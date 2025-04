CREDIT AGRICOLE SA : Evolution de la gouvernance de Crédit Agricole S.A.

Communiqué de presse

Montrouge, le 29 avril 2025

Evolution de la gouvernance de Crédit Agricole S.A.

Lors du Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. du 29 avril 2025 présidé par Dominique Lefebvre, Olivier Gavalda, Directeur général de Crédit Agricole S.A. à compter du 14 mai 2025, a présenté sa future organisation.

Il proposera au Conseil d’administration du 14 mai 2025 la nomination de Jérôme Grivet en tant que Directeur général délégué unique et second dirigeant effectif.

A compter du 1er juin 2025, la Direction générale s’organisera autour de 7 pôles, du Secrétariat général et des fonctions de contrôle.

Sous la supervision directe d’Olivier Gavalda , 5 pôles et le Secrétariat général :

regroupant LCL sous la responsabilité de son Directeur général, Serge Magdeleine, et Crédit Agricole Italia sous la responsabilité de son Directeur général, Hugues Brasseur. Banques et Services à l’international, sous la responsabilité de Stéphane Priami en tant que Directeur général adjoint. Ce nouveau pôle sera composé des entités Crédit Agricole Personal Finance & Mobility et Crédit Agricole Leasing & Factoring, de la Direction Développement des Banques à l’International et de BforBank.





composé de Crédit Agricole CIB et CACEIS, sous la responsabilité de Jean-François Balaÿ Directeur général de Crédit Agricole CIB. Client, Développement et Innovation, sous la responsabilité de Gérald Grégoire en tant que Directeur général adjoint. Ce pôle est composé des directions des Marchés, de la Transformation/Distribution et Développement digital, de la Marque et Communication client, des Relations avec les Caisses régionales, auxquelles s’ajouteront les Paiements, le start-up studio La Fabrique et Crédit Agricole Immobilier.





Dans ce pôle, la direction de la Transformation Technologique sera placée sous la responsabilité d’Olivier Biton et regroupera Crédit Agricole Group Infrastructure Platform, les équipes Data/IA, et la direction des Systèmes d’Informatio

Sous la supervision directe de Jérôme Grivet , 2 pôles et les fonctions de contrôle :

sous la responsabilité de Clotilde L’Angevin en tant que Directrice générale adjointe Ce pôle regroupera les Directions Finance, de la Communication financière et des relations Investisseurs, des Filiales et participations, des Etudes stratégiques, du Juridique, des Etudes économiques et des Achats. Epargne et Patrimoine , ce nouveau pôle regroupera Amundi, sous la responsabilité de sa Directrice générale, Valérie Baudson, Crédit Agricole Assurances, sous la responsabilité de son Directeur général, Nicolas Denis et Indosuez Wealth Management, sous la responsabilité de son Directeur général, Jacques Prost.





Au 1er juin 2025, le Comité exécutif de Crédit Agricole S.A sera ainsi composé de 18 membres :

Olivier Gavalda, Directeur général

Jérôme Grivet, Directeur général délégué

Clotilde L’Angevin, Directrice générale adjointe, en charge du pôle Finance et Pilotage

Grégory Erphelin, Directeur général adjoint, en charge du pôle Transformation, Ressources Humaines et Transitions

Stéphane Priami, Directeur général adjoint, en charge du pôle Banques et Services à l’international

Gérald Grégoire, Directeur général adjoint, en charge du pôle Client, Développement et Innovation

Jean-François Balaÿ, Directeur général de Crédit Agricole CIB en charge du Pôle Grande Clientèle

Valérie Baudson, Directrice générale d’Amundi

Hugues Brasseur, Directeur général et administrateur délégué de Crédit Agricole Italia et Senior Country Officer pour le Groupe en Italie

Nicolas Denis, Directeur général de Crédit Agricole Assurances

Serge Magdeleine, Directeur général de LCL

Olivier Biton, Directeur de la direction Transformation Technologique

Eric Campos, Directeur de l’Engagement Sociétal

Bénédicte Chrétien, Directrice des Ressources Humaines Groupe

Véronique Faujour, Secrétaire générale

Alexandra Boleslawski, Directrice des Risques Groupe

Laurence Renoult, Inspectrice générale

Hubert Reynier, Directeur de la Conformité Groupe

Jean-Paul Mazoyer, à son initiative, assurera désormais une fonction de conseil stratégique auprès du Directeur général de Crédit Agricole SA.

Le Conseil d’administration a tenu à exprimer ses remerciements chaleureux à Philippe Brassac et à Xavier Musca pour leur engagement et leur action au cours d’une décennie de fort développement du Groupe.

Biographies

Clotilde L’Angevin commence sa carrière en 2003 à l’Institut national de la statistique et des études économiques, avant de rejoindre en 2005 la Direction du Trésor en tant qu’adjointe au chef du bureau

« Union économique et monétaire ». En 2007, elle devient conseillère technique pour la macroéconomie et les prévisions économiques auprès du Premier ministre. En 2009, elle rejoint le ministère des finances en tant que cheffe du bureau « Diagnostic et prévisions internationales », avant d’être nommée en 2011 Secrétaire Générale du Club de Paris et chef du bureau « Endettement international » à la Direction générale du Trésor.

Elle a rejoint le Crédit Agricole en 2015, en tant que Directrice de la Stratégie du groupe Crédit Agricole S.A. En 2019, elle est nommée Directrice de la communication financière de Crédit Agricole S.A. où elle a la responsabilité des relations avec les actionnaires individuels, des relations avec les investisseurs institutionnels dettes et agences de notation, ainsi que de la communication financière et des relations avec les investisseurs institutionnels actions. Depuis 2023, elle occupe le poste de Directrice générale adjointe du Crédit Agricole d’Ile-de-France.

Agée de 46 ans, Clotilde L’Angevin est diplômée de l’Ecole Polytechnique (promotion 1998), de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (2002), et a obtenu un master d’économie à la London School of Economics (2003).

Grégory Erphelin commence sa carrière en 2001 au ministère de l’Agriculture en tant que chef du bureau du crédit et de l’assurance. En 2005, il rejoint la Direction générale du Trésor, chargé de la régulation des assurances de biens et de responsabilité. Il intègre le groupe Crédit Agricole en 2008 en tant que Directeur de la gestion financière de Predica, filiale assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances. En 2012, il est nommé Directeur financier de Crédit Agricole Assurances. En 2015, il devient également Directeur des finances de Predica et intègre le Comité exécutif du groupe Crédit Agricole Assurances. En 2017, il est nommé Directeur Finances, Achats, Affaires juridiques, Engagements et Recouvrement, et membre du Comité Exécutif de LCL. Depuis mai 2022, il occupe le poste de Directeur général de la Fédération Nationale du Crédit Agricole.

Agé de 49 ans, Grégory Erphelin est diplômé de l’Ecole Polytechnique (promotion 1996), ingénieur des Ponts, des eaux et des forêts et titulaire d’un MBA du Collège des ingénieurs.

Olivier Biton commence sa carrière au Crédit Lyonnais en 2002 au poste de chef de projets informatiques. Il part aux Etats-Unis en 2005 où il est assistant de recherche à l’Université de Pennsylvanie. A son retour en France en 2007, il rejoint le groupe Crédit Agricole et occupe différents postes de direction de projets chez CA Payment Services. Il y est nommé Directeur de la Business Line Flux en 2014, puis Directeur des Systèmes d’information et Projets en 2016. Il rejoint LCL en 2017 au poste de Directeur des Solutions numériques et Systèmes d’information et intègre le Comité exécutif en 2020. Depuis 2023, Olivier Biton est Directeur général de Crédit Agricole Group Infrastructure (CAGIP).

Agé de 45 ans, Olivier Biton est ingénieur en informatique, diplômé de l’Ecole Polytech Paris Sud.

Jean-François Balaÿ commence sa carrière en 1989 au Crédit Lyonnais au sein des marchés Entreprises et occupe différentes fonctions managériales à Londres, Paris et en Asie. En 2001, il rejoint le métier Syndication de crédits au Crédit Lyonnais, d’abord comme responsable de l’Origination pour l’Europe, puis pour l’Europe de l’Ouest au sein de Calyon à partir de 2004. Il est nommé en 2006 adjoint du responsable de la Syndication pour la zone EMEA. En 2009, il devient responsable mondial de la Syndication de crédits au sein de Crédit Agricole CIB. En 2012, il prend la responsabilité de l’activité Optimisation de la dette et Distribution. En 2016, il devient responsable des Risques et du Contrôle permanent. Il est nommé Directeur général adjoint de Crédit Agricole CIB en 2018 et Directeur Général Délégué de Crédit Agricole CIB en 2021.

Agé de 59 ans, Jean-François Balaÿ est diplômé d’une maîtrise de sciences économiques et de gestion et d‘un DESS banque et finance de l’université Lyon II Lumière.

