EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、グローバルパートナーシップの更新と初の5Kラン (5K Run) のスポンサーシップで「ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア (マラリア撲滅運動、United to Beat Malaria)」へのコミットメントを深める

ワシントン発, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「マラリアは私たちで終わらせる:再投資、再創造、再励起 (Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite)」をテーマに2025年の世界マラリアデーを迎えるにあたり、 EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、国連財団のマラリア撲滅キャンペーン「ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア」とのグローバルパートナーシップを更新する。 協力関係の2年目を迎える今、EBCは、企業スポンサーシップの拡大、認識拡大のための国境を越えた従業員の動員、命を救う最前線の保健ツールへの直接投資を通じて、その影響力を拡大している。

EBCは、蚊に刺されただけで子供が命を落としてしまうのは、絶対にあるべきではないことだという共通の信念から、マラリア撲滅を推進する世界的なシステムと、世界で最も脆弱な地域社会を守る草の根活動の両方をサポートする、賛同者から積極的な提唱者へとその役割を変化させている。 このコミットメントの一環として、EBCは「マラリアに対抗して運動しよう (Move Against Malaria) 5K 2025」イベントの初の企業スポンサーになり、世界で最も致命的でありながら完全に予防可能な病気の1つであるマラリアに対する認識を高める世界的な運動に多くの人々を動員する。

「2024年には連帯しましたが、 2025年には行動を起こします」と、EBCファイナンシャルグループ (英国) のデイヴィッド・バレット (David Barrett) CEOは述べている。 「今回、このキャンペーンを当社のリーダーシップ戦略と従業員文化に組み込みました。 単なるひとときではなく、運動になったのです。」

世界の健康公平性へのEBCのコミットメントは、共通の使命である

この新たなパートナーシップを記念して、バレットはユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアのエグゼクティブディレクターであるマーガレット・マクドネル (Margaret McDonnell) と40分間の率直な意見交換を行った。 両者の会話では、世界的な連帯が緊急に必要とされていること、このキャンペーンが個人的・職業的に与える影響、そしてEBCが文字通りかつ比喩的にこの大義とともに歩むことを選んだ理由について話し合った。

「私にとって最初の年は、このミッションのためのアドボカシーが、アメリカだけでなく世界中でどのように機能するかという点で、完全に啓示を受けました。」 「今年は違いました。 政治が変化し、課題も変わっています。 しかし、むしろどちらかといえば、それゆえこの使命がより重要なものになっているのです。」

EBCは、マラリアの影響を大きく受ける地域であるアフリカ、中南米、アジアで事業を展開するグローバルな金融機関として、この闘いを緊急かつ極めて個人的なものとして捉えている。

「当社はアフリカ、中南米、アジアに事務所を構えており、マラリアは非常に現実的な、現場での問題なのです。 このキャンペーンを支援することは自然な流れであり、当社の人材や当社が働く地域社会と共鳴するものです。」とバレットは述べた。 「当初は関心事でした。 しかし、この運動によって救われた命について知れば知るほど、続けなければならないことに気付いてきたのです。」

マクドネルは、EBCのような民間セクターの盟友が参加することの重要性を強調し、サミットとより広範なミッションの両方に対する同社のコミットメントを賞賛した。 マクドネルは次のように述べている。「公衆衛生業界の会社ではないEBCのような企業が、従業員、顧客、そして地域社会に対するマラリアの影響を認識していることを高く評価しています。 「マラリアは単なる健康の問題ではありません。 経済的な問題でもあり、労働力の問題でもあり、戦略的な世界規模の問題なのです。」

バレットはまた、たとえ小さな資金の途絶でも波及効果があることを強調した。「この連鎖を断ち切ってしまうと、進歩も投資も水の泡になってしまいます。 こうした取り組みにはマクロ的な思考が必要です。 次の四半期だけに目を向け続けてしまうと、数十年の勢いを失う危険性があるのです。」と付け加えた。

2025年度ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア年次リーダーシップサミットで声を上げる

2025年3月、バレットとEBCのAPACオペレーションズ・ディレクターであるサミュエル・ハーツ (Samuel Hertz) は、ワシントンD.C.で開催された「ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア年次リーダーシップ・サミット (United to Beat Malaria Annual Leadership Summit)」に、120人を超える熱心な提唱者たちとともに参加した。このサミットでは、マラリアを永久に撲滅するという共通の目標で結ばれたチャンピオン (代表的提唱者)、政策立案者、科学者、学生、民間企業のリーダーが3日間にわたり集まった。

サミットは、キャピトル・ヒルでの直接のアドボカシー活動で頂点に達し、ここではバレットとハーツが議会議員と会談し、大統領のマラリア・イニシアティブ (President’s Malaria Initiative: PMI)、世界エイズ・結核・マラリア対策基金 (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)、国連のマラリア関連プログラムへの全額資金拠出を求めた。 EBCは、グローバルパートナーのネットワークと共に立ち、サミットのハイライトであるマラリア撲滅チャンピオン (Beat Malaria Champions) とともに、安定した投資と戦略的協力が継続的な前進に不可欠であるというメッセージを広めた。

バレットは次のように述べている。「最も際立っていたのは、チャンピオンたちの情熱でした。」 「学生から科学者まで、彼らのエネルギーは伝染的です。 彼らは学ぶだけでなく、リードしているのです。 そしてそれは、より健康で公正な世界が本当に実現可能であるという希望を与えてくれます。」

ハーツは次のように付け加えている。「地域社会を教育し、連合を構築し、政策を推進している人々、すなわち献身的なチャンピオンとともに、議会の講堂に足を踏み入れることができたことは、アドボカシーには効果があることを強く感じさせてくれました。 EBCは、この運動において民間部門を代表することを誇りに思うと同時に、この運動を推進するチェンジメーカーたちに寄り添って歩んでいけることをさらに誇りに思います。」

単に走るだけではない活動:EBC、「マラリアに対抗して運動しよう」に世界中の労働力を結集

EBCは今回も世界中における「マラリアに対抗して運動しよう5K」に参加する。これは4月25日から5月10日まで実施されるバーチャルチャレンジで、マラリア予防活動を支援するために、世界中の参加者にウォーキング、ランニング、サイクリングなど、何らかの方法で体を動かすよう呼びかけている。

EBCは昨年、このキャンペーンに積極的に参加したが、2025年は公式の企業スポンサーとしての初年度となり、アドボカシーと行動の両方に対するEBCの深いコミットメントを浮き彫りにしている。 この一歩前進は、最前線の取り組み支援と認識度向上におけるEBCの役割の進化を反映したもので、英国、アジア、アフリカ、中南米にまたがる200人以上のEBC社員が参加を表明し、チームを動員したり、地域社会に参画してもらったりして、重要な資金調達に貢献している。

目的ある投資を通じて最前線にインパクトをもたらす

EBCは、殺虫剤処理された蚊帳、迅速診断テスト、抗マラリア治療など、命を救うマラリア対策に投資を行っている。 これらの寄与は、世界で最もマラリアの負担が大きいサハラ以南のアフリカ、中南米、カリブ海地域の最前線の保健プログラムに仕向けられる。

マクドネルは次のように述べている。「このパートナーシップは、企業の慈善活動を超えて、世界で最も脆弱な立場にある人々を守るという共通の使命を反映しています。」

EBCは、同社のより広範な企業の社会的責任 (CSR) および環境・社会・ガバナンス (ESG) 戦略に沿い、発展途上国でのインパクトを最大化するため、国連関連組織や世界中の保健パートナーとのより深い協力関係を模索し続けている。 ハーツは次のように付け加えている。「グローバルな金融機関として、持続可能な成長は世界の幸福と切り離せないことを認識しています。」 「マラリアとの闘いにおいて、私たちは単なる寄付者ではなく、提唱者であり、同盟者であり、変革の触媒なのです。」

2024年だけでも、ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアは、EBCファイナンシャルグループのようなパートナーからの集合的な支援により、世界の脆弱な地域社会全体で167万人以上の人々をマラリアから守ることに貢献した。 登録と寄付はこちらから可能である。https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861

これらの取り組みは、リスクの高いアフリカの5カ国であるコンゴ民主共和国、エチオピア、ナイジェリア、南スーダン、ウガンダにまたがり、また、限られた医療アクセスや避難、紛争の継続により、脆弱な人々が日常的なリスクに直面し続けている中南米およびカリブ海諸国の20カ国ではマラリア撲滅プログラムを支援している。

しかし、闘いはまだ終わっていない。 世界保健機関 (WHO) の『2024年世界マラリア報告書 (World Malaria Report 2024)』によると、マラリアは推定2億6,300万人を罹患させ、59万7,000人以上の命を奪い、そのほとんどは5歳未満の子供であった。 これらの命は、世界的な継続的行動、民間部門のリーダーシップ、国際社会からの揺るぎない支援があれば救うことができる。

EBCは、マラリア撲滅キャンペーン「ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア」とともに、マラリアを永久に撲滅する世界的な運動の最前線に立つことを誇りに思っている。 EBCファイナンシャルグループのCSRイニシアチブの詳細については、www.ebc.com/ESGを閲覧されたい。

EBCファイナンシャルグループについて

ロンドンの名高い金融街で設立されたEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、金融仲介業務および資産運用の専門知識で広く知られている。 EBCは、ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、ケイマン諸島、バンコク、リマソールをはじめ、中南米、アジア、アフリカの新興市場など、主要な金融拠点にオフィスを構え、個人投資家、プロ投資家、機関投資家が、通貨、コモディティ、株式、指数など、幅広いグローバル市場や取引機会にアクセスすることを可能にしている。

複数の受賞歴のあるEBCは、倫理基準の遵守を徹底しており、その子会社は各法域において認可・規制を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国) (EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって、EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) Pty Ltd (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント (EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって、EBCファイナンシャル (MU) (EBC Financial (MU) Ltd) はモーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission Mauritius: FSC) によって認可および規制されている。

EBCの中核を担うのは、主要な金融機関で40年以上の経験を持つ業界のベテランチームである。 プラザ合意や2015年のスイスフラン危機、新型コロナウイルスのパンデミックによる市場混乱といった主要な経済サイクルを乗り越えてきた実績を持つ。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産の安全性を最優先する企業文化を育み、すべての投資家との関係を最大限の真剣さをもって取り扱うことを徹底している。

FCバルセロナの公式外国為替パートナーとして、EBCはアジア、中南米、中東、アフリカ、オセアニアにわたり専門的なサービスを提供している。 同社は、国連財団 (UN Foundation) および世界最大の草の根キャンペーンであるユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアとのパートナーシップを通じてグローバルな健康支援活動に貢献している。 また、オックスフォード大学経済学部が主催する一般向けエンゲージメントシリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会課題への応用を解明することで、より広範な一般市民の理解と対話を促進している。

https://www.ebc.com/

国連財団のユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアについて

国連財団は25年以上にわたり、国連を支援し、地球規模の問題を大規模に解決するための斬新なイノベーションとパートナーシップを構築してきた。 同財団は独立した慈善団体として国連と緊密に協力し、人類最大の課題に取り組み、世界の進歩を推進するために設立された。 詳しくは、www.unfoundation.orgを閲覧されたい。

国連財団の「ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア」キャンペーンでは、主要かつ多様なパートナーや支援者が結集し、マラリアを撲滅し、より健康でより公平な世界を築くために緊急の行動を執り行う。 2006年以来、ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアは、意識、資金、声を高めるために全米および世界中の国民に装備を整え、動員することに取り組んできた。 同キャンペーンは、流行国のパートナーと協力して、最も疎外され弱い立場にある人々を保護するために命を救うリソースを提供する。 米国内外からのリーダーシップ、政治的意志、リソースの強化、さらに総合的で革新的なツールと戦略を擁護することで、我々はマラリアを完全に終わらせる世代になることが可能である。

詳しくは、www.beatmalaria.orgを閲覧されたい。

