pts) et (ii) un recul de -7% du GMV des ventes directes, dont la trajectoire s’améliore progressivement après une décroissance de -27% au S1 2024 et -9% au T4 2024.

Le chiffre d’affaires de Cdiscount (-4,6% en comparable) reste logiquement impacté par la stratégie assumée de rationalisation des ventes directes en faveur de la Marketplace, mais poursuit son amélioration séquentielle observée depuis un an (2024 : -21% au T1, -17% au T2, -8% au T3, -5% au T4).

Indicateurs financiers

(en M€) T1 2025 T1 2024 EBITDA ajusté 100 106 EBITDA ajusté après loyers -16 -10 Cash-flow libre -81 -327

EBITDA ajusté4

L’EBITDA ajusté du premier trimestre 2025 ressort à 100 M€, en recul de -6 M€ par rapport au T1 2024. En excluant les disynergies5, l’EBITDA ajusté progresserait de +6 M€.

(en M€) T1 2025 T1 2024 Variation Monoprix 67 68 -1 Naturalia 6 5 +1 Franprix 22 21 +1 Casino -1 8 -9 Marques de proximité 94 101 -8 Cdiscount 11 14 -2 Quatrim 1 3 -1 Autres -6 -11 +5 EBITDA ajusté Groupe

marge 100

5,0% 106

5,0% -6

-6 bps

Marques de proximité

L’EBITDA ajusté des marques de proximité est en recul de -8 M€ au T1 2025. En excluant les disynergies, l’EBITDA progresserait de +3 M€.

Dans le détail :

Monoprix : variation de -1 M€, dont -4 M€ de disynergies au T1 2025. En excluant cet effet, l’EBITDA ajusté progresserait de +3 M€, porté par l’amélioration de la démarque et par les plans d’économies en cours qui compensent l’inflation et l’effet volume négatif ;

: variation de -1 M€, dont -4 M€ de disynergies au T1 2025. En excluant cet effet, l’EBITDA ajusté progresserait de +3 M€, porté par l’amélioration de la démarque et par les plans d’économies en cours qui compensent l’inflation et l’effet volume négatif ; Naturalia : variation de +1 M€ grâce à l’effet volume et une maîtrise optimale des coûts ;

: variation de +1 M€ grâce à l’effet volume et une maîtrise optimale des coûts ; Franprix : variation de +1 M€, dont -2M€ de disynergies au T1 2025. En excluant cet effet, l’EBITDA ajusté progresserait de +3 M€, grâce à de moindres dépréciations des créances clients et un gain sur la marge lié à l’opération Bibingo non maintenue en 2025, malgré l’impact de la baisse d’activité (dont un effet baisses de prix lancées au T3) ;

: variation de +1 M€, dont -2M€ de disynergies au T1 2025. En excluant cet effet, l’EBITDA ajusté progresserait de +3 M€, grâce à de moindres dépréciations des créances clients et un gain sur la marge lié à l’opération Bibingo non maintenue en 2025, malgré l’impact de la baisse d’activité (dont un effet baisses de prix lancées au T3) ; Casino : variation de -9 M, dont -5 M€ de disynergies et -6 M€ de disynergies logistiques au T1 2025. En excluant ces effets, l’EBITDA ajusté progresserait de +3M€ grâce au gain lié au transfert en franchisé qui compense la baisse du chiffre d’affaires.

Les marques de proximité se concentrent sur la rationalisation de leurs parcs de magasins et des plans de relance commerciale dont les impacts seront progressifs.

Cdiscount

L’EBITDA ajusté6 se dégrade de -2 M€, en relation avec le plan de réinvestissement, qui impacte les coûts opérationnels à hauteur de 7 M€, et qui n’est pas intégralement compensé par l’amélioration de la marge.

Autres

Enfin, l’EBITDA ajusté des autres filiales et de la holding est en amélioration de 5 M€, grâce à des économies sur la holding.

EBITDA ajusté après loyers7

(en M€) T1 2025 T1 2024 Monoprix -1 1 Naturalia 1 1 Franprix 1 0 Casino -13 -3 Marques de proximité -11 -2 Cdiscount 6 7 Quatrim -1 1 Autres -10 -15 EBITDA ajusté après loyers Groupe -16 -10

Cash-flow libre7

Au T1 2025, le cash-flow libre ressort à -81 M€, en amélioration de +246 M€ sur un an (-327 M€ au T1 2024 en tenant compte du paiement au T1 2024 de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023). En excluant ce montant non récurrent de -153 M€, l’amélioration du cash-flow libre serait de +93 M€ au T1 2025 sur un an.

(en M€) T1 2025 T1 2024 Capacité d’autofinancement (CAF) -28 -36 dont EBITDA ajusté après loyers -16 -10 dont éléments non récurrents -15 -28 dont autres éléments 2 2 Capex nets -47 -93 Impôts -2 -11 dont décalage cotisations 2023 - -11 Variation de BFR -4 -187 dont décalage cotisations 2023 - -142 Cash-flow libre -81 -327 dont décalage cotisations 2023 - -153 Cash-flow libre hors décalage -81 -174

Covenant7

Il est rappelé que, bien que son calcul soit requis par la documentation bancaire, le covenant est indicatif

(« holiday period ») jusqu’au 30 septembre 2025. Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité essentiellement des filiales Quatrim, Mayland (Pologne) et Wilkes (Brésil).

(en M€) Au 31 mars 2025 Au 31 décembre 2024 EBITDA ajusté covenant7 90 97 DFN covenant7 1 314 1 143 DFN covenant / EBITDA ajusté covenant 14,63x 11,73x

Le ratio DFN covenant / EBITDA ajusté covenant ressort ainsi à 14,63x, les prévisions d’EBITDA des deux prochains trimestres devant assurer le respect du prochain test (niveau de ratio à respecter de 8,34x au 30 septembre 2025).

Cessions immobilières

Le Groupe a réalisé 111 M€ de cessions immobilières au T1 2025, dont 82 M€ par Quatrim et ses filiales :

Cession de 61 actifs immobiliers au Groupement Les Mousquetaires ou à des acquéreurs substitués au cours du T1 2025 pour un montant de 71 M€ , dans le cadre de l’accord signé fin 2024, portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 69 actifs pour un prix de cession de 77 M€. Les cessions des derniers actifs du portefeuille seront finalisées une fois les conditions suspensives usuelles levées.

au cours du T1 2025 pour un , dans le cadre de l’accord signé fin 2024, portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 69 actifs pour un prix de cession de 77 M€. Les cessions des derniers actifs du portefeuille seront finalisées une fois les conditions suspensives usuelles levées. Cession de 9 actifs immobiliers à Icade le 31 mars 2025 pour un montant de 32 M€ , dans le cadre de l’accord signé en décembre 2024 portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 11 sites pour un prix de cession de 50 M€. Le Groupe Casino et Icade Promotion ont également signé des accords pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille à Casino Immobilier, pendant une durée de 4 ans. L’acquisition des derniers sites est prévue au T2 2025, une fois les conditions préalables remplies. Autres cessions immobilières générant des revenus directs ou indirects pour un montant total de 8 M€.





le 31 mars 2025 pour un , dans le cadre de l’accord signé en décembre 2024 portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 11 sites pour un prix de cession de 50 M€. Le Groupe Casino et Icade Promotion ont également signé des accords pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille à Casino Immobilier, pendant une durée de 4 ans. L’acquisition des derniers sites est prévue au T2 2025, une fois les conditions préalables remplies.

Ces transactions ont notamment permis de réduire la dette financière du groupe Casino vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim. Après le remboursement de 30 M€ intervenu le 18 février 2025, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim a ainsi été réduit à 272 M€ au 31 mars 2025.

Postérieurement à la clôture de mars, le Groupe a procédé, le 7 avril 2025, au règlement de tous les intérêts courus à cette date, dont 13 M€ ont été payés en cash et 5 M€ ont été capitalisés.

Un autre remboursement de 56 M€ a été réalisé le 24 avril 2025, dont 55,8 M€ de capital et 0,2 M€ d’intérêts courus portant sur le capital remboursé.

A ce jour, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 221 M€.

Procédure de rachat des actionnaires minoritaires de Cnova

Conformément au jugement rendu par la Chambre des Entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam le 11 février 2025, la procédure de rachat des actionnaires minoritaires de Cnova a débuté le 2 avril 2025. Pour rappel, Casino détient 98,8% du capital social et des droits de vote de Cnova. 1,2 % du capital social de Cnova sera donc visé par cette procédure de rachat.

La Chambre des Entreprises a fixé le prix de rachat par action Cnova à 0,09 euro, majoré des intérêts légaux à compter du 30 juin 2024 jusqu’au 20 juin 2025, ce qui conduit à un montant total de 0,0958 euro par action.

A compter du 2 avril et jusqu’au 11 juin 2025 (13 juin 2025 pour les actionnaires dont les intermédiaires teneurs de compte sont inscrits auprès du Depositary Trust Company), les actionnaires de Cnova auront la possibilité de se conformer volontairement à l'ordonnance de la Chambre des Entreprises en transférant leurs actions Cnova à Casino. Le dernier jour de la Période de Transfert Volontaire sera le 11 juin 2025 (ou le 13 juin 2025) et tous les ordres de transfert seront réglés le 18 juin 2025. Après cette période, les actionnaires ne pourront obtenir le paiement du prix pour leurs actions qui n’auront pas été transférées volontairement que sur demande auprès du fonds de consignation du ministère néerlandais des Finances.

Afin de faciliter ces opérations, et dans l’intérêt des détenteurs de titres, Cnova a demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation des actions Cnova à partir du 2 avril 2025.

Voir communiqué

Le 18 avril 2025, Casino a indiqué que Euronext Paris avait approuvé la demande de radiation des actions Cnova. La radiation sera effective à la date de réalisation du Rachat Obligatoire (prévu le 20 juin 2025).

Voir communiqué

ANNEXES

Volume d’affaires par marque

Volume d’affaires TTC

Par marque estimé (en M€, y compris essence) T1 2025 Variation

(y compris calendaire) Monoprix 1 146 -1,2% Naturalia 93 +2,1% Franprix 494 -6,9% Casino 533 -10,0% TOTAL MARQUES DE PROXIMITE 2 266 -4,5% Cdiscount8 609 +0,9% Autres 25 -23,3% TOTAL GROUPE CASINO 2 900 -3,6%

Parc de magasins des activités poursuivies

31 mars 2024 30 juin 2024 30 sept. 2024 31 déc. 2024 31 mars 2025 Monoprix 621 618 620 625 620 dont Intégrés France

Franchisés / LG 336

285 322

296 323

297 322

303 321

299 Naturalia

dont Intégrés France 228

168 224

168 223

168 222

164 219

155 Franchisés / LG 60 56 55 58 64 Franprix 1 198 1 179 1 127 1 054 1 044 dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés international9 320

768

110 316

758

105 306

716

105 306

644

104 302

638

104 Casino

dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés International10 5 816

450

5 227

139 5 751

389

5 220

142 5 717

369

5 203

145 5 541

348

5 050

143 5 125

330

4 65111

144 Autres activités12 5 5 5 5 5 TOTAL 7 868 7 777 7 692 7 447 7 013 dont intégrés 1 274 1 195 1 166 1 140 1 108 dont franchisés / LG 6 594 6 582 6 526 6 307 5 905 % de franchisés / LG 84% 85% 85% 85% 84%

LG : Location-gérance

ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES

Activités abandonnées

En application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées sur les périodes 2024 et 2025 :

Hypermarchés et Supermarchés Casino (y compris Codim en 2024) dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés

(y compris Codim en 2024) dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés Activités de Leader Price en France

GPA : l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence.

l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence. Grupo Éxito (uniquement en 2024) : dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA).

ANNEXES – LEXIQUE

Croissance comparable

Le chiffre d’affaires comparable comprend les ventes e-commerce et les ventes de marchandises hors essence des magasins ouverts depuis au moins 12 mois. Il s'entend à taux de change constant, hors effets calendaires et hors taxes.

Volume d’affaires (GMV - « Gross Merchandise Volume »)

Pour les activités des marques de proximité, le volume d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des points de vente intégrés et franchisés et par les sites marchands, toutes taxes comprises. Pour Cdiscount, le volume d’affaires correspond au chiffre d'affaires réalisé directement sur les sites internet du groupe Cdiscount et par les vendeurs indépendants des Marketplaces.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC.

EBITDA ajusté après loyers / EBITDA ajusté après loyers payés

L’EBITDA ajusté après loyers est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC et diminué par les remboursements des passifs de loyer et les intérêts financiers nets versés sur passifs de loyer.

Cash-flow libre avant frais financiers

Le cash-flow libre avant frais financiers correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité tels que présentés dans l’état des flux de trésorerie consolidés diminués des capex nets, des loyers versés au titre des baux faisant l’objet d’un retraitement IFRS 16 et retraités des effets du plan de cession stratégique, de la conciliation et de la restructuration financière.

Covenant

Le covenant est défini comme le ratio entre la « dette financière nette covenant » et l’« EBITDA ajusté covenant ». Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

EBITDA ajusté covenant

L’« EBITDA ajusté covenant » ou EBITDA pro forma (selon la documentation financière) correspond à l’EBITDA ajusté après loyers relatif au périmètre du covenant, auquel sont ajoutées des éventuelles incidences d’effets de périmètre et de retraitements pro forma correspondant à des futures économies/synergies à réaliser dans les 18 mois.

Dette financière nette covenant

La « dette financière nette covenant » correspond aux dettes financières brutes attachées au périmètre covenant (en ce compris les emprunts des sociétés dudit périmètre auprès des autres sociétés du Groupe) excluant principalement la dette obligataire Quatrim, (i) augmentées des passifs financiers qui ont, en substance, une nature de dettes financières, (ii) ajustées du tirage moyen sur les lignes revolving du Groupe au cours des douze derniers mois (à compter de la date de la restructuration) et (iii) diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie des entités du périmètre covenant et des mobilisations de créances non déconsolidantes relatives aux programmes de financements opérationnels réinstallés dans le cadre de la restructuration.

Elle diffère de la « dette financière nette » comptable du Groupe qui reprend en date de clôture l’ensemble des dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants.

1 Voir définitions en annexe page 9

2 Données publiées par Cdiscount, à l’exception du chiffre d’affaires comparable (-4,6% en vision contributive Casino)

3 GMV (Gross merchandise value) : volume d’affaires TTC

GMV global comparable : les données en base comparable sont ajustées de l’effet année bissextile 2024

GMV Produit : GMV des ventes directes et de la marketplace hors services B2C, autres revenus et B2B

4 Voir définition en annexe page 9

5 Aucune disynergie n’avait été reconnue au T1 2024. Pour rappel, le Groupe communique sur les disynergies depuis le S1 2024 dans le segment « Autres ». A partir du T1 2025, ces disynergies sont réallouées aux entités du Groupe suite à la mise en place des services mutualisés

6 En vision contributive Casino

7 Voir définitions en annexe page 9

8 En vision Casino

9 Les affiliés à l’international de Franprix comprennent les magasins Leader Price franchisés à l’international. Les magasins Leader Price franchisés en France sont présentés en activités abandonnées

10 Les affiliés à l’international de la Proximité comprennent les magasins HM/SM affiliés à l’international. Les 2 magasins HM/SM en France sont présentés en activités abandonnées

11 La baisse du nombre de magasin Franchisés / LG France s’explique principalement par la sortie du master franchisé Puig&Fils au T1 2025

12 Les autres activités comprennent 3C Cameroun

