Sparinvest S.A. skal hermed offentliggøre, at der er indgået aftale med Nykredit Bank A/S om market making og Nominee funktionerne for Sparinvest SICAV.

Nykredit Bank A/S vil varetage funktionerne for Sparinvest SICAV fra den 1. november 2025.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Dirk Schulze på telefon nr. +352 26 27 47 76

Med venlig hilsen

Dirk Schulze

Managing Director, Sparinvest S.A., Luxembourg