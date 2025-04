Sottoscritti oltre 340 miliardi di yuan di investimenti alla Suzhou Global Investment Promotion Conference 2025

SUZHOU, Cina, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 26 aprile si è tenuta la Suzhou Global Investment Conference 2025 (Conferenza globale sugli investimenti di Suzhou), alla quale hanno partecipato oltre 1200 esponenti dell'élite imprenditoriale di aziende provenienti da Fortune 500, multinazionali e aziende unicorno. Nel corso dell'evento sono stati sottoscritti complessivamente 417 progetti, per un investimento complessivo di 341,57 miliardi di yuan.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

Suzhou, nella provincia orientale cinese di Jiangsu, è una delle città che vanta i maggiori investimenti esteri e la più alta concentrazione di imprese finanziate dall'estero. La città ospita 14 zone di sviluppo a livello nazionale, 19.000 imprese straniere e 178 aziende apparteneti alla Fortune 500, che hanno investito in quasi 500 progetti, contribuendo con un totale di 167 miliardi di dollari in investimenti esteri effettivi. Suzhou ha costantemente ampliato la propria apertura istituzionale in ambiti quali le norme, le regolamentazioni, la gestione e gli standard. Suzhou sta intensificando il suo programma pilota per l'innovazione aperta dell'intera filiera dell'industria biofarmaceutica. Ha introdotto la prima "lista bianca" cinese per l'importazione di materiali destinati alla ricerca e sviluppo nel campo della biofarmaceutica, riducendo i tempi di sdoganamento del 70%.

Per attrarre i capitali globali, Suzhou continua ad ampliare le sue capacità di innovazione aperta su piattaforme come Cina-Singapore, Cina-Germania, Cina-Giappone e il quadro di cooperazione tra le due sponde dello Stretto. Ad esempio, il parco industriale di Suzhou ha mantenuto per nove anni consecutivi la sua posizione di principale area di sviluppo economico a livello nazionale, mentre la sua città-contea, Taicang, ha intensificato la cooperazione con la Germania.

Circa 30.000 stranieri risiedono attualmente a Suzhou. L'apertura del Foreign Resident Service Center (Centro servizi per residenti stranieri) fornirà 21 servizi, supportati da un team di professionisti che parlano inglese e da un assistente ai servizi governativi basato sull'intelligenza artificiale disponibile 24 ore su 24. Ad esempio, Philipp Zorn, un expat che vive a Taicang da oltre sei mesi, ha ricevuto assistenza dal personale nella compilazione della domanda per la "City Honor Card". Questa carta, che integra servizi finanziari, medici, di trasporto e di altro tipo, gli ha consentito di semplificare notevolmente il lavoro e la vita.

Un ambiente imprenditoriale favorevole e servizi professionali sono fattori chiave per attrarre investimenti stranieri a Suzhou. La città ha istituito un sistema di servizi completo che copre l'intero ciclo di vita delle aziende straniere, offrendo una consumer experience internazionale e un supporto completo per le necessità quotidiane dei residenti, garantendo che "investire a Suzhou significa investire nel futuro".

Fonte: Suzhou Global Investment Promotion Conference 2025