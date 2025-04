Ontex toont veerkrachtige marge aan in 1ste kwartaal, en bevestigt vooruitzichten voor het volledige jaar

Gereglementeerde informatie

Omzet van 451 miljoen €, 2,8% lager op vergelijkbare basis, waarbij de zwakke marktvraag gedeeltelijk werd gecompenseerd door een verbetering van de mix in Europa en een dubbelcijferige volumegroei in Noord-Amerika;

Aangepaste EBITDA-marge van 11,2% toont veerkracht aan, met stevige resultaten van het kostentransformatieprogramma;

Verkoop Braziliaanse activiteiten succesvol afgerond;

Langetermijnfinanciering veiliggesteld, met een nieuwe obligatie van 400 miljoen € met vervaldag in 2030;

Vooruitzichten voor het volledige jaar bevestigd, met volumewinsten in de tweede jaarhelft als belangrijkste drijfveer.





Citaat van de CEO

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "Deze resultaten tonen Ontex’ verbeterde veerkracht aan in een meer uitdagend economisch klimaat, wat ons sterkt om onze vooruitzichten voor het jaar te bevestigen. Hoewel we af en toe uitdagende kwartalen kunnen hebben, zijn deze tijdelijke schommelingen niet indicatief voor de lange-termijntrends waarop ons bedrijf is gebouwd. Onze focus ligt op het behalen van duurzaam succes op lange termijn, en we zijn daarbij toegewijd om onze strategische transformatie verder uit te voeren, die ons concurrentievermogen fundamenteel verbetert, en ons toelaat om de markt nog beter aan te spreken. In het kwartaal hebben we ook twee belangrijke strategische mijlpalen bereikt, namelijk de afronding van een grote desinvestering en de versterking van onze balans op langere termijn, wat ons toelaat om ons nog beter te focussen.”





Resultaten Q1 2025

De omzet bedroeg 451 miljoen €, een daling van 2,8% op vergelijkbare basis. De volumes, inclusief mixeffecten, waren 1,3% lager, waarbij de zwakkere marktvraag in het kwartaal gedeeltelijk werd gecompenseerd door een verbetering van de mix in Europa en een dubbelcijferige volumegroei in Noord-Amerika. De verkoopprijzen kwamen, zoals verwacht, 1,6% lager uit, omdat de prijsdalingen gedurende de eerste helft van 2024 nog ten dele doorwerken in de jaar-op-jaarvergelijking.

De aangepaste EBITDA bedroeg 51 miljoen € met een marge van 11,2%. De lichte daling weerspiegelt de veerkracht van het bedrijfsleven in een meer uitdagende omgeving. Het kostentransformatieprogramma, inclusief de eerste bijdrage van de Belgische industriële optimalisatie, leverde een nettobesparing van 15 miljoen € op, die de daling van de verkoopprijzen en de toename van de operationele kosten compenseerde.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 29 miljoen €, inclusief 3 miljoen € eenmalige reorganisatiekosten.

De netto financiële schuld voor de Totale Groep bedroeg eind maart 656 miljoen €. De stijging in de loop van het kwartaal houdt voornamelijk verband met tijdelijk hogere werkkapitaalbehoeften, deels veroorzaakt door de maatregelen die werden genomen om de mogelijke Amerikaanse tariefdreiging te verzachten. De hefboomratio steeg daarmee tijdelijk van 2,5x naar 2,7x.







Strategische ontwikkelingen

In januari bereikte Ontex een bindende overeenkomst om zijn Turkse bedrijfsactiviteiten te verkopen aan Dilek Grup voor een ondernemingswaarde van ongeveer 24 miljoen €. De afronding wordt verwacht in de tweede helft van 2025, onder de gebruikelijke voorwaarden.

In maart gaf Ontex een obligatie uit van 400 miljoen € met vervaldag in april 2030 en een vaste rente van 5,25%. Deze obligatie vervangt de bestaande obligatie van 580 miljoen €, die in juli 2026 vervalt. Ongeveer 50% van deze obligatie is inmiddels a pari teruggekocht en de rest zal medio dit jaar worden afgelost.

Begin april rondde Ontex de verkoop van zijn Braziliaanse bedrijfsactiviteiten af. De totale netto contante opbrengsten bij afsluiting bedroegen 81 miljoen €. Nog eens 18 miljoen € [1] , die momenteel nog in borg is, zal naar verwachting in het tweede kwartaal worden ontvangen. De opbrengst van de desinvestering zal worden gebruikt om de uitstaande financiële schuld van Ontex verder af te lossen.

, die momenteel nog in borg is, zal naar verwachting in het tweede kwartaal worden ontvangen. De opbrengst van de desinvestering zal worden gebruikt om de uitstaande financiële schuld van Ontex verder af te lossen. Medio april rondde Ontex zijn aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljoen af. Deze ging in december 2024 van start. De verworven aandelen zullen bijdragen om te voldoen aan Ontex’ verplichtingen onder haar huidige en toekomstige lange-termijn-beloningsplannen. Ontex heeft momenteel 2,85% van zijn uitgegeven aandelen in eigen bezit.





Vooruitzichten 2025

Hoewel de marktomstandigheden in het eerste kwartaal zwak waren, blijft Ontex erop vertrouwen dat het zijn eerder gepubliceerde vooruitzichten voor 2025 zal realiseren, met volumewinsten in de tweede jaarhelft als belangrijkste drijfveer:

De omzet wordt verwacht met 3% tot 5% te groeien op vergelijkbare basis, ondersteund door een dubbelcijferige volumegroei in Noord-Amerika, met de opstart van nieuwe contracten in de tweede jaarhelft, die ook de marge zullen verbeteren door het operationele hefboomeffect;

De aangepaste EBITDA wordt verwacht met 4% tot 7% te groeien, ondersteund door omzetgroei en verdere verbetering van de operationele efficiëntie, en rekening houdend met het feit dat de producten die Ontex in de VS invoert vanuit zijn fabriek in Mexico onder de tariefvrijstelling van de USMCA vallen, wat de directe impact van de Amerikaanse tarieven minimaliseert;

De vrije kasstroom wordt verwacht sterk te blijven, terwijl de investeringen in de transformatie van Ontex verder op een hoger niveau blijven. Deze noodzakelijke verhoging zal tegen eind 2025 grotendeels voltooid zijn;

De hefboomratio wordt onder 2,5x verwacht tegen het einde van het jaar.

[1] Geschat bedrag op basis van de BRL/EUR-koers op het moment van de transactie.









Bedrijfs- en financiële kernindicatoren

Bedrijfsresultaten Kwartaal 1 Kwartaal 1 in miljoen € 2025 2024 % % LFL 2025 2024 % % LFL Omzet 450,6 460,2 -2,1% -2,8% 450,6 460,2 -2,1% -2,8% Adult Care 202,4 198,9 +1,8% +1,3% 202,4 198,9 +1,8% +1,3% Baby Care 188,2 195,5 -3,8% -4,9% 188,2 195,5 -3,8% -4,9% Feminine Care 56,2 60,3 -6,8% -7,5% 56,2 60,3 -6,8% -7,5% Operationele kosten (excl. afschrijvingen) (400,1) (407,3) +1,8% (400,1) (407,3) +1,8% Aangepaste EBITDA 50,5 52,9 -4% 50,5 52,9 -4,4% Aangepaste EBITDA-marge 11,2% 11,5% -0,3pp 11,2% 11,5% -0,3pp (EBITDA-aanpassingen) (2,7) (0,7) n.a. (2,7) (0,7) n.a. Afschrijvingen (19,0) (18,0) -5,3% (19,0) (18,0) -5,3% Bedrijfswinst 28,9 34,2 -15% 28,9 34,2 -15% Netto financiële schuld [2] 655,6 612,0 +7,1% Hefboomratio [2] 2,72x 2,46x +0,25x





Omzet 2024 Vol/mix Verkoop- 2025 Wissel- 2025 in miljoen € prijs LFL koers Kwartaal 1 460,2 -5,8 -7,3 447,1 +3,6 450,6 -1,3% -1,6% -2,8% +0,8% -2,1% Aangepaste EBITDA 2024 Vol/mix Verkoop- Operat. Grond- Overige Wissel- 2025 in miljoen € prijs besparing stoffen kosten koers Kwartaal 1 52,9 -2,3 -7,3 +15,3 -2,9 -4,6 -0,6 50,5 -4,4% -13,8% +28,9% -5,4% -8,6% -1,2% -4,4%

[2] Balansgegevens weerspiegelen het einde van de periode en worden vergeleken met het begin van de periode, zijnde 31/12/2024.









Overzicht van de bedrijfsresultaten van het 1ste kwartaal van 2025





Omzet

De omzet bedroeg 451 miljoen €, 2,8% lager op vergelijkbare basis. De volumes daalden met de zwakkere marktvraag in het kwartaal, veroorzaakt door de meer uitdagende economische omstandigheden. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een verbetering van de productmix in Europa en door groei in Noord-Amerika. De verkoopprijzen kwamen zoals verwacht lager uit.

De volumes daalden met 1,3%, inclusief mixeffecten. Verkoopvolumes voor dameshygiëne daalden door een aantal tijdelijke beperkingen in de bevoorrading en een zwakke marktvraag in Europa, zij het retailermerken het relatief beter deden. De volumes voor volwassenenzorg stegen echter, in lijn met de aanhoudende marktgroei in het Europese retailkanaal en de stabiele vraag vanuit het gezondheidszorgkanaal. De volumes van babyverzorgingsproducten in Europa kwamen lager uit door de zwakkere vraag, hoewel de retailermerken iets beter presteerden ondanks intensievere promotionele activiteiten van A-merken. De focus van Ontex op selectieve productcategorieën leidde tot een verdere verbetering van de productmix. In Noord-Amerika stegen de verkoopvolumes voor babyverzorging met dubbele cijfers, dankzij contractwinsten in het retailkanaal die sinds medio 2024 werden opgebouwd. De marktvraag was lager, vooral voor retailermerken, die de impact voelden van promotionele activiteiten door A-merken.

De verkoopprijzen waren lager in alle regio's en categorieën, en 1,6% lager in totaal. Hoewel deze sinds het midden van 2024 stabiel bleven, zijn deze het effect van de prijsdalingen gedurende de eerste helft van 2024, die nog ten dele doorwerken in de jaar-op-jaarvergelijking.

De wisselkoersschommelingen voegden 0,8% toe, vooral dankzij de waardering van de Poolse złoty, Britse pond en Amerikaanse dollar ten opzichte van dezelfde periode in 2024.





Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 51 miljoen €, een daling van 4,4% op jaarbasis, als gevolg van de 2 miljoen € impact van de volume- en mixdaling. Het kostentransformatieprogramma compenseerde de daling van de verkoopprijzen van 7 miljoen €, evenals de toename van de operationele kosten.

kostentransformatieprogramma leverde operationele besparingen van 15 miljoen € netto, leidend tot een verbetering van de operationele efficiëntie met 4,3% op jaarbasis, dankzij verbeteringsinitiatieven in de aankoop, de toeleveringsketen, productinnovatie en productie. De transformatie van de industriële activiteiten van Ontex in België begint ook vruchten af te werpen, met de voltooiing van de sluiting van de fabriek in Eeklo.

De grondstofprijzen lagen 3 miljoen € hoger in het kwartaal, wat voornamelijk toe te schrijven was aan hogere indices voor fluff sinds eind vorig jaar, evenals hogere prijzen voor superabsorberende polymeren, verpakkingen en overige grondstoffen.

De overige exploitatie- en VAA-kosten (Verkoop-, Algemene en Administratiekosten) stegen 5 miljoen € jaar op jaar, grotendeels als gevolg van inflatie van de lonen, evenals kosten gerelateerd tot de volume-opbouw in Noord-Amerika, en de maatregelen die getroffen werden om de Amerikaanse tariefdreiging te verzachten.

De wisselkoersschommelingen hadden een netto negatief effect van 1 miljoen €, voornamelijk door de waardevermindering van de Mexicaanse peso die de bijdrage van de fabriek in Tijuana, Mexico, impacteerde.

De aangepaste EBITDA-marge was 11,2%, 0,3 procentpunt lager op jaarbasis.









Overzicht van de financiële resultaten van het 1ste kwartaal van 2025





WInst & verlies

Het bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 29 miljoen €, vergeleken met 34 miljoen € in 2024. De daling van 5 miljoen € bestaat uit de 2 miljoen € lagere aangepaste EBITDA, 2 miljoen € hogere herstructureringskosten (3 miljoen € in de periode, versus 1 miljoen € in 2024) en 1 miljoen € hogere afschrijvingskosten met het intensievere investeringsniveau in de afgelopen jaren.

De beëindigde activiteiten genereerden een omzet van 62 miljoen €, 0.7% lager op vergelijkbare basis. De aangepaste EBITDA bedroeg 4 miljoen €, wat resulteerde in een marge van 6,1%. Het bedrijfsresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg eveneens 4 miljoen €, bij gebrek aan afschrijvings- en herstructureringskosten.





Balans

De netto financiële schuld voor de Totale Groep steeg met 44 miljoen € over de periode tot 656 miljoen € eind maart. Hoewel de EBITDA robuust bleef, compenseerden deze slechts gedeeltelijk de gestegen behoefte aan werkkapitaal, de kapitaaluitgaven en de betalingen voor herstructureringen. Het werkkapitaal nam toe, als gevolg van inefficiënties in het werkkapitaal, waaronder maatregelen die werden getroffen om de Amerikaanse tariefdreiging te verzachten. De kapitaaluitgaven bleven op een hoger niveau om de groei en transformatie van het bedrijf te ondersteunen, en de overblijvende herstructureringskosten voor de sluiting van de fabriek in Eeklo werden in het kwartaal betaald. Ook werd 10 miljoen € gebruikt om het aandeleninkoopprogramma te financieren, dat ondertussen is voltooid.

De hefboomratio steeg daardoor naar 2,7x, ten opzichte van 2,5x bij het begin van het jaar, als gevolg van de stijging van de nettoschuld en de lagere aangepaste EBITDA over de laatste twaalf maanden.









Alternatieve prestatiemaatstaven

In dit persbericht worden alternatieve prestatie-indicatoren (non-GAAP) gebruikt, omdat het management van mening is dat deze op grote schaal worden gebruikt door bepaalde beleggers, effectenanalisten en andere geïnteresseerde partijen als aanvullende indicator voor prestaties en liquiditeit. De alternatieve prestatie-indicatoren zijn mogelijks niet vergelijkbaar met indicatoren met vergelijkbare namen van andere ondernemingen, houden beperkingen in als analytische instrumenten en mogen niet op zichzelf worden beschouwd of ter vervanging voor de analyse van bedrijfsresultaten, prestaties of liquiditeit onder IFRS.





Netto financiële schuld en hefboomratio

De netto financiële schuld wordt berekend door kortlopende en langlopende schulden bij elkaar op te tellen en geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken. De hefboomratio wordt berekend door de netto financiële schuld te delen door de aangepaste EBITDA voor de laatste twaalf maanden (LTM). Deze sluit de bijdrage van de sindsdien afgestoten bedrijven uit.

Afstemming van netto financiële schuld 31/03/2025 31/12/2024 in miljoen € Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Langlopende rentedragende leningen A 676,2 10,9 687,1 667,1 10,9 678,0 Kortlopende rentedragende leningen B 91,0 5,0 95,9 53,1 5,2 58,3 Bruto financiële schuld C = A+B 767,1 15,9 783,0 720,2 16,1 736,3 Geldmiddelen & kasequivalenten D 61,3 66,1 127,5 56,9 67,3 124,2 Netto financiële schuld E = C-D 705,8 (50,2) 655,6 663,3 (51,2) 612,0 Aangepaste EBITDA (LTM) [3] F 220,3 21,1 241,3 222,6 25,7 248,3 Hefboomratio G = E/F 2,72x 2,46x

[3] De EBITDA van de laatste twaalf maanden is exclusief de bijdrage van de afgestoten Algerijnse en Pakistaanse activiteiten in 2024.







Omzet en omzetgroei op vergelijkbare basis (Like-For-Like, LFL)

Like-for-like omzet wordt gedefinieerd als omzet tegen constante valuta, exclusief veranderingen in de consolidatieperimeter of overnames en de desinvesteringen en exclusief de impact van hyperinflatie. De afstemming van like-for-like omzet is te vinden op pagina 3. De omzetgroei op vergelijkbare basis wordt berekend door de like-for-like omzet te vergelijken met de omzet van het vorige jaar.





Aangepaste EBITDA en aangepaste EBITDA-marge

De aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd als netto resultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, winstbelastingen en afschrijvingen (gewoonlijk gedefinieerd als EBITDA) plus EBITDA-aanpassingen. De aangepaste EBITDA-marge is de aangepaste EBITDA gedeeld door omzet.

De componenten die opgenomen worden onder de rubriek EBITDA-aanpassingen zijn deze componenten die door het management niet beschouwd worden als verbonden aan de transacties, projecten en aanpassingen van de waarde van activa en passiva binnen het kader van de gewone bedrijfsactiviteiten van de Groep. Deze opbrengsten en kosten worden afzonderlijk gepresenteerd omdat ze belangrijk zijn voor een goed begrip door de gebruikers van de geconsolideerde jaarrekening van de genormaliseerde prestaties van de Groep vanwege hun omvang of aard.

De EBITDA-aanpassingen hebben betrekking op:

Kosten verbonden aan overnames;

Wijzigingen in de waardering van de voorwaardelijke vergoedingen in het kader van bedrijfscombinaties;

Wijzigingen in de groepsstructuur, kosten met betrekking tot herstructurering van de activiteiten, met inbegrip van kosten die betrekking hebben op de vereffening van dochterondernemingen en de sluiting, opening of verplaatsing van fabrieken;

Bijzondere waardeverminderingen op activa en significante geschillen.

EBITDA-aanpassingen van de Groep bestaan uit volgende componenten in de geconsolideerde resultatenrekening:

Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur; en

Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en significante geschillen.

Afstemming van winst- & verliesrekening van het 1ste kwartaal 2025 2024 in miljoen € Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Omzet a 450,6 62,4 513,1 460,2 91,2 551,3 Bedrijfswinst b 28,9 3,9 32,8 34,2 11,4 45,6 Afschrijvingen c (19,0) (0,0) (19,0) (18,0) 0,0 (18,0) EBITDA d = b-c 47,9 3,9 51,8 52,2 11,4 63,6 EBITDA-aanpassingen g 2,7 (0,1) 2,6 0,7 0,4 1,1 Aangepaste EBITDA h = d+g 50,5 3,8 54,4 52,9 11,8 64,6 Aangepaste EBITDA-marge i = h/a 11,2% 6,1% 10,6% 11,5% 12,9% 11,7%

Meer informatie over de EBITDA-aanpassingen kan gevonden worden op pagina 5.









Praktische informatie





Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex’ toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde resultaten. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden. Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstgerichte verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en er moet hier geen vertrouwen aan gehecht worden. De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen in miljoen € weer om transparant te zijn. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.





Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en gerelateerde financiële informatie van Ontex Group NV voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2025 werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig het besluit van de raad van bestuur van 29 april 2025.





Webcast voor audio

Het management zal een audiowebcast organiseren voor beleggers en analisten op 30 april 2025 om 12:00 CEST. Om hieraan deel te nemen, klik op: https://channel.royalcast.com/landingpage/ontexgroup/20250430_1. Een herhaling zal kort na de live presentatie beschikbaar zijn via dezelfde link. Een kopie van de presentatie zal beschikbaar zijn op: ontex.com.





Financiële kalender

5 mei 2025 Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2025

31 juli 2025 Resultaten van het 2 de kwartaal en de 1 ste jaarhelft van 2025

kwartaal en de 1 jaarhelft van 2025 30 oktober 2025 Resultaten van het 3 de kwartaal van 2025

kwartaal van 2025 12 februari 2026 Resultaten van het 4de kwartaal en het jaar 2025





Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.500 mensen tewerk in fabrieken en kantoren in 13 landen, en zijn innovatieve producten worden in zo'n 100 landen verdeeld. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Aalst, België, en staat genoteerd op Euronext Brussel, waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

