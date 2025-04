Crédit Agricole Assurances : Activité historique avec une collecte nette record

Communiqué de presse Paris, le 30 avril 2025

Activité historique avec une collecte nette record

CHIFFRES CLES T1 2025 :

Chiffre d’affaires 1 total historique à 14,8 milliards d’euros, en progression de +20,7% 2

Collecte nette record de +4,0 milliards d’euros dont +1,9 milliard d’euros sur les fonds en euros

« En ce premier trimestre 2025, l’activité de Crédit Agricole Assurances poursuit son dynamisme sur l’ensemble des lignes métiers tant en France qu’à l’international et prouve une fois de plus l’utilité et l’efficacité de notre modèle de banquier assureur universel. En particulier, la collecte nette a atteint un niveau record de près de 4 milliards d'euros, dont 1,9 milliard sur les fonds en euros. Ces réussites témoignent de l’engagement de l’ensemble de nos collaborateurs qui jour après jour œuvrent pour la satisfaction de nos clients et nous permettent de consolider nos positions de leader en épargne et en dommages. En cette année de notre 40ème anniversaire, nous allons poursuivre la construction de notre nouveau projet d’entreprise et allons mettre la conquête au cœur de notre stratégie avec l’ensemble de nos banques partenaires ».

Nicolas Denis, Directeur général de Crédit Agricole Assurances

UNE CROISSANCE DE L’ACTIVITE A DEUX CHIFFRES, TIREE PAR L’EPARGNE / RETRAITE

Au premier trimestre 2025, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires1 total record à 14,8 milliards d’euros, en progression de +20,7%2 par rapport à fin mars 2024, porté par la France (+23,5%) et l’international (+5,7%2). L’activité vie est particulièrement dynamique en France (+28,3%) grâce au succès de l’activité de collecte des banques partenaires.

En épargne / retraite, le chiffre d’affaires1 atteint 10,8 milliards d’euros à fin mars 2025, en progression de +26,8% sur un an. Les trois premiers mois de 2025 ont bénéficié du plein effet des offres de PAB préférentielles sur versements euros, lancées en fin du premier trimestre 2024 ; celles-ci ont dynamisé la collecte brute3 sur les fonds en euros à 7,1 milliards d’euros (+36,6%). La collecte brute3 en unités de compte s’élève à 3,7 milliards d’euros en hausse de +11,4% par rapport au premier trimestre 2024. En conséquence, le taux d’unités de compte dans la collecte brute3 baisse à 34,3% (-4,7 points sur un an).

La collecte nette3 établit un record trimestriel de près de +4,0 milliards d’euros, en croissance de +2,9 milliards d’euros par rapport au premier trimestre 2024. Par support, la collecte nette3 s’élève à +2,0 milliards d’euros sur les unités de compte et à +1,9 milliard d’euros sur les fonds en euros.

Les encours gérés en assurance vie4 atteignent 352,4 milliards d’euros à fin mars 2025, grâce à la très forte collecte nette et un effet marché positif. Ils sont composés de 246,7 milliards d’euros sur les fonds en euros (+1,4% sur trois mois) et de 105,7 milliards d’euros en unités de compte (+1,5% sur trois mois). Les encours en unités de compte représentent 30,0% de l’encours global à fin mars 2025, stable depuis le 31 décembre 2024.

En dommages5, l’activité poursuit sa dynamique avec un chiffre d’affaires1 en hausse de +8,0% par rapport à fin mars 2024, pour atteindre 2,6 milliards d’euros. Avec l’intégration de CATU, filiale d’assurance dommages en Pologne, le portefeuille croit de +5,1% et dépasse les 16,8 millions de contrats, représentant un apport net de 512 000 contrats sur un an ; la prime moyenne bénéficie des majorations tarifaires induites par le changement climatique et l’inflation des coûts de réparation, ainsi que de l’évolution du mix produit.

L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole continue de progresser sur un an, à la fois dans les Caisses régionales (44,2%6, soit +0,8 point), chez LCL (28,0%6, soit +0,2 point), et chez CA Italia (20,3%7, soit +1,0 point).

En protection des personnes (prévoyance / emprunteur / assurances collectives8), le chiffre d’affaires1 est en hausse de +4,3% par rapport à fin mars 2024, à 1,4 milliard d’euros. Les assurances collectives enregistrent un excellent premier trimestre 2025 (+23,8%) en lien avec la prise d’effet d’un contrat significatif de santé collective. Les activités d’assurance emprunteur (+1,8%) et de prévoyance individuelle (+2,7%) sont résilientes.

UNE SOLIDE CONTRIBUTION AU RESULTAT NET AVANT IMPOTS DE CREDIT AGRICOLE S.A.

La contribution de Crédit Agricole Assurances au résultat net avant impôts de Crédit Agricole S.A. est de 631 millions d’euros, stable2 sur un an, soutenue par l’Epargne/Retraite (en lien avec la progression des encours) et l’assurance dommages, compensant un resserrement des marges techniques en emprunteur combiné à des effets méthodologiques.

Le ratio combiné9 s’élève à 93,2%, en amélioration de -0,6 point sur un an grâce à une sinistralité contenue.

L’impact de l’actualisation étant quasiment stable, le ratio combiné net non actualisé diminue de -0,4 point sur un an pour s’établir à 95,9%.

La marge sur services contractuels10 s’établit à 25,8 milliards d’euros à fin mars 2025, en hausse de +2,2% depuis le 31 décembre 2024, bénéficiant d’un apport des affaires nouvelles supérieur à l’allocation en résultat.

NOTATION

Agence de notation Date de la dernière décision Principales filiales opérationnelles Crédit Agricole Assurances Perspective Dettes subordonnées S&P Global Ratings 3 octobre 2024 A+ A Stable BBB+

FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIERE PUBLICATION

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2024, Crédit Agricole Assurances compte plus de 6 700 collaborateurs. En 2024, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 43,6 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

Contacts presse



Géraldine Bailacq +33 (0)6 81 75 87 59



Nicolas Leviaux +33 (0)6 19 60 48 53



Julien Badé +33 (0)7 85 18 68 05



service.presse@ca-assurances.fr



Contacts Relations investisseurs



Yael Beer-Gabel +33 (0)1 57 72 66 84



Gaël Hoyer +33 (0)1 57 72 62 22



Sophie Santourian +33 (0)1 57 72 43 42



Cécile Roy +33 (0)1 57 72 61 86



relations.investisseurs@ca-assurances.fr





1 Chiffre d’affaires « non GAAP »

2 Hors 1ère consolidation de CATU (Crédit Agricole Towaraystow Ubezpieczeń, filiale d’assurance dommages en Pologne) au 30 juin 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, les variations sont de +20,7% pour le chiffre d’affaires total, de +5,4% pour le chiffre d’affaires à l’international et de +0,1% pour la contribution de Crédit Agricole Assurances au résultat net avant impôts de Crédit Agricole S.A.

3 En normes locales

4 Epargne, retraite et prévoyance (obsèques)

5 A périmètre constant : +7,7% de croissance du chiffre d’affaires dommages, +2,9% de hausse du portefeuille, apport net de plus de 467 000 contrats ; au 31 mars 2025, le portefeuille de CATU s’élève à près de 348 000 contrats, avec un apport net supérieur à 45 000 contrats sur un an

6 Part des clients des Caisses régionales et LCL ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV commercialisé par Pacifica, filiale en France d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

7 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale en Italie d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

8 Hors épargne / retraite

9 Ratio combiné dommages en France (Pacifica) y compris actualisation et hors désactualisation, net de réassurance : (sinistralité + frais généraux + commissions) / primes brutes acquises

10 CSM ou Contractual Service Margin : correspond aux profits attendus par l’assureur sur l’activité d’assurance sur la durée des contrats, pour les contrats profitables, pour les produits Epargne, Retraite, Prévoyance et Emprunteur

