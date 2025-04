EBC Financial Group 深化对 United to Beat Malaria 的承诺，延续双方的全球合作伙伴关系，并首次赞助“5K Run”活动

华盛顿, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年世界防治疟疾日的主题是“疟疾止于你我:再投资、再构想、再承诺” (Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite),恰逢其时,EBC Financial Group (EBC) 延续与 United Nations Foundation 的 United to Beat Malaria 活动的全球合作伙伴关系。 目前,EBC 已进入双方合作的第二年,通过增加企业赞助、跨国动员员工参与以提高对此问题的关注,以及直接投资于能够拯救生命的一线卫生工具,EBC 正在扩大其影响力。

秉持“不应有儿童因蚊虫叮咬丧命”这一共同信念,EBC 的角色正从盟友转变为积极的倡导者——支持推动消灭疟疾的全球系统和保护世界上最脆弱社群的草根倡议。 作为这项承诺的一部分,EBC 首次成为“Move Against Malaria 5K 2025”(2025 年抗击疟疾 5 公里)活动的企业赞助商,动员全球众多人士参与这项运动,以提高人们对这种疾病的认识——这是世界上最致命但完全可以预防的疾病之一。

EBC Financial Group (UK) Ltd. 首席执行官 David Barrett 表示:“2024年,我们团结一致。 2025 年,我们采取行动。 这项活动现已融入我们的领导力战略和员工文化。 这并非短暂事件,而是一场运动。”

EBC对全球健康公平的承诺是我们共同的使命

为了庆祝双方延续合作伙伴关系,Barrett 与 United to Beat Malaria 的执行主任 Margaret McDonnell 进行了 40 分钟坦诚的炉边会谈。 他们在谈话中探讨了全球团结的迫切需求、这场活动对个人和职业的影响,以及 EBC 选择为这项事业并肩奋斗的原因——无论是实际行动还是象征意义上。

Barrett 说:“第一年对我来说是彻底的启示,让我了解到这项使命的倡导工作是如何进行的——不仅在美国,而且在全球范围内。 今年情况有所不同。 政治形势和面临的挑战已经发生变化。 但正是在这种情况下,这项使命变得更加重要。”

作为一个在非洲、拉丁美洲和亚洲(这些地区受疟疾影响尤为严重)开展业务的全球金融机构,EBC 认为这场战斗既紧迫又具有深刻的个人意义。

Barrett 说:“我们在非洲、拉丁美洲和亚洲设有办公室,疟疾在这些地方是一个非常现实且普遍存在的问题。 支持这场活动是顺理成章的一步,我们的员工以及我们所服务的社区都深有共鸣。 起初,这只是一个引起我们兴趣的议题。 但当我们越了解到这场运动所拯救的生命,我们就越意识到必须继续前进。”

McDonnell 着重强调拥有像 EBC 这样的私营企业盟友的重要性,并赞赏该公司对峰会和更广泛使命作出的承诺。 McDonnell 表示:“我们很欣赏 EBC 这样的公司,尽管他们并不从事公共卫生行业,但能够认识到疟疾对员工、客户和社群的影响。 疟疾不仅仅是一个健康问题, 而且是经济和劳动力问题,也是全球战略性问题。”

Barrett 也强调,即使是小额资助中断也会引致连锁反应,他补充说:“如果打破了这链条,进展和投资就会受到阻碍。 这些举措需要宏观思考。 如果我们继续只关注下个季度,我们就有可能失去几十年的发展势头。”

在 2025 年 United to Beat Malaria 年度领导力峰会上发声

2025 年 3 月,Barrett 和 EBC 亚太区运营总监 Samuel Hertz 与 120 多位充满热情的倡导者一起,参加了在华盛顿特区举办的 United to Beat Malaria 年度领导力峰会。这场为期三天的峰会汇集了倡导者、政策制定者、科学家、学生和私营企业领导者,他们为了一个共同的目标而团结一心:彻底消灭疟疾。

峰会最终在国会山以直接提出倡议而圆满落幕,Barrett 和 Hertz 与国会议员会面,围绕 President’s Malaria Initiative(总统疟疾倡议,PMI)、Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria(抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金)以及 UN 的疟疾相关项目争取全额资助。 EBC 连同全球合作伙伴网络,与 Beat Malaria 的倡导者并肩作战,进一步强调稳定的投资和战略性合作对于推动持续进步至关重要,这也是峰会的一大亮点。

Barrett 说:“最引人注目的是倡导者的热情。 从学生到科学家,他们的活力极具感染力。 他们不仅在学习,而且在引领大家。 这让我相信,我们真正有可能建设更健康、更公正的世界。”

Hertz 补充说:“能够与这些致力于教育社群、建立联盟、推动政策向前发展的敬业倡导者一起走进国会大厅,有力地提醒我们,倡议是有效的。 EBC 很荣幸能够代表私营企业参与这场运动,更自豪能够与推动此事的变革者并肩前行。”

不仅仅是跑步:EBC 号召全球力量共同对抗疟疾

EBC 再次加入全球“Move Against Malaria 5K” 活动——这是一项网上挑战,活动时间是从 4 月 25 日到 5 月 10 日,邀请世界各地的参与者以步行、跑步、骑自行车或其他运动方式来支持预防疟疾工作。

虽然 EBC 去年已积极参与了该活动,但 2025 年是公司作为官方企业赞助商的第一年,彰显公司深化对倡议和行动的承诺。 该进展反映了 EBC 在支持一线举措和提高大众关注方面的角色在不断演变,英国、亚洲、非洲和拉丁美洲的 200 多名 EBC 员工承诺参与其中(动员团队、参与社群活动),并帮助筹集重要资金。

通过有针对性的投资增强一线影响力

EBC 直接投资于拯救生命的疟疾干预措施,包括药浸蚊帐、快速诊断检测和抗疟治疗。 这些捐助物资将直接用于撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比海地区等全球疟疾负担最重地区的一线卫生项目。

McDonnell 表示:“这种合作伙伴关系超越了企业慈善事业,体现了保护世界上最脆弱群体的共同使命。”

EBC 继续探索与 UN 附属组织和全球卫生合作伙伴进行更深入合作的方式,以最大限度地发挥其在发展中国家的影响力,这符合该公司更广泛的企业社会责任 (CSR) 和环境、社会和治理 (ESG) 战略。 Hertz 补充说:“作为全球金融机构,我们认识到可持续发展与全球民众的健康福祉密不可分。 在对抗疟疾的斗争中,我们不仅是捐助者,而且是倡导者、盟友和变革的催化剂。”

仅在 2024 年,United to Beat Malaria就帮助保护了全球脆弱社群中超过 167 万人免受疟疾侵害,这一成就有赖于 EBC Financial Group 等合作伙伴的共同支持。 可以通过 https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861 注册和捐款。

相关工作涵盖五个高风险非洲国家——刚果民主共和国、埃塞俄比亚、尼日利亚、南苏丹和乌干达,同时为 20 个拉丁美洲和加勒比国家的消除疟疾计划提供了支持,这些国家的弱势群体由于无法获得足够的医疗保健服务、流离失所和不断发生的社会冲突而在日常生活中持续面临风险。

但战斗远远还未结束。 根据世界衛生組織 (WHO) 的《2024 年世界疟疾报告》(World Malaria Report 2024),疟疾导致约 2.63 亿人患病,超过 59.7 万人丧生,其中大多数是五岁以下的儿童。 通过持续的全球行动、私营企业的领导以及国际社会的坚定支持,我们可以拯救这些生命。

EBC 很荣幸能够作为 United to Beat Malaria 活动的盟友,站在彻底消灭疟疾的全球运动的最前线。 如需进一步了解 EBC Financial Group 的企业社会责任计划,请访问 www.ebc.com/ESG。

