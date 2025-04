Communiqué de presse - T1 2025

xx

PREMIER TRIMESTRE 2025

30 avril 2025

Résultat d'exploitation en progression de 161 millions d'euros par rapport à l’année précédente et robuste cash-flow d’exploitation libre ajusté récurrent à 783 millions d’euros

Chiffre d’affaires en hausse de 7,7% par rapport à l’année précédente à 7,2 milliards d’euros, porté par l’ensemble des activités du Groupe.

Résultat d’exploitation à -328 millions d’euros, soit une amélioration de 161 millions d’euros par rapport à l’année précédente . Marge à -4,6%.

. Marge à -4,6%. Recettes unitaires à change constant en hausse de +3,0% porté par le réseau passages et capacité en progression de 3,8%.

et capacité en progression de 3,8%. Coût unitaire en hausse de +2,1% par rapport au T1 2024 en raison de l’augmentation des charges aéroportuaires et du contrôle de trafic aérien, de l’effet mix de la capacité, de la premiumisation de la cabine, de l’inflation, partiellement compensés par des gains de productivité. Au T1 2024 le coût unitaire a été impacté pour 0,8% par un paiement exceptionnel aux salariés de KLM.

Cash-flow d’exploitation libre ajusté récurrent positif à 783 millions d’euros.

Levier d’endettement (ratio dette nette/ EBITDA) à 1,6x, en ligne avec les ambitions du Groupe

Liquidités solides de 9,3 milliards d’euros, accompagnée d’une réduction de notre endettement financier de 741 millions d’euros, dont 515 millions d’euros liés au remboursement d’une obligation directement via notre trésorerie.





Perspectives inchangées malgré un contexte incertain

Pour 2025, le Groupe prévoit :

Une capacité en hausse de 4-5% par rapport à 2024.

Une augmentation du coût unitaire à un chiffre bas par rapport à 2024.

Des dépenses d’investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros.

Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x, en ligne avec notre fourchette cible à moyen terme.

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe a déclaré :

Air France-KLM a bien débuté l’année 2025. La demande soutenue a permis une hausse du chiffre d’affaires dans l’ensemble des activités, tandis que les ventes de billets pour l’été ont contribué à améliorer la génération de trésorerie.

Ce trimestre, nous avons poursuivi le déploiement de notre feuille de route stratégique ambitieuse, notamment avec le lancement réussi de la nouvelle expérience La Première d’Air France – une étape clé dans la montée en gamme de notre offre – ainsi qu’avec l’intégration continue d’avions de dernière génération au sein de nos compagnies.

Le contexte, de plus en plus incertain, pourrait générer de nouveaux vents contraires. Néanmoins, nous sommes convaincus qu’Air France-KLM est bien positionné pour s’adapter et continuer à performer grâce à son réseau diversifié et son offre de produits et service. Au même titre que nos hubs puissants et nos marques fortes, ce sont des atouts essentiels.

Solide performance de la recette unitaire Groupe

Premier Trimestre 2025 variation variation

change constant Passagers Groupe (milliers) 21 810 +4,5% Capacité Groupe (millions de SKO) 75 517 +3,8% Trafic (millions de PKT) 64 952 +3,3% Coefficient de remplissage Passage Groupe 86,0 % -0,4pt Recette unitaire Passage au SKO

(€ cts) 7,64 +2,6% +2,2%





Premier Trimestre 2025 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 7 165 +7,7% +6,7% EBITDA (m€) 396 +220 +271 Résultat d’exploitation (m€) -328 +161 +213 Marge opérationnelle (%) -4,6% +2,8pt +3,5pt Résultat net (m€) -249 +231 Recette unitaire Groupe au SKO (cts€) 8,33 +3,4% +3,0% Coût unitaire Groupe à carburant, change constants et hors ETS 8,67 +2,1%





31 mars 2025 31 décembre 2024 Cash flow d’exploitation libre (m€) 1 009 Cash flow d’exploitation libre ajusté récurrent* (m€) 783 Dette Nette (m€) 6 928 7 332 EBITDA sur les 12 derniers mois (m€) 4 464 4 244 Ratio de dette nette / EBITDA 1,6x 1,7x

*Cash flow d’exploitation libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus

Résultat d'exploitation en progression porté par une forte augmentation des recettes unitaires et une baisse du prix du carburant

Au premier trimestre, Air France-KLM a accueilli 21,8 millions de passagers, soit 4,5% de plus que l'année précédente. La capacité a augmenté de 3,8% et le trafic de 3,3%, conduisant à un taux de remplissage relativement stable à 86,0%.

La recette unitaire au SKO du Groupe a augmenté de +3,0% à taux de change constant par rapport à l'année précédente, grâce à une forte performance du yield pour le réseau Passage et pour le cargo, qui a par ailleurs vu son taux de remplissage s’améliorer.

Les yields du réseau passage ont été très solides, en particulier sur l'Atlantique Nord, mais également vers l’Asie & le Moyen-Orient, l’Amérique Latine et dans les cabines premium. Le Cargo a continué de bénéficier du trafic en provenance d'Asie avec des recettes unitaires au TKO en hausse de +16,2% à taux de change constant.

Le résultat d'exploitation a enregistré une hausse de 161 millions d'euros par rapport à l'année précédente, s’établissant à -328 millions d'euros, avec une marge à -4,6%. Cette performance est le fruit d'une augmentation des recettes unitaires (181 millions d'euros) du réseau Passage, et du Cargo, d'une diminution du prix du carburant et des coûts ETS (190 millions d'euros), partiellement compensée par une augmentation des coûts unitaires à prix de carburant constant (136 millions d'euros).

Le coût unitaire a augmenté de 2,1% au premier trimestre en raison des éléments suivants :

+1,1% lié à la génération de recette unitaire : Effet mix de la capacité avec une croissance plus importante sur le segment court et moyen-courrier par rapport au long-courrier, en particulier chez KLM Premiumisation de la cabine, dont une contribution significative de la Premium Confort du côté de KLM

+0,7% principalement dû à l'augmentation des charges aéroportuaires et des charges liées au contrôle du trafic aérien

+0,3% de coûts liés à Coût du travail en hausse de +2,3% mais partiellement compensé par -0,8% lié à un versement exceptionnel aux salariés de KLM au T1 2024 -0,6% de gain de productivité -0,6% principalement liés à une amélioration des opérations, réduisant les indemnisations clients et une amélioration de l'efficacité carburant et ce malgré une hausse des coûts de maintenance chez KLM







Trésorerie

Au premier trimestre, le Groupe a enregistré un cash-flow d'exploitation positif de 1 009 millions d'euros, principalement porté par un besoin en fonds de roulement positif résultant de la vente des billets, toutefois impacté par les reports de charges hérités de la pandémie pour un montant de 122 millions d’euros. Les dépenses d'investissement nettes se sont élevées à 896 millions d’euros.

Le cash-flow libre d’exploitation ajusté récurrent, hors report de charges sociales et taxes sur les salaires et incluant le paiement de la dette de location et des intérêts nets s'est établi à 783 millions d'euros, en hausse de 190 millions d'euros par rapport à l'année précédente.

Les liquidités à fin mars se sont élevées à 9,3 milliards d'euros, en baisse de 0,1 milliard d'euros par rapport à fin décembre 2024, principalement dues au remboursement en janvier du solde de 515,2 millions d’euros du montant nominal des obligations de 750 millions d’euros à 1,875%, arrivant à échéance le 16 janvier 2025 (ISIN : FR0014477254). Ce remboursement, réalisé avec les liquidités du Groupe, témoigne de la robustesse de sa position financière

Le niveau de liquidités reste toutefois élevé et supérieur au niveau cible de 6 à 8 milliards d'euros.

La dette nette s’est élevée à 6,9 milliards d'euros, en baisse de 0,4 milliards d'euros en raison d’un cash-flow d’exploitation positif de 1,0 milliard d’euros et compte tenu des nouveaux contrats et du renouvellement de contrats de location (1,9 milliard d'euros, en hausse de près de 0,6 milliard d'euros, largement liée au renouvellement de la flotte et à l'extension des locations actuelles pour couvrir les retards de livraison. Le levier d’endettement s'est établi à 1,6x, en ligne avec l'ambition du Groupe de 1,5x à 2,0x.

Perspectives 2025 inchangées malgré un contexte incertain

Le Groupe prévoit :

Une capacité en sièges kilomètres offerts pour le groupe Air France-KLM, y compris Transavia, en hausse de 4 à 5% en 2025 par rapport à 2024

en sièges kilomètres offerts pour le groupe Air France-KLM, y compris Transavia, en hausse de 4 à 5% en 2025 par rapport à 2024 Une augmentation du coût unitaire 1 à un chiffre bas par rapport à 2024

à un chiffre bas par rapport à 2024 Des dépenses d’investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros

comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d’euros Un levier d’endettement (dette nette/EBITDA) compris entre 1,5x et 2,0x

Développement durable

Plan de transition et trajectoire

Le développement durable est une responsabilité collective et Air France-KLM s’engage à jouer son rôle. L'ambition du Groupe est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale, conformément à l'Accord de Paris. Cette ambition est pleinement alignée sur l'objectif mondial à long terme de l'Organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI), à savoir des émissions de carbone nettes zéro d'ici 2050. Pour réaliser cette ambition, le Groupe a élaboré un Plan de Transition pour l'atténuation et l'adaptation au climat. Afin de suivre les progrès vers la réalisation de ce plan, le Groupe s'est fixé l'ambition de réduire ses émissions de GES par TKT (tonne kilomètre transportée) de 30% d'ici 2030 par rapport à 2019 (scope 1 + scope 3 catégorie 3).

Air France-KLM et ses compagnies aériennes ont rencontré plusieurs vents contraires dans la progression de leur intensité en gaz à effet de serre (GES), notamment en raison de retards dans le plan de renouvellement de la flotte dus à des tensions sur la chaîne d’approvisionnement, de problèmes moteurs affectant une partie de la flotte de nouvelle génération (comme plusieurs Airbus A220), limitant leur exploitation à pleine capacité, ainsi qu’une consommation de carburant accrue liée à des temps de vol plus longs sur certaines routes en raison de diverses problématiques géopolitiques. Ces difficultés sont également rencontrées par d'autres acteurs du secteur aérien.

31 mars 2025 31 mars 2024 Variation Flotte de nouvelle génération2 28 % 21 % +7 %

Renouvellement de la flotte

Dans le cadre de sa stratégie de renouvellement de la flotte, le Groupe Air France-KLM continue de recevoir des avions de nouvelle génération tels que :

■ l'Airbus A350, qui consomme 25% de carburant en moins par passager-kilomètre et est 40% moins bruyant que les appareils de génération précédente ;

■ la famille d'avions Airbus A320neo, qui consomme 15 % de carburant en moins par passager-kilomètre et est 50% moins bruyant que la génération précédente ;

■ l'Airbus A220, qui consomme 20% de carburant en moins par passager-kilomètre et est 34% moins bruyant que les appareils de génération précédente ;

■ l'Embraer 195-E2 qui consomme 31% de carburant en moins par passager-kilomètre et est 63% moins bruyant que l'E-190 qu'il remplace3 ;

À fin mars 2025, la part des avions de dernière génération dans la flotte du Groupe était de 28%. Le Groupe prévoit d'atteindre jusqu’à 80% d’avions de nouvelle génération dans sa flotte d'ici 2030.

Au premier trimestre, les avions de nouvelle génération suivants ont été intégrés, et les avions de génération précédente suivants ont quitté la flotte :

Intégration 2025 Retrait 2025 A350 2 A320 1 A321neo 2 A319 1 A320neo 4 E190 1 A220 1 Total 9 Total 3

Air France a restitué à son loueur un Airbus A380, retiré de l’exploitation en 2020.

Ces tableaux sont basés sur la colonne « Total » du tableau de la flotte du Groupe figurant en annexe.

Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux





Premier Trimestre 2025 variation variation

change constant Chiffre d’affaires Réseaux (m€) 5 765 +6,8% Chiffre d’affaires Passage 5 244 +5,8% Chiffre d’affaires Cargo 521 +18,1% Chiffre d’affaires total (m€) 6 042 +6,7% Frais de personnel (m€) -1 693 +5,5% Carburant avions hors ETS (m€) -1 438 -5,6% Autres charges d’exploitation (m€) -2 572 +7,5% EBITDA (m€) 339 +138,9% Dépréciations & Amortissements (m€) -531 +6,8% Résultat d’exploitation (m€) -193 +163 +215 Marge d’exploitation (%) -3,2% +3,1 pt

Le chiffre d’affaires total a augmenté de +6,7% par rapport au premier trimestre 2024, s’établissant à 6 042 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'est élevé à -193 millions d'euros, soit 215 millions d'euros de plus que l'année précédente à taux de change constant, grâce à une baisse du prix du carburant et de revenus plus élevés, malgré un décalage des périodes de Pâques et du Ramadan. L’amélioration des opérations, ayant entraîné une réduction des coûts liés aux perturbations, a également contribué à la progression du résultat d’exploitation.

Au total, la marge d’exploitation s’est établie à -3,2%, en hausse de 3,1 points par rapport à 2024.

Amélioration de la performance pour l’activité Réseaux passage

Réseaux passage





Premier Trimestre 2025 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 17 238 +3,4% Capacité (millions de SKO) 65 910 +2,5% Trafic (millions de PKT) 56 646 +2,3% Coefficient de remplissage 85,9% -0,2pt Chiffre d’affaires total (m€) 5 416 +6,3 % +5,9 % Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 5 244 +5,8 % +5,4 % Recette unitaire au SKO (cts €) 7,96 +3,2 % +2,8 %

Au cours du premier trimestre 2025, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a augmenté de 2,5% par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic (+2,3%) a conduit à un coefficient de remplissage globalement stable à 85,9%. Le yield corrigé des effets de change a affiché une solide performance avec une hausse de 3%, tandis que le coefficient de remplissage a diminué de -0,2 point, entrainant une augmentation des recettes unitaires de l’ordre de +2,8% à taux de change constant par rapport à l'année précédente.

Au cours du premier trimestre, les tendances suivantes ont été observées par zone :

Atlantique Nord

Les recettes unitaires du premier trimestre ont augmenté de 11%, avec une capacité stable, principalement grâce à un yield élevé dans un contexte de marché favorable. La performance a été particulièrement solide sur les routes vers les États-Unis, portée par le point de vente américain.

Amérique latine

Les recettes unitaires ont progressé en ligne avec la capacité, en hausse de 3%, portées par un yield solide (+4,5%), tandis que le coefficient de remplissage est resté globalement stable à 90%.

Asie et Moyen-Orient

La croissance a été principalement soutenue par l’Asie, tandis que la performance au Moyen-Orient a été plus modérée, en raison notamment de l’arrêt de la desserte d’Abou Dhabi. Les recettes unitaires dans la région ont progressé de 6,4%, portées par un yield en forte hausse (+6%), avec un coefficient de remplissage stable à 87%. Air France-KLM a également bénéficié de la réouverture des lignes vers Tel Aviv et Beyrouth.

Caraïbes et Océan Indien

Une forte augmentation de la capacité dans le secteur (Air France-KLM : +7%), combinée à une demande faible, a entraîné un environnement tarifaire plus concurrentiel et s’est traduite par une baisse des recettes unitaires de 6%.

Afrique

La capacité a augmenté de 2%, mais les recettes unitaires ont reculé de 1%, reflétant principalement une baisse de 2 points du coefficient de remplissage, à 83%, en raison de l’impact du Ramadan, du décalage de Pâques et d’effets de calendrier.

Court et moyen-courrier

Un environnement contrasté, avec une réduction continue de la capacité sur le court-courrier, tandis que le segment moyen-courrier a enregistré une hausse de capacité de 9%.

Au global, la capacité a augmenté de 8,0%, avec un coefficient de remplissage globalement stable à 82%, mais un recul du yield de 2,7%.

La performance en baisse par rapport à l’année précédente reflète un déséquilibre entre l’offre et la demande, accentué par le décalage calendaire du Ramadan et de Pâques, ainsi que par une diminution du trafic de correspondance.

Cargo : Poursuite de la solide performance de la recette unitaire

Cargo





Premier Trimestre 2025 variation variation

change constant Tonnage (milliers) 224 +4,1% Capacité (millions de TKO) 3 463 +0,3% Trafic (millions de TKT) 1 696 +4,5% Coefficient de remplissage 49,0% +2,0pt Chiffre d’affaires total (m€) 622 +10,8% +9,2% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 521 +18,1% +16,4% Recette unitaire par TKO (cts€) 15,05 +17,8% +16,2%

Au cours du premier trimestre 2025, la capacité en Tonnes-Kilomètres Offerts (TKO) a augmenté de +0,3% par rapport à l'année précédente, la capacité des avions cargo ayant été impactée négativement par des opérations de maintenance plus longues que prévues.

Soutenue par un marché solide, la croissance du trafic (+4,5%) a dépassé la croissance de la capacité, entraînant une augmentation de 2 points du coefficient de remplissage, qui a atteint 49,0%. Avec une augmentation de 11,4% du yield, la recette unitaire au TKO a augmenté de 16,2% à taux de change constant, la performance de l’année dernière ayant été négativement impactée par la mise en place d’un système informatique du côté d’Air France.

Transavia : Un trimestre difficile

Transavia





Premier Trimestre 2025 variation Passagers (en milliers) 4 572 +8,7% Capacité (millions de SKO) 9 607 +13,6% Trafic (millions de PKT) 8 306 +10,7% Coefficient d’occupation 86,5% -2,3pt Recette unitaire au SKO (cts €) 5,51 +0,1% Coût unitaire au SKO (cts €) 7,64 +2,4 % Chiffre d’affaires total (m€) 526 +13,9% Frais de personnel (m€) -192 +21,5 % Carburant avions hors ETS (m€) -154 +2,5 % Autres charges d’exploitation (m€) -300 +19,6 % EBITDA (m€) -120 +23,4 % Dépréciations & Amortissements (m€) -86 +24,8 % Résultat d’exploitation (m€) -205 -40 Marge d’exploitation -39,0 % -3,2pt

La capacité de Transavia en sièges-kilomètres disponibles a augmenté de 13,6%, tandis que le trafic a progressé de 10,7%, entraînant une baisse du coefficient de remplissage de 2 points. Les recettes unitaires sont restées stables, en hausse de 0,1 %, soutenues par un développement positif du yield à la suite de l’introduction des bagages à main payants au deuxième trimestre 2024. Cependant, la performance a été affectée par l’instabilité géopolitique et les mauvaises conditions météorologiques en Espagne. Aux Pays-Bas, Transavia a également rencontré des difficultés en raison de l’augmentation de la taxe sur les billets d’avion, ce qui a poussé certains passagers à opter pour des départs depuis l’Allemagne et la Belgique. Une saisonnalité accrue due à un fort développement de la capacité a eu un impact sur le résultat d’exploitation. En conséquence, le résultat d’exploitation a diminué de 40 millions d’euros par rapport à l’année dernière.

Activité de maintenance : Amélioration du résultat et de la marge d’exploitation

Maintenance





Premier Trimestre 2025 variation Chiffre d’affaires total (m€) 1 411 +15,4% Dont Chiffre d’affaires externe (m€) 591 +11,5% Dépenses externes (m€) -928 +15,0% Frais de personnel (m€) -318 +8,1% EBITDA (m€) 164 +35,6% Dépréciations & Amortissements (m€) -100 +7,5% Résultat d’exploitation (m€) 65 +36 Marge d’exploitation (%) 4,6 % +2,3pt

L’activité Maintenance a poursuivi sa forte croissance du chiffre d’affaires externe au premier trimestre 2025 avec une augmentation à deux chiffres de +11,5 %, montrant notamment une forte reprise sur le segment moteur, tandis que le chiffre d’affaires total a progressé de 15,4 %. Le résultat d'exploitation a augmenté de 36 millions d'euros et la marge opérationnelle s’est établie à 4,6 %, représentant une hausse de 2,3 point par rapport à 2024.

Performance d'Air France au premier trimestre soutenue par un environnement tarifaire dynamique et une baisse du prix du carburant

Groupe Air France

Premier Trimestre 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 4 346 +7,8% Frais de personnel (en m€) -1 370 +10,5% Carburant avions hors ETS (m€) -953 -3,3% Autres charges d’exploitation

(en m€) -1 750 +6,6% EBITDA (en m€) 273 +109 Dépréciations & Amortissements (en m€) -455 +10,2% Résultat d’exploitation (en m€) -183 +66 Marge d’exploitation (%) -4,2% +2,0pt

Au premier trimestre, le résultat d'exploitation s'est établi à -183 millions d'euros, soit 66 millions d'euros de plus que l'année dernière, principalement grâce à une forte performance de la recette unitaire (+2,2% par rapport au T1 2024) et à une baisse du prix du carburant. Le Groupe Air France a affiché une marge opérationnelle de -4,2%, en hausse de 2 points par rapport à 2024 malgré le décalage de Pâques et l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) depuis le 1er mars 2025, dont l'impact sur le résultat d'exploitation est estimé entre 90 millions d'euros et 170 millions d'euros pour 2025.

KLM : Amélioration de la marge d'exploitation portée par une bonne performance de la recette unitaire

Groupe KLM

Premier Trimestre 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 2 946 +7,7% Frais de personnel (en m€) -1 018 +1,9% Carburant avions hors ETS (m€) -640 -7,1% Autres charges d’exploitation (en €) -1 218 +12,2% EBITDA (en m€) 69 +108 Dépréciations & Amortissements (en m€) -268 +6,4% Résultat d’exploitation (en m€) -199 +92 Marge d’exploitation (%) -6,7% +3,9pt

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 7,7%, tiré par un yield élevé sur le réseau Passage et l’activité Cargo. Les hausses de coûts s’expliquent par l’augmentation des salaires liée aux accords collectifs, les coûts de maintenance des composants, ainsi que d’autres charges d’exploitation, incluant le déploiement des sièges Premium Comfort et l’effet mix de la capacité. La marge opérationnelle s’est améliorée de 3,9 points pour atteindre -6,7%.

Le programme Back on Track a été déployé conformément au plan au premier trimestre, avec une contribution majeure provenant de diverses initiatives d’amélioration des recettes et de l’activité Maintenance. Cette dernière a contribué à la fois via les recettes générées auprès de tiers, mais aussi par la réduction des coûts liés aux non-performances chez KLM. L'’amélioration de la productivité, en partie dépendante de l’issue des discussions en cours sur les accords collectifs, commencera à se faire sentir à partir du deuxième trimestre et montera en puissance au second semestre de l’année.

Performance stable pour Flying Blue Miles

Flying Blue Miles

Premier Trimestre 2025 variation Chiffre d’affaires (en m€) 199 +3 Dont Chiffre d’affaires externe (en m€) 130 -3 Résultat d’exploitation (en m€) 46 -1 Marge d’exploitation (%) 23,1% -0,9pt

Au premier trimestre, Flying Blue a généré un chiffre d’affaires total de 199 millions d’euros, incluant les recettes provenant des compagnies aériennes partenaires ainsi que des partenaires non aériens. La marge opérationnelle s’est établie à 23,1%.

Dans l’ensemble, Flying Blue a affiché une performance stable malgré un accès réduit aux billets prime pour ses membres, en raison du fort développement des recettes unitaires.

En mars 2025 Air France-KLM et American Express ont prolongé leur partenariat jusqu’en septembre 2033.

Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.

******

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 30 avril 2025 à partir de 8h00 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 30 avril 2025 à 09h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://channel.royalcast.com/landingpage/airfranceklm/20250430_1/

Relations Investisseurs Presse Michiel Klinkers Marouane Mami +33 1 41 56 56 00 Michiel.klinkers@airfranceklm.com Marouane.mami@airfranceklm.com mail.mediarelations@airfranceklm.com

Compte de résultat

Premier trimestre (en millions d’euros) 2025 2024 Variation Produits des activités ordinaires 7 165 6 654 8% Carburant avions -1 593 -1 674 -5% Quotas de CO 2 -70 -62 13% Affrètements aéronautiques -106 -123 -14% Redevances aéronautiques -512 -453 13% Commissariat -225 -202 11% Achat d’assistance en escale -498 -464 7% Achats et consommations d'entretien aéronautique -976 -808 21% Frais commerciaux et de distribution -284 -278 2% Autres frais -523 -490 7% Frais de personnel -2 392 -2 245 7% Impôts et taxes hors impôt sur le résultat -63 -57 11% Production capitalisée 419 367 14% Autres produits et charges d'exploitation courants 54 11 nm EBITDA 396 176 125% Amortissements, dépréciations et provisions -724 -665 9% Résultat d’exploitation courant -328 -489 -33% Cessions de matériels aéronautiques -1 19 nm Autres produits et charges non courants 1 -3 nm Résultat des activités opérationnelles -328 -473 -31% Charges d’intérêts -162 -160 1% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 57 92 -38% Coût de l’endettement financier net -105 -68 54% Autres produits et charges financiers 99 -110 nm Résultat avant impôts des entreprises intégrées -334 -651 -49% Impôts 103 168 -39% Résultat net des entreprises intégrées -231 -483 -52% Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence -18 3 nm Résultat net -249 -480 -48 % Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 43 42 2% Résultat net : Propriétaires de la société mère -292 -522 -44%

Note : la somme des « salaires et coûts connexes » dans la section « Revue d'activités » ne correspond pas au chiffre mentionné ci-dessus en raison des frais généraux, de l'IT et d'autres activités qui ne sont pas directement liées au réseau, à la maintenance ou à Transavia.

Bilan consolidé

Actif 31 mars 2025 31 décembre 2024 (en millions d’euros) Goodwill 225 226 Immobilisations incorporelles 1 152 1 150 Immobilisations aéronautiques 12 835 12 347 Autres immobilisations corporelles 1 554 1 533 Droits d'utilisation 8 030 7 592 Titres mis en équivalence 212 216 Actifs de retraite 64 66 Autres actifs financiers non courants 1 384 1 369 Actifs financiers dérivés non courants 146 195 Impôts différés 751 662 Autres actifs non courants 338 214 Actif non courant 26 691 25 570 Autres actifs financiers courants 1 242 1 190 Actifs financiers dérivés courants 95 249 Stocks et en-cours 970 959 Créances clients 2 462 2 051 Autres actifs courants 1 366 1 260 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 582 4 829 Actifs détenus en vue de la vente 48 47 Actif courant 10 765 10 585 Total actif 37 456 36 155





Passif et capitaux propres 31 mars 2025 31 décembre 2024 (en millions d’euros) Capital 263 263 Primes d’émission et de fusion 7 560 7 560 Actions d’autocontrôle -27 -27 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 037 1 078 Réserves et résultat -10 778 -10 638 Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère -1 945 -1 764 Titres subordonnés à durée indéterminée 2 571 2 530 Réserves et résultat 34 33 Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle 2 605 2 563 Capitaux propres 660 799 Provisions retraite 1 660 1 686 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants 4 463 4 493 Passifs financiers non courants 7 191 7 254 Dettes de loyers non courantes 4 874 4 714 Passifs financiers dérivés non courants 63 32 Impôts différés 1 2 Autres passifs non courants 940 904 Passif non courant 19 192 19 085 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants 1 223 1 181 Passifs financiers courants 1 014 1 692 Dettes de loyers courantes 961 982 Passifs financiers dérivés courants 118 137 Dettes fournisseurs 2 559 2 608 Titres de transport émis et non utilisés 5 670 4 097 Programme de fidélisation 900 906 Autres passifs courants 5 157 4 668 Concours bancaires 2 – Passif courant 17 604 16 271 Total capitaux propres et passifs 37 456 36 155

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 mars 2025

Période du 1 janvier au 31 mars 2025 2024 (en millions d’euros) Résultat net (249) (480) Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 724 665 Dotations nettes aux provisions financières 78 71 Coût de la dette nette 105 68 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels 1 -19 Résultat sur cessions de filiales et participations – -2 Résultats non monétaires sur instruments financiers 6 4 Écart de change non réalisé -192 12 Résultats des sociétés mises en équivalence 18 -3 Impôts différés -122 -165 Autres éléments non monétaires -1 -6 Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement 368 145 Augmentation (diminution) du fonds de roulement 1 537 624 FLUX DE TRESORERIE LIES A L’EXPLOITATION 1 905 769 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -3 -1 Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées – 8 Investissements corporels et incorporels -1 213 -654 Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 317 25 Intérêts reçus 53 86 Dividendes reçus 7 – Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois -3 -3 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT -842 -539 Coupons sur titres subordonnés -60 -57 Émission de nouveaux emprunts 245 2 Remboursement d’emprunts -983 -606 Paiements de dettes de loyers -253 -219 Nouveaux prêts -132 -2 Remboursement des prêts 40 9 Intérêts payés -148 -144 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -1 291 -1 016 Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants -21 46 Variation de la trésorerie nette -249 -740 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 4 829 6 181 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 4 580 5 441

Dette nette

(en millions d'euros) 31 mars 2025 31 décembre 2024 Passifs financiers courants et non courants 8 205 8 946 Dettes de loyers courantes et non courantes 5 836 5 696 Intérêts courus non échus -162 -138 Dépôts relatifs aux passifs financiers -108 -97 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -93 -98 Impact des dérivés devise/dettes -12 -45 Passifs financiers (I) 13 666 14 264 Trésorerie et équivalent trésorerie 4 582 4 830 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 1 048 1 046 Obligations 1 110 1 057 Concours bancaires courant -2 -1 Liquidités nettes (II) 6 738 6 932 Dette nette (I-II) 6 928 7 332

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

Premier trimestre 2025 2024 (en millions d'euros) Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 1 905 769 Investissements corporels et incorporels -1 213 -654 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 317 25 Flux de trésorerie libre d'exploitation 1 009 140 Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1) 122 730 Intérêts payés et reçus -95 -58 Paiements de dettes de loyers -253 -219 Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté 783 593

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros) 31 mars 2025 31 déc 2024 30 sept 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc 2023 30 sept 2023 30 juin 2023 retraité (1) retraité (1) retraité (1) Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 377 1 375 1 356 1 354 1 349 1 352 1 331 1 339 Immobilisations aéronautiques 12 835 12 347 12 607 12 197 11 646 11 501 11 296 10 957 Autres immobilisations corporelles 1 554 1 533 1 500 1 456 1 438 1 431 1 379 1 389 Droits d’utilisation 8 030 7 592 6 652 6 479 5 902 5 956 5 596 5 480 Titres mis en équivalence 212 216 240 134 134 129 127 121 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement, ICNE et dépôts liés aux dettes financières 196 195 218 211 214 219 191 190 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -5 246 -5 224 -4 553 -4 700 -4 523 -4 346 -4 481 -4 248 Fonds de roulement (2) -8 984 -7 468 -7 422 -8 222 -8 284 -6 981 -7 804 -8 917 Capitaux employés sur le bilan 9 974 10 566 10 598 8 909 7 876 9 261 7 635 6 311 Capitaux employés moyens (A) 10 012 7 771 Résultat d’exploitation courant 1 763 1 529 Dividendes reçus -1 -1 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -39 9 (Charge)/produit d’impôt normatif -536 -462 Résultat ajusté après impôt (B) 1 187 1 075 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 11,9% 13,8%

(1) Par rapport aux périodes précédentes, le fonds de roulement a été retraité pour exclure le report des charges sociales et fiscales accordées à la suite du Covid

(2) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé à la suite du Covid

Coût unitaire au SKO

Premier trimestre 2025 2024 Coût d’exploitation total (en m€) 7 493 7 144 Quotas de CO 2 (en m€) -70 -62 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -872 -793 Coût net (en m€) 6 551 6 288 Capacités produites exprimées en SKO 75 517 72 727 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 8,67 8,65 Variation brute 0,3% Effet change sur les coûts nets (en m€) 77 Variation à change constant -0,9% Effet prix du carburant (en m€) -188 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 8,67 8,49 Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS 2,1%

Coût unitaire au SKO hors prix du carburant et ETS vs T1 2024 : +3,5%

Définition : Coût unitaire = (coût d’exploitation total - carburant - quotas de CO 2 - total autre chiffre d’affaires) / Capacité en SKO

Flotte du Groupe au 31 mars 2025

Type d’appareil AF (dont HOP)4 KL (dont KLC & MP)1 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Variation avions en exploitation vs 31/12/24 B777-300 43 16 21 14 24 59 59 B777-200 18 15 28 2 3 33 33 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 11 2 9 11 11 A380-800 1 1 1 A350-900 37 3 12 22 37 37 2 A330-300 5 5 5 5 A330-200 12 6 12 6 18 16 -1 Total Long-courrier 121 66 0 71 44 72 187 184 1 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 109 36 8 96 140 139 B737-700 6 6 6 6 A321NEO 5 8 3 1 9 13 13 2 A321 14 7 7 14 14 A320 36 4 3 29 36 36 A320NEO 14 14 14 14 4 A319 9 6 3 9 8 -2 A318 6 4 2 6 6 A220-300 42 23 5 14 42 42 1 Total Moyen-courrier 107 47 131 94 17 174 285 283 5 Canadair Jet 1000 Embraer 195 E2 22 22 22 18 Embraer 190 23 26 17 4 28 49 49 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 Total Régional 36 65 0 30 18 53 101 97 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 266 182 131 199 79 301 579 570 6

TRAFIC 2025

Activité réseaux passage

Premier trimestre Total activité réseaux passage 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 17 238 16 665 +3,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 56 646 55 354 +2,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 65 910 64 276 +2,5% Coefficient d’occupation (%) 85,9% 86,1% -0,2pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 303 6 217 +1,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 47 355 46 667 +1,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 54 518 53 704 +1,5% Coefficient d’occupation (%) 86,9% 86,9% 0,0pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 1 946 1 903 +2,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 13 887 13 584 +2,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 16 175 16 130 +0,3% Coefficient d’occupation (%) 85,9% 84,2% +1,6pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 914 870 +5,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 547 8 270 +3,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 480 9 166 +3,4% Coefficient d’occupation (%) 90,2% 90,2% -0,1pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 534 1 577 -2,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 008 12 216 -1,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 850 14 063 -1,5% Coefficient d’occupation (%) 86,7% 86,9% -0,2pt Afrique Passagers transportés (milliers) 972 974 -0,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 138 6 119 +0,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 379 7 203 +2,4% Coefficient d’occupation (%) 83,2% 85,0% -1,8pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 937 892 +5,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 775 6 478 +4,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 634 7 142 +6,9% Coefficient d’occupation (%) 88,7% 90,7% -2,0pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 10 934 10 448 +4,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 291 8 687 +7,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 11 392 10 572 +7,8% Coefficient d’occupation (%) 81,6% 82,2% -0,6pt

Activité Transavia

Premier trimestre Transavia 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 4 572 4 206 +8,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 306 7 501 +10,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 607 8 453 +13,6% Coefficient d’occupation (%) 86,5% 88,7% -2,3pt

Activité totale Groupe passage

Premier trimestre Total Groupe 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 21 810 20 871 +4,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 64 952 62 855 +3,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 75 517 72 729 +3,8% Coefficient d’occupation (%) 86,0% 86,4% -0,4pt

Activité Cargo

Premier trimestre Total Groupe 2025 2024 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 696 1 623 +4,5% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 463 3 453 +0,3% Coefficient d’occupation (%) 49,0% 47,0% +2,0pt

Air France

Premier trimestre Total activité reseaux passage 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 9 552 9 193 +3,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 34 004 32 824 +3,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 39 629 38 092 +4,0% Coefficient d’occupation (%) 85,8% 86,2% -0,4pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 3 978 3 881 +2,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 29 260 28 378 +3,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 33 736 32 754 +3,0% Coefficient d’occupation (%) 86,7% 86,6% +0,1pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 5 575 5 312 +4,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 744 4 446 +6,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 893 5 338 +10,4% Coefficient d’occupation (%) 80,5% 83,3% -2,8pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 911 796 +14,4% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 005 1 974 +1,6% Coefficient d’occupation (%) 45,4% 40,3% +5,1pt

KLM

Premier trimestre Total activité réseaux passage 2025 2024 variation Passagers transportés (milliers) 7 685 7 472 +2,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 22 642 22 528 +0,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 26 282 26 186 +0,4% Coefficient d’occupation (%) 86,2% 86,0% +0,1pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 325 2 336 -0,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 18 095 18 287 -1,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 20 782 20 951 -0,8% Coefficient d’occupation (%) 87,1% 87,3% -0,2pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 5 360 5 136 +4,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 547 4 241 +7,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 499 5 235 +5,0% Coefficient d’occupation (%) 82,7% 81,0% +1,7pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 785 827 -5,1% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 458 1 479 -1,4% Coefficient d’occupation (%) 53,8% 55,9% -2,1pt





1 à prix de carburant et change constants et hors ETS

2Flotte de nouvelle génération /Flotte en opération

3 Les calculs sont effectués sur la base des informations fournies par les producteurs d'avions. Les diminutions peuvent varier en fonction de l'avion spécifique qu'il remplace

1 Hors Transavia

Pièce jointe