Des investissements de plus de 340 milliards de yuans ont été conclus lors de la Suzhou Global Investment Promotion Conference 2025

SUZHOU, Chine, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 26 avril, la Suzhou Global Investment Conference 2025 (Conférence mondiale de promotion de l’investissement) de Suzhou a réuni plus de 1 200 leaders du monde des affaires appartenant à des sociétés du classement Fortune 500, à des multinationales et à des licornes. Au cours de cet événement, 417 projets ont été signés sur place, représentant un investissement total de 341,57 milliards de yuans.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Suzhou, située dans la province du Jiangsu, à l’est de la Chine, est l’une des villes qui attirent le plus d’investissements étrangers et comptent la plus forte concentration d’entreprises financées par des capitaux étrangers. La ville compte 14 zones de développement nationales, 19 000 entreprises étrangères et 178 sociétés du classement Fortune 500, qui ont investi dans près de 500 projets, pour un total de 167 milliards de dollars d’investissements étrangers réels. Suzhou a continuellement renforcé son ouverture institutionnelle en matière de règles, de réglementations, de gestion et de normes. Suzhou élargit également son programme pilote d’innovation ouverte pour l’ensemble de la chaîne de l’industrie biopharmaceutique. Elle a créé la première « liste blanche » de Chine pour l’importation de matériaux destinés à la recherche et au développement dans le domaine biopharmaceutique, ce qui a permis de réduire les délais de dédouanement de 70 %.

Pour attirer les capitaux internationaux, Suzhou développe en continu ses capacités d’innovation ouverte à travers différentes plateformes, telles que les partenariats Chine-Singapour, Chine-Allemagne, Chine-Japon et le cadre de coopération transdétroit. Le parc industriel de Suzhou, par exemple, a conservé la première place parmi les zones de développement économique nationales pendant neuf années d’affilée, tandis qu’au niveau du comté, la ville de Taicang a consolidé sa coopération avec l’Allemagne.

Actuellement, Suzhou compte environ 30 000 résidents étrangers. L’ouverture du Foreign Resident Service Center (Centre de services aux résidents étrangers) permet de proposer 21 services, avec le soutien d’une équipe professionnelle anglophone et d’un assistant gouvernemental alimenté par l’IA, disponible 24h/24. Ainsi, Philipp Zorn, un expatrié installé à Taicang depuis plus de six mois, a reçu l’assistance du personnel pour obtenir la « City Honor Card ». Cette carte, qui permet d’accéder à des services financiers, médicaux, de transport et bien d’autres, a considérablement facilité son quotidien professionnel et personnel.

Un environnement commercial favorable et des services professionnels de qualité sont des facteurs clés pour attirer les investissements étrangers à Suzhou. La ville a mis en place un système de services complet qui couvre l’ensemble du cycle de vie des entreprises étrangères, offrant une expérience de consommation internationale et un soutien global aux besoins quotidiens des résidents, garantissant ainsi que « investir à Suzhou, c’est investir dans l’avenir ».

Source : Suzhou Global Investment Promotion Conference 2025