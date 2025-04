Hebrew French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

Platform Denodo 9.2 Menyampaikan Pengalaman Pasaran Data Intuitif Disokong oleh Keupayaan AI Generatif Termaju (GenAI)

Keluaran terkini meningkatkan kemudahan penggunaan untuk pengguna perniagaan sambil mempermudah pembangunan dan pentadbiran untuk pengguna yang lebih teknikal.