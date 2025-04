Denodo Platform 9.2 offre une expérience intuitive en matière de data marketplace, soutenue par des capacités avancées d’IA générative (GenAI)

PALO ALTO, Californie, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, l’un des leaders de la gestion des données, annonce le lancement de Denodo Platform 9.2, qui ajoute de nouvelles fonctionnalités intuitives à la version 9.1 sortie en novembre 2024. Cette mise à jour s’appuie sur la couche sémantique et les capacités de gestion logique des données de la Denodo Platform : une data marketplace complète, un support étendu pour les initiatives GenAI, et une nouvelle suite d’outils en libre-service pour le développement de produits de données.

Une marketplace puissante pour rationaliser l’utilisation des données

Les utilisateurs métier peinent encore à accéder aux données dans un format exploitable. Les nouvelles fonctionnalités de data marketplace de Denodo Platform 9.2 offrent une expérience utilisateur de type e-commerce, reposant sur une couche sémantique riche en contexte métier et une automatisation pilotée par l’IA pour rationaliser les tâches répétitives. Grâce à cette solution, les différents profils au sein de l’organisation peuvent explorer, découvrir et accéder aux données de manière plus rapide et intuitive, avec une meilleure visibilité sur leur utilisation au-delà de la couche de données. La marketplace fournit une vue sur l’utilisation des données par les applications et outils analytiques en aval, et indique quels produits de données sont consommés par quels tableaux de bord et rapports. Les utilisateurs peuvent également choisir la langue de l’interface utilisateur, option idéale pour les équipes internationales.

« Le Denodo Data Catalog a toujours facilité l’accès et l’utilisation des données, même dans des environnements incluant des data lakehouses et d’autres sources de données », a déclaré Stewart Bond, vice-président de la recherche chez IDC. « Je pense que la nouvelle fonctionnalité de marketplace de la version 9.2 rend l’accès encore plus intuitif, grâce à une interface plus conviviale. Désormais, les personnes ayant peu ou pas de connaissances techniques peuvent exploiter la marketplace pour accéder aux données sans (ou avec très peu de) formation. » a-t-il ajouté.

Un soutien renforcé aux applications d’IA générative (GenAI)

Les applications d’IA générative nécessitent un accès immédiat à des données fiables issues de toute l’organisation. Les fonctionnalités GenAI de Denodo Platform 9.2 étendent celles de la version 9.1, qui introduisait l’assistant alimenté par l’IA Denodo Assistant et le Denodo AI SDK, facilitant ainsi le développement d’applications GenAI.

La version Denodo Platform 9.2 fait progresser les capacités de gestion des données pour accélérer l’adoption de l’IA générative, permettant aux entreprises de fournir à leurs modèles d’IA des données prêtes à l’emploi – de haute qualité, bien gouvernées, et livrées en temps réel. Ces avancées comprennent la personnalisation dynamique des modèles d’IA avec des connaissances spécifiques à l’utilisateur, un meilleur support des données non structurées permettant d’effectuer une analyse plus efficace des sentiments exprimés sur les réseaux sociaux ou encore l’analyse d’images, ainsi qu’un nouveau programme de certification spécialement conçu pour les développeurs d’applications GenAI.

« Grâce au Denodo Assistant et son AI SDK, nous avons considérablement élargi l’accès aux données gouvernées chez Alexforbes », a expliqué Barend Van Coller, analyste de données et responsable de l’équipe Data Governance chez Alexforbes. « Ce qui relevait autrefois exclusivement de l’IT et des utilisateurs avancés est désormais accessible aux utilisateurs non techniques, via des interactions intuitives et conversationnelles. Nous sommes impatients de découvrir la version 9.2 de Denodo, qui permettra à nos équipes de rechercher, découvrir et interagir avec les données de manière encore plus fluide et sécurisée. »

Un développement simplifié des produits de données

Les développeurs doivent pouvoir élaborer des produits de données dans un environnement structuré et maîtrisé. Denodo Platform 9.2 apporte des améliorations significatives pour faciliter le développement, tout en maintenant une gouvernance des données rigoureuse et une efficacité optimale. Parmi les nouveautés figurent la prise en charge des environnements de développement CI/CD (développement basé sur des branches pour une collaboration agile), l’analyse automatique des dépendances (réduction des erreurs et optimisation de la mise en cache et de la curation des données), et la prise en charge étendue des formats de table ouverts pour une compatibilité renforcée avec Databricks Unity Catalog, Open Catalog de Snowflake et d’autres solutions de l’écosystème open table.

« En faisant évoluer en continu nos capacités en matière de libre-service, de développement de produits de données et de GenAI, Denodo permet aux entreprises de mieux exploiter leurs données pour améliorer la prise de décision, automatiser des processus complexes et offrir des services plus puissants », a souligné Alberto Pan, directeur technique chez Denodo. « Ces innovations positionnent les organisations à l’avant-garde de la transformation axée sur les données, en maximisant l’impact de leurs investissements. »

