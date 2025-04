798 Art District et le Festival international du film de Pékin lancent conjointement « Art Lights the Screen », une fête culturelle dédiée au cinéma et à l’art

PÉKIN, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 798 Art District et le 15e Festival international du film de Pékin ont officiellement lancé l’événement « Art Lights the Screen » (L’art illumine l’écran), qui aura lieu jusqu’au 5 mai. S’étendant sur 520 000 m² au sein de la Communauté 798·751, cette manifestation mêle technologie, art et cinéma à travers différentes thématiques, des expositions et des marchés aux puces, offrant ainsi une expérience culturelle immersive.

Elle s’articule autour de six grandes unités : « Pays des merveilles : effets visuels dans le cinéma », « Art et vision », « Cinéma partagé : projections de films en plein air », « Au cœur de la scène : Salons sur le thème du cinéma », « Voyage dans l’art cinématographique » et « Hyper vision : le cinéma en réalité virtuelle ». Plusieurs temps forts sont également au programme comme le banquet de remise des prix de la « Soirée de la créativité », l’exposition « Notre-Dame en réalité virtuelle » et l’exposition d’art cinématographique « Where Dreams Were Created ». Des cinéastes et des artistes tels que Huo Tingxiao, Ning Ying, Zhang Yishan, Hai Qing, Li Xiangqun et Wang Guangle ont assisté à l’événement, célébrant la confluence du cinéma et de l’art.

À l’occasion du festival, 798 Art District s’associe également aux bureaux municipaux et régionaux de la Culture et du Tourisme pour lancer les campagnes de stimulation de la consommation « Travel with Film » et « Chao Young : City Movie Tour ». Les visiteurs peuvent ainsi bénéficier de réductions exclusives dans plus de 100 boutiques du quartier. Les commerçants estiment que leur chiffre d’affaires a augmenté de 150 % au cours de la première semaine de l’événement.

Cinéma partagé : projections de films en plein air

Sur Power Square, un espace de projection extérieur situé entre des cheminées et des bâtiments historiques crée une atmosphère industrielle unique. Dix films réalisés par Chen Sicheng sont projetés en alternance, avec des billets gratuits proposés dans le cadre du mini-programme du 798. Après les projections, les visiteurs peuvent flâner au marché aux puces ou assister à des concerts.

Le cinéma en réalité virtuelle « 798 Hyper Vision », le plus grand du genre à Pékin, a ouvert ses portes pour la fête du Premier-Mai. Avec cinq salles thématiques et huit films projetés en alternance, il offre une expérience de réalité hybride et un nouveau lieu de rencontre prisé des jeunes.

La bannière de l’événement

« Art Lights the Screen » réunit le monde universitaire, les arts du spectacle, les divertissements et la culture de la consommation dans un cadre en cinq dimensions : Échanges – Analyses – Projections – Shopping – Expositions, ce qui en fait un véritable festival pour tous. En tant que destination artistique mondiale de premier plan, 798 Art District, en partenariat avec le Festival international du film de Pékin, l’Académie du film de Pékin et ArtNews China, promeut la fusion de l’art et du cinéma, en cohérence avec l’ambition de Pékin de devenir un centre mondial du cinéma et de l’innovation culturelle.

Contact : info@798-art.com.cn

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2f7c641-2d58-45e6-87cc-07545f3187da

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af1075bd-d824-44d8-99c4-54fa57b5cb51