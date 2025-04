Hebrew French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

デノード・プラットフォーム9.2 (Denodo Platform 9.2)、先進的な生成AI (GenAI) 機能により直感的なデータマーケットプレイス体験を提供

最新リリースにより、ビジネスユーザーに対しては使いやすさが向上し、テクニカルユーザーに対しては開発および管理作業の効率化が実現される。