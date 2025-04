KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 30.4.2025 KLO 10.00

Kalmar toimittaa Victoria International Container Terminaliin neljä automatisoitua konttilukkia

Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen Victoria International Container Terminalin (VICT) kanssa neljän automatisoidun hybridikonttilukin toimittamisesta. Konttilukit voivat käsitellä kerrallaan kahta konttia ja jopa 60 tonnin kuormaa. Tämä suuri tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 toisen vuosineljänneksen tilauksiin, ja toimitus on määrä saada päätökseen vuoden 2026 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

VICT on Australian ainoa täysin automatisoitu konttiterminaali ja sen omistaa International Container Terminal Services, Inc. Terminaalin pinta-ala on 35 hehtaaria ja sen suunniteltu kapasiteetti on 1,5 miljoonaa TEU:ta. VICT on Melbournen ainoa konttiterminaali, joka pystyy käsittelemään suurimpia rahtilaivoja.

VICT:n automatisoitu toiminta perustuu Kalmar One -automaatiojärjestelmään, joka yhdistää Kalmarin automatisoidut laitteet ja valmiiksi integroidun ja testatun ohjelmistoratkaisun. Kalmar vastaa myös VICT:n automaatiojärjestelmän ohjelmistohuollosta ja -tuesta sekä siihen liittyvästä teknisestä tuesta. Uudet Kalmarin hybridikonttilukit on tarkoitettu kahden kontin käsittelemiseen ja kuljettamiseen kerrallaan. Ne on suunniteltu erityisesti lisäämään tuottavuutta lyhentämällä kuormausaikoja.

Bruno Porchietto, toimitusjohtaja, VICT: "Kalmar on auttanut meitä suuresti jatkuvassa tavoitteessamme lisätä tuottavuutta ja pitää asiakastyytyväisyytemme korkeimmalla tasolla. Hyödynnämme jo nyt Kalmarin ratkaisuja ja olemme tyytyväisiä siitä, että Kalmar pystyi suunnittelemaan konttilukit vastaamaan erityistarpeisiimme."

Karri Keskinen, globaalin myynnin johtaja, Kalmar: "Tämä hanke perustuu pitkään ja menestyksekkääseen yhteistyöhömme Victoria International Container Terminalin kanssa. Uudet konttilukit auttavat lisäämään tuottavuutta, ja niiden avulla terminaalin asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata luotettavalla tavalla."

