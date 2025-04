Valeo - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

PARIS

Le 29 avril 2025

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de Valeo s’élève à 5,3 milliards d’euros.

Valeo confirme ses objectifs 2025, grâce à l'adaptation rapide de ses coûts et à sa politique rigoureuse en termes d'atténuation et de compensation des droits de douane.

Valeo enregistre de nouveaux succès commerciaux dans les domaines de l’ADAS.

Chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros, en baisse de 1 % à périmètre et taux de change constants (pcc)

Chiffre d’affaires première monte stable à pcc

Chiffre d’affaires de l’activité remplacement en hausse de 3 % à pcc

Objectifs 2025 confirmés sur la base des hypothèses récentes de S&P Global Mobility et des droits de douane et des restrictions commerciales associées, tels qu’en vigueur au 29 avril 2025

« Dans un contexte chahuté, Valeo a maintenu ses ventes première monte au premier trimestre. Ce résultat a été obtenu grâce à une belle performance en Europe et en Asie hors Chine et malgré des retards de démarrage de production en Amérique du Nord et la rapidité du changement de mix client en Chine.

Valeo a pris les décisions nécessaires pour tenir ses objectifs 2025 et faire de cette année une nouvelle étape d'amélioration de sa rentabilité et de sa génération de cash. D'une part, nous accélérons les plans de restructuration visant notamment à réduire sur le premier semestre, d'environ 5% nos coûts administratifs et commerciaux et d'environ 15% nos dépenses d’investissement corporel et incorporel par rapport à l’année précédente. D'autre part, nous progressons rapidement pour neutraliser l'impact direct des droits de douane, avec une revue exhaustive de notre chaîne d’approvisionnement ainsi qu’une politique commerciale affirmée pour obtenir compensation de 100% des coûts restants. Rien de tout cela ne serait possible sans l'engagement constant des équipes de Valeo, que je tiens à remercier tout particulièrement dans ces moments tourmentés.

Par ailleurs, le Groupe peut continuer à s’appuyer sur l’attractivité de son portefeuille produits. Notre approche rigoureuse des prises de commandes, basée sur leur rentabilité demeure un élément clé de notre stratégie. La bonne dynamique commerciale dans le domaine de l’ADAS est illustrée par la récente prise de commande auprès de Volkswagen. Elle démontre notre capacité à faire progresser l’innovation dans les technologies d’aide à la conduite et à augmenter notre contenu par véhicule, notamment grâce à notre expertise Hardware et Software. »

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

Au premier trimestre 2025, chiffre d’affaires de 5 313 millions d’euros, en baisse de 0,8 % à périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA T1 2025 T1 2024 Variation Changes Périmètre Var. à pcc* Première monte 85 % 4 500 4 554 -1,2 % +0,4 % -1,2 % — % Remplacement 11 % 574 597 -3,9 % -1,3 % -5,8 % +3 % Divers 4 % 239 276 -13,3 % +0,9 % +1,2 % -15 % Total 100 % 5 313 5 427 -2,1 % +0,2 % -1,5 % -0,8 %

* A périmètre et taux de change constant (1)

La production automobile, en hausse de 1 % par rapport à la même période en 2024, montre une situation contrastée selon les régions :

hausse de 11 % de la production en Chine, portée essentiellement par la croissance des véhicules à énergie nouvelle ;

baisse de 7 % de la production en Europe et de 5 % en Amérique du Nord, marquée par le ralentissement du marché des véhicules électrifiés (véhicules électriques et véhicules à motorisation hybride rechargeable) et par les droits de douane.

La forte disparité des croissances de production entre la Chine, l’Europe et l’Amérique du Nord, conduit, sur le premier trimestre, à un effet mix géographique défavorable pour Valeo de l’ordre de 4 points (variation de production mondiale recalculée sur la base de la répartition du chiffre d’affaires première monte de Valeo).

Le chiffre d’affaires total s’élève à 5 313 millions d’euros, en baisse de 2,1 % par rapport à 2024.

Les changements de périmètre ont un impact négatif (-1,5 %) principalement lié à la cession, au 30 juin 2024, de l’activité Systèmes thermiques véhicules commerciaux et en août 2024, de l’activité PIAA, société qui produit et vend des équipements pour le marché du remplacement.

Les variations des taux de change ont un impact légèrement positif (0,2 %).

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en baisse de 0,8 %.

Le chiffre d’affaires première monte est stable à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement montre une bonne résilience, en hausse de 3 % à périmètre et taux de change constants, tirant profit de l’augmentation et du vieillissement du parc automobile et de l’accroissement de l’attractivité de l’offre de produits à valeur ajoutée (électrique, remanufacturing,...).

Les ventes « Divers » (outillages et contributions perçues des clients au titre de la R&D) sont en baisse de 15 % à périmètre et taux de change constants, en raison d’une base de comparaison élevée (hausse de 24 % au premier trimestre 2024).

Forte surperformance du chiffre d’affaires première monte des trois Divisions en Europe et poursuite du repositionnement clients en Chine

Chiffre d’affaires

première monte***

(en millions d’euros) En % du CA T1 2025 T1 2024 Variation Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 50 % 2 268 2 215 +2 % +3 % +10 pts Asie, Moyen-Orient et Océanie 29 % 1 304 1 343 -3 % -2 % -9 pts dont Asie hors Chine 16 % 728 717 +2 % +4 % +3 pts dont Chine 13 % 576 626 -8 % -9 % -20 pts Amérique du Nord 19 % 853 912 -6 % -8 % -3 pts Amérique du Sud 2 % 75 84 -11 % +14 % +6 pts Total 100 % 4 500 4 554 -1 % — % -1 pt

* A périmètre et taux de change constants.

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 avril 2025

*** Chiffre d’affaires première monte par région de destination.

Au 1er trimestre 2025, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est stable par rapport à la même période en 2024, soit une performance de -1 point par rapport à la production automobile. Cette performance tient compte d’un effet mix géographique négatif de 4 points.

En Europe et Afrique, toutes les Divisions surperforment la production automobile, avec une surperformance Groupe de 10 points : la Division POWER bénéficie d’une base de comparaison favorable dans l’activité propulsion électrique haute tension et du bon niveau d’activité des systèmes thermiques pour véhicules électrifiés ; la Division BRAIN affiche une surperformance notamment au niveau de son activité Expérience Intérieure (en particulier Phone-As-A-Key, télématique et écrans) grâce à la montée en puissance de productions sur les plateformes de plusieurs constructeurs européens ; la Division LIGHT tire également profit de la montée en cadence de nombreuses productions de constructeurs européens ;

En Chine, la performance est de -20 points ; dans un contexte marqué par l’accélération de la croissance des véhicules à énergie nouvelle et des prises de parts de marché des constructeurs chinois, le Groupe poursuit le repositionnement de son portefeuille client (environ 50 % des ventes première monte au premier trimestre 2025 et environ 60 % des prises de commandes2 en 2024 sont enregistrées auprès de constructeurs en Chine hors JV) ;

En Asie hors Chine, Valeo affiche une surperformance de 3 points par rapport à la production automobile grâce notamment à la bonne dynamique des ventes de la Division POWER en Inde dans l’activité propulsion électrique haute tension et en Corée du Sud dans le domaine des systèmes thermiques ;

En Amérique du Nord, la sous performance est de 3 points ; l’activité a été affectée par le report de démarrages en production de certains contrats ;

En Amérique du Sud, le Groupe affiche une surperformance de 6 points par rapport à la production automobile.

Information sectorielle

Chiffre d’affaires des Divisions

(en millions d’euros) T1 2025 T1 2024 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** POWER 2 721 2 783 -2 % +1 % 0 pt Electrique haute tension 242 199 +22 % +28 % 27 pts Autres 2 479 2 584 -4 % -1 % -2 pts BRAIN*** 1 239 1 229 +1 % -1 % -2 pts ADAS 770 794 -3 % -6 % -7 pts Expérience Intérieure 469 435 +8 % +8 % 7 pts Autres 0 0 na na na LIGHT 1 354 1 415 -4 % -3 % -4 pts AUTRES -1 0 na na na GROUPE 5 313 5 427 -2 % — % -1 pt

*A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 avril 2025 (production mondiale T1 2025 : +1%)

*** Y compris l’activité Commandes sous volant

La croissance du chiffre d’affaires des Divisions varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

La Division POWER affiche une performance en ligne avec le marché. La performance de la Division bénéficie d’une base de comparaison favorable dans l’activité propulsion électrique haute tension, mais également de la montée en cadence de productions en Asie pour des constructeurs chinois et indiens, et du bon niveau d’activité des systèmes thermiques pour véhicules électrifiés en Europe et en Corée du Sud.

La Division BRAIN affiche une sous performance de 2 points par rapport à la production automobile. L’activité ADAS (notamment caméra frontale et caméra de vision) enregistre une sous performance de 7 points qui reflète une base de comparaison élevée au premier trimestre 2024 (surperformance de 21 points sur la période du premier trimestre 2022 à 2024). Elle est affectée en Chine, par un mix client et modèle défavorable. Une nouvelle étape de croissance de l'activité ADAS est attendue après 2025, portée par l’entrée progressive en production des prises de commandes enregistrées depuis 2022. L’activité Expérience Intérieure (Phone-As-A-Key, télématique et écrans) surperforme de 7 points grâce à la montée en puissance, en Europe, de productions sur les plateformes de plusieurs constructeurs européens.

La Division LIGHT enregistre une sous performance de 4 points par rapport à la production automobile. L’activité de la Division est soutenue en Europe grâce à la montée en cadence de nombreuses productions auprès de constructeurs européens. En revanche, la Division a été affectée par des démarrages de production reportés en Amérique du Nord et par un mix client défavorable en Chine et au Japon.

Objectifs 2025 confirmés

2024 Objectifs 2025 Chiffre d’affaires en milliards d’euros 21,5 21,5 à 22,5



Surperformance ventes 1ère monte EBITDA en % du chiffre d'affaires 13,3 % 13,5 % à 14,5 % Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 4,3 % 4,5 % à 5,5 % Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels en millions d’euros 551 700 à 800 Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels en millions d’euros 481 450 à 550 Cash flow libre cumulé d’environ 1 milliard d’euros sur la période 2024 - 2025 après prise en compte de charges de restructurations exceptionnelles de 300 millions d’euros.

Les objectifs 2025 sont confirmés :

avec des marges et une génération de cash flow libre au second semestre 2025 attendues supérieures à celles du premier semestre ;

sur la base des estimations de S&P Global Mobility publiées le 16 avril 2025 et des droits de douane et des restrictions commerciales associées, tels qu’en vigueur au 29 avril 2025.

2025, Valeo prend les mesures nécessaires à l’amélioration de sa rentabilité et de sa génération de cash

Dans un environnement complexe, marqué par les incertitudes liées aux droits de douane, Valeo a pris les mesures d'atténuation nécessaires à l’amélioration de sa rentabilité et de sa génération de cash.

D'une part, le Groupe a annoncé le 27 février dernier, le renforcement de son programme de restructuration et d'économies. Depuis cette date, Valeo a accéléré sa mise en œuvre : en France par exemple, le Groupe est confiant de son achèvement plus tôt que prévu, avant la fin du premier semestre. En 2025, un total de 150 millions d'euros d'économies sont attendus au titre de ce programme. Pour rappel, 50 millions d'euros d'économies avaient déjà été réalisés en 2024. Valeo escompte que ce programme se traduira par des économies de 300 millions d'euros par an, à partir de 2026.

Au premier semestre 2025, le Groupe ambitionne de réduire ses frais administratifs et commerciaux de l’ordre de 5 % et ses dépenses d’investissement - corporel et incorporel - d'environ 15 %, par rapport à la même période en 2024.

D'autre part, Valeo a pris des mesures pour atténuer l'impact direct des droits de douane : Le Groupe a entrepris une revue exhaustive de sa chaîne d’approvisionnement pour s'efforcer de réduire l'assiette des nouveaux droits de douane. Ainsi, grâce aux mesures prises par Valeo, plus de 90 % des produits fabriqués par le Groupe au Mexique et importés aux États-Unis sont conformes à l'accord USMCA (United States-Mexico-Canada-Agreement).

Pour les produits concernés par l’augmentation des droits de douane, le Groupe vise une compensation à 100% par ses clients. À date, plus de 75% des montants concernés sont déjà sécurisés par des accords de compensation et Valeo poursuit les discussions afin d’atteindre l’objectif de 100%.

Pour rappel, les principales données de l’implantation géographique de Valeo sur la zone Nord-Américaine sont les suivantes :

Au Mexique: 13 sites de production, 12 957 salariés ;

Aux États-Unis: 9 sites de production, 3 575 salariés.







Autres principaux points marquants du premier trimestre 2025

Attractivité du portefeuille produits de Valeo mise en valeur au cours du premier trimestre

Valeo a présenté ses dernières avancées technologiques, notamment en matière d’électrification, d’autonomie des véhicules et de logiciels. Elles ont été saluées par la profession à travers plusieurs récompenses et se sont traduites par des prises de commandes significatives.

Présentation des innovations lors de la participation au CES du 6 au 10 janvier 2025

Valeo a participé au CES au cours duquel le Groupe a présenté ses technologies innovantes, telles que:

Le véhicule défini par logiciel (Software defined vehicle),

vOS, le Middleware de Valeo qui prend en charge toutes les fonctions du véhicule défini par le logiciel (SDV),

Le Valeo LiDAR Scala TM , qui fait de la conduite autonome de niveau 3 une réalité,

, qui fait de la conduite autonome de niveau 3 une réalité, Valeo Assist xr, la solution logicielle de téléassistance en collaboration avec Amazon Web Services,

Augmented Panavision, la dernière génération d’écrans,

Les technologies pour les nouvelles motorisations.

Le Groupe a également annoncé, le 6 janvier, sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour créer de nouveaux services pour l’industrie automobile et soutenir la révolution des véhicules définis par logiciel (SDV).

Qualité du portefeuille produits saluée à plusieurs reprises au cours du trimestre

Le 9 janvier 2025, Jeffrey Shay, Président du Groupe Valeo en Amérique du Nord, a été nommé lauréat du Prix de l'innovation 2025 de MotorTrend pour les véhicules définis par logiciels (SDV) dans la catégorie Leader.

Le 9 avril 2025, Valeo a été nommé fournisseur ADAS de l’année 2024 par General Motors pour la troisième année consécutive.

Nouvelle collaboration avec le Groupe Volkswagen pour faire progresser l’innovation dans les technologies d’assistance à la conduite

Le 25 mars 2025, le Groupe Volkswagen collabore avec Valeo et Mobileye pour améliorer les systèmes d’aide à la conduite dans les futurs véhicules de Volkswagen produits sur la plateforme MQB.

Cette collaboration vise à intégrer des technologies permettant une conduite partiellement automatisée (niveau 2+). L’objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite. Elle intègre des équipements et logiciels de haute qualité, réduisant ainsi la complexité et rationalisant l’approvisionnement, ce qui soutient la transformation du Groupe Volkswagen.

Évolution des notations financières et extra-financières

Valeo poursuit sa démarche en matière de développement durable, reconnue par les principales agences de notations extra-financières

Le 6 février 2025, le CDP, Carbon Disclosure Project a revu sa note Climate Change de A - à A

Le 9 avril 2025, Sustainalytics risk a revu son rating de “Negligible Risk” (8.8) à “Low RisK” (17.6)

Le 8 avril 2025, Stellantis et Valeo ont renforcé leur coopération en lançant le premier projecteur à LED remanufacturé en Europe et l’écran d’affichage remanufacturé.

S&P abaisse sa notation de crédit sur Valeo

L'agence de notation Standard & Poor’s a révisé, le 13 mars 2025, sa note de la dette long terme de Valeo de « BB+ » à « BB » avec une perspective « stable ». S&P 13 mars 2025

Prochains rendez-vous

Assemblée générale : 22 mai 2025 à Paris

Résultats du premier semestre : 24 juillet 2025 après la clôture du marché

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 23 octobre 2025 après la clôture du marché

Journée investisseurs : 20 novembre 2025 à Paris

Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité.

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en corrigeant le chiffre d’affaires par élimination (ou par addition en cas de changement de méthode de consolidation) afin d'avoir une période antérieure comparable à la période actuelle.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés au métier d’équipementier automobile ainsi qu’au développement et au lancement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique et géopolitique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2024 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 27 mars 2025 (sous le numéro D.25-0180).

Par ailleurs, d'autres risques, non identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe pourraient avoir le même effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent document et Valeo ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d'intégrer tous évènements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document. Valeo n'accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier et ne confirmera pas les estimations des analystes.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 21,5 milliards d’euros de CA en 2024 | 106 100 collaborateurs, 28 pays, 155 sites de production, 64 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 31 décembre 2024.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Contacts presse

Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com

Relations investisseurs

Thierry Lacorre | +33 1 40 55 37 93 valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com

(1) Cf. glossaire financier, page 7.

2 Cf. glossaire financier, page 7.

Pièce jointe