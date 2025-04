Hebrew French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

Denodo Platform 9.2 מספקת חוויית שוק נתונים אינטואיטיבית הנתמכת בידי יכולות בינה מלאכותית יוצרת (GenAI) מתקדמות

המהדורה האחרונה מביאה שימושיות משופרת למשתמשים עסקיים תוך ייעול הפיתוח והניהול עבור משתמשים טכניים יותר.