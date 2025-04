Nicox : Résultats financiers de l’année 2024 

Chiffre d’affaires de Nicox SA de 7,9 millions d’euros pour l’année 2024

Produits exceptionnels de 13,7 millions d’euros suite à la cession du flux futur de redevances de VYZULTA au fond Soleus Capital

Trésorerie de Nicox SA au 31 décembre 2024 de 10,5 millions d’euros et horizon de trésorerie estimé au quatrième trimestre 2025

Premiers résultats de la deuxième étude clinique de phase 3 Denali évaluant le NCX 470 attendus au troisième trimestre 2025

Discussions et démarches de développement commercial en cours pour un partenariat avec NCX 470 aux États-Unis 30 avril 2025 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 tels qu’arrêtés par le Conseil d'administration le 28 avril 2025 et fait un point sur les étapes clés à venir. Suite à la vente des redevances de VYZULTA en octobre 2024, la Société ne publiera plus le revenu trimestriel.



« Les réalisations de l’année 2024 par l’équipe de Nicox et nos partenaires nous ont permis de maintenir le développement de nos produits sur la bonne trajectoire pour livrer deux résultats cliniques sur le NCX 470 en 2025. Notre priorité est désormais de positionner la Société de manière optimale pour capitaliser sur ces résultats à travers des discussions continues en matière de partenariats, de développement commercial et de développement corporate. » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.



Prochaines étapes clés



Etude clinique de phase 3b Whistler étudiant le double mécanisme d'action du NCX 470 (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la pression intraoculaire : les résultats sont attendus en mai 2025.

: les résultats sont attendus en mai 2025. Etude clinique de phase 3 Denali évaluant le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire : les premiers résultats sont attendus au troisième trimestre 2025. Résultats financiers de l’année 2024 pour Nicox SA



Le chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2024 s’est élevé à 7,9 millions d’euros contre 6,9 millions d’euros en 2023 et est composé des redevances sur les ventes nettes de VYZULTA pour 3,0 millions d’euros reconnues jusqu’au 30 juin 2024 préalablement à la cession de ce flux au fond Soleus Capital, contre 6,6 millions d’euros de redevances pour l’ensemble de l’année 2023. Le chiffre d’affaires 2024 inclu également un premier paiement effectué par la société Kowa à la signature de l’accord de licence de NCX 470 pour le Japon de 3.0 millions d’euros ainsi qu’un élément sans effet sur la trésorerie de 1,5 millions d’euros précédemment reconnu en produits constatés d’avance. Le chiffre d’affaires 2024 inclut également 0,2 millions d’euros de refacturation aux filiales contre 0,3 millions d’euros en 2023.



Les charges d’exploitation de l’année 2024 s’élèvent à 18,7 millions d’euros contre 24,2 millions d’euros pour l’année 2023.



Les produits exceptionnels en 2024 s’élèvent à 13,7 millions d’euros en 2024 contre 0,1 millions d’euros en 2023. En 2024, ils correspondent à la cession des futurs paiements d’étapes et des redevances de VYZULTA à Soleus Capital.



La perte nette de Nicox SA pour l’exercice 2024 s’élève à 22,4 millions d’euros, contre 20,9 millions d’euros en 2023. Ce résultat intègre en 2024 une charge non monétaire de 27,1 millions d’euros, liée à la dépréciation d’une créance intragroupe détenue par Nicox SA sur sa filiale américaine, Nicox Ophthalmics, Inc. La capacité de la filiale à rembourser cette créance dépend des redevances futures qu’elle percevra au titre de la commercialisation de ZERVIATE. Conformément aux normes comptables françaises, la Société a adopté une approche prudente, fondée sur le prévisionnel de ventes le plus conservateur parmi d’autres plans existants plus favorables. Cette approche a conduit à la réévaluation à la baisse de la valeur de ZERVIATE, à la suite d’une nouvelle analyse du marché chinois. Celle-ci fait ressortir des évolutions susceptibles de compromettre l’atteinte, à terme, de l’objectif de 100 millions de dollars US de chiffre d’affaires annuel initialement envisagé. ZERVIATE étant le seul actif générateur de revenus de Nicox Ophthalmics, Inc., la créance intragroupe a été dépréciée en conséquence. Les détails concernant cette dépréciation sont inclus dans la note 2.4.1 des comptes statutaires en ligne sur le site internet de la Société dans l’onglet Informations Financières Règlementées.



Au 31 décembre 2024, la Société disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 10,5 millions d’euros contre 11,3 millions d’euros au 31 décembre 2023. La Société est financée au moins jusqu'au quatrième trimestre 2025, en se concentrant exclusivement sur le développement du NCX 470.



Au 31 décembre 2024, la dette financière de Nicox SA s’élevait à 15,1 millions d’euros dont 14,2 millions d’euros de dette en cours auprès de Kreos Capital (une filiale de BlackRock) et 0,9 million d’euros de prêts garantis par l'État dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



La Société poursuit par ailleurs des discussions en vue de conclure des accords générateurs de revenus, notamment la vente ou la licence de certains actifs. Elle étudie également plusieurs autres options stratégiques visant à étendre son horizon de trésorerie. La Société évalue toutes les options de financement et retiendra la plus appropriée le moment venu.