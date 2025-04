Orange: Orange Business et Shiftmove entrent en négociation exclusive en vue de l’acquisition de l’activité Océan par Shiftmove

Communiqué de presse

Paris, 30 avril 2025

Orange Business et Shiftmove entrent en négociation exclusive en vue de l’acquisition de l’activité Océan par Shiftmove

Orange Business et Shiftmove annoncent avoir signé un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de l’activité Océan par Shiftmove.

Océan est l’activité de Fleet Management d’Orange Business qui accompagne aujourd’hui des milliers de clients entreprises et collectivités dans la gestion efficace de leur flotte de véhicules, engins et poids lourds. Ces clients représentent un parc de près de 170 000 véhicules à travers le territoire.

Grâce à une plateforme Software-as-a-Service et des services adaptés, Océan permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées pour optimiser les coûts, améliorer la sécurité des collaborateurs et respecter les engagements en matière de transition écologique.

Dans le cadre de cette opération envisagée, Orange Business poursuit l’exécution de sa stratégie consistant à recentrer son portefeuille d’activités et à optimiser ses investissements sur des priorités stratégiques clés. L’acquisition par Shiftmove permettrait à Océan de bénéficier d’un acteur dédié, prêt à consolider le marché pour maximiser son potentiel de croissance.

En 2023, Océan a célébré ses 20 ans d’expertise, période durant laquelle l’entreprise a su anticiper et accompagner les évolutions du marché, depuis les débuts de la géolocalisation jusqu'à l'utilisation de la télématique embarquée. Océan a pour objectif de devenir un des principaux fournisseurs de gestion de flotte en France.

« Dans un marché de la télématique en profonde transformation, marqué par une accélération de l'innovation et une complexification des attentes clients, l’ambition est de bâtir des synergies puissantes et durables pour anticiper les évolutions technologiques et sectorielles à venir. En s’appuyant sur une stratégie de croissance tournée vers l’innovation et l’excellence opérationnelle, Océan veut s’imposer comme un acteur incontournable du secteur. Elle entend répondre avec agilité aux besoins fonctionnels croissants des entreprises, enrichir l’expérience utilisateur, accélérer la création de partenariats stratégiques à forte valeur ajoutée, et consolider son rayonnement à l’international » - Stéphane Peycelon, Directeur Général d’Océan.

Avec une ambition affirmée de devenir le leader européen des solutions de flotte numériques d’ici 2027, Shiftmove poursuit son développement stratégique avec l’objectif d’optimiser la gestion de plus d’un million de véhicules. Son implantation en France, constitue une étape majeure de cette trajectoire, tout en consolidant sa présence à l’échelle européenne. Océan marque une évolution significative, pour Shiftmove, cela signe le renforcement de cette vision stratégique et dessine un leadership solide basé sur la transformation digitale de la gestion de flottes.

« Shiftmove poursuit activement son développement européen avec une vision stratégique affirmée des partenariats à nouer et des acquisitions à réaliser, en France tout particulièrement. Ce rapprochement avec Océan s’inscrit pleinement dans cette dynamique : il marque une étape clé dans la consolidation d’un écosystème vertueux, où l’alliance de nos expertises respectives permettra de constituer un groupe toujours plus solide, innovant et reconnu sur le marché de la gestion de flottes », déclare Taco Van Der Leij, Directeur Général de Shiftmove France.

Les instances représentatives du personnel d’OBS S.A. seront consultées en vue d’une possible réalisation de l’opération d’ici la fin de l’année 2025

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Le Groupe est présent dans 26 pays.

Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos de Shiftmove

Les logiciels Shiftmove transforment la façon dont les entreprises gèrent la mobilité de leurs employés, de leurs biens et de leurs services. Né en janvier 2023 de la fusion des leaders du secteur Avrios (créé en 2015) et Vimcar (créé en 2013), Shiftmove a pour objectif clair de devenir le leader européen des solutions de gestion de flottes numériques d'ici 2027. Grâce à des logiciels basés sur l'IA et à des solutions connectées intelligentes, l'entreprise vise à optimiser l'efficacité de plus d'un million de véhicules de sa flotte. Cela permettra d'accroître la rentabilité des flottes et de promouvoir activement les objectifs de politique climatique tels que l'électrification et la décarbonation. En octobre 2024, Shiftmove a acquis la société française de gestion de flottes Optimum Automotive. Ce rachat a donné naissance à un groupe de 340 collaborateurs au service de 17 000 entreprises clientes avec plus de 500 000 véhicules. Shiftmove a son siège social à Berlin et possède des bureaux à Zurich, Wroclaw, Milan et Aix-en-Provence. Le principal investisseur de Shiftmove est Battery Ventures. www.shiftmove.com

