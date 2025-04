Tritium dévoile TRI-FLEX, une plateforme de recharge ultra-évolutive révolutionnaire pour véhicules électriques, au salon ACT Expo 2025

ANAHEIM, Californie, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tritium , l’un des leaders mondiaux des chargeurs rapides à courant continu (CC) pour véhicules électriques (VE), a dévoilé aujourd’hui sa plateforme de recharge révolutionnaire TRI-FLEX lors du salon ACT Expo 2025 à Anaheim, en Californie. Cette plateforme repose sur une architecture distribuée de nouvelle génération, permettant aux opérateurs de points de recharge de faire facilement évoluer leur infrastructure de quatre jusqu’à 64 points de charge. Cette approche ultra-évolutive répond aux défis critiques des infrastructures alors que le marché des véhicules électriques est en pleine transition, passant du stade de l’adoption précoce à celui de la généralisation au cours des prochaines années.

« Nous assistons aujourd’hui à un tournant majeur dans l’infrastructure de recharge des VE », a déclaré Arcady Sosinov, PDG de Tritium, lors de la présentation de la solution au salon ACT Expo. « TRI-FLEX n’est pas une simple amélioration incrémentale, mais une refonte fondamentale de l’architecture de recharge distribuée, conçue pour évoluer efficacement à la vitesse de la demande croissante du marché. »

Alors que les ventes mondiales de VE approchent les 20 % des ventes totales de voitures et que le parc américain de VE devrait atteindre 27 millions d’unités d’ici à 2030, les infrastructures de recharge traditionnelles font face à des limites importantes en termes d’évolutivité, de capacité du réseau et de flexibilité. TRI-FLEX répond à ces défis grâce à plusieurs innovations inédites dans le secteur :

Puissance et flexibilité accrues : au cœur de la plateforme, le TRI-FLEX Hub, un système de conversion d’énergie capable d’évoluer selon les besoins, qui offre 400 kW à 1,6 MW en courant alternatif, et jusqu’à 3,2 MW en courant continu.

au cœur de la plateforme, le TRI-FLEX Hub, un système de conversion d’énergie capable d’évoluer selon les besoins, qui offre 400 kW à 1,6 MW en courant alternatif, et jusqu’à 3,2 MW en courant continu. Évolutivité sans précédent : un seul Hub peut alimenter deux à 32 bornes TRI-FLEX, soit jusqu’à 64 points de charge, huit fois plus que les systèmes distribués classiques.

un seul Hub peut alimenter deux à 32 bornes TRI-FLEX, soit jusqu’à 64 points de charge, huit fois plus que les systèmes distribués classiques. Flexibilité maximale de conception : les clients peuvent combiner des bornes de 100 kW, 200 kW et 400 kW dans un même système, pour créer la configuration idéale selon leur site et les besoins de leurs utilisateurs, qu’il s’agisse de voitures particulières ou de camions commerciaux.

les clients peuvent combiner des bornes de 100 kW, 200 kW et 400 kW dans un même système, pour créer la configuration idéale selon leur site et les besoins de leurs utilisateurs, qu’il s’agisse de voitures particulières ou de camions commerciaux. Gestion énergétique de précision : la résolution de puissance à 25 kW, avec un équilibrage de charge en temps réel, garantit une répartition optimale de l’énergie, maximisant l’efficacité et le débit.

la résolution de puissance à 25 kW, avec un équilibrage de charge en temps réel, garantit une répartition optimale de l’énergie, maximisant l’efficacité et le débit. Résistance environnementale : grâce à une certification environnementale IP65 et un système avancé de refroidissement liquide, le système assure des performances fiables par des températures extrêmes, allant de -35 °C à +55 °C.





L’impact économique est notable, avec une réduction significative du coût total de possession par rapport aux architectures traditionnelles. Le design innovant de TRI-FLEX permet aux opérateurs d’éviter des mises à niveau coûteuses du réseau électrique, tout en maximisant la capacité de recharge.

« La révolution des VE progressera au rythme de son infrastructure », a ajouté M. Sosinov. « TRI-FLEX lève les obstacles majeurs à une adoption massive, en permettant des stratégies de déploiement progressif qui alignent les dépenses d’investissement sur l’utilisation réelle, simplifient les démarches d’autorisation et optimisent la rentabilité des investissements. »

La plateforme permet aux opérateurs de commencer avec une capacité adaptée à leurs besoins actuels, puis de faire évoluer leur infrastructure sans avoir à remplacer leur investissement initial. TRI-FLEX intègre également une compatibilité avec les systèmes de stockage d’énergie par batterie et les sources d’énergie renouvelable, renforçant ainsi ses capacités dans des zones où le réseau électrique est limité.

M. Sosinov a précisé : « TRI-FLEX est compatible avec la norme MCS (Megawatt Charging System) mais, étant donné le faible nombre de véhicules compatibles avec cette norme actuellement immatriculés dans le monde, nos clients desservant des poids lourds auront accès à une borne de 640 kW. Nous lancerons une borne MCS lorsque la demande sur le marché sera suffisante. »

Pour en savoir plus sur TRI-FLEX, consultez le site www.tritiumcharging.com ou écrivez à l’adresse sales@tritiumcharging.com .

À propos de Tritium

Depuis plus d’une décennie, Tritium fait figure de pionnier de la recharge rapide en courant continu, en proposant des solutions d’e-mobilité innovantes dont les entreprises et les conducteurs dépendent au quotidien. Tritium conçoit et produit du matériel et des logiciels exclusifs pour créer des solutions et des services de recharge rapide en CC avancés et fiables pour les véhicules électriques. Fabriqués aux États-Unis, ses chargeurs compacts et robustes sont conçus pour avoir fière allure et fonctionner dans des conditions difficiles, grâce à une technologie facile à installer, à entretenir et à utiliser. Tritium se concentre sur l’innovation continue pour soutenir ses clients dans le monde entier. En 2024, l’activité mondiale Tritium a été rachetée par Exicom Tele-Systems Inc.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/320e83dd-c083-4317-a01c-f1f532997c6d