EBC Financial Group 深化對 United to Beat Malaria 的承諾，延續雙方的全球合作夥伴關係，並首次贊助「5K Run」活動

華盛頓, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年世界防治瘧疾日的主題是「瘧疾止於你我:再投資、再構想、再承諾」(Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite),EBC Financial Group (EBC) 亦延續與 United Nations Foundation 的 United to Beat Malaria 運動的全球合作夥伴關係。 目前,EBC 已進入雙方合作的第二年,透過增加企業贊助、跨國動員員工參與以提高對此問題的關注,以及直接投資於能夠拯救生命的前線衛生工具,從而擴大其影響力。

秉持「兒童不應死於蚊蟲叮咬」這個共同信念,EBC 的角色正從盟友轉變為積極的倡導者——支援推動消滅瘧疾的全球系統和保護世界上最脆弱社群的草根倡議。 作為這項承諾的一部分,EBC 首次成為 「Move Against Malaria 5K 2025」(2025 年抗擊瘧疾 5 公里) 活動的企業贊助商,動員全球眾多人士參與這項運動,以提高人們對這種疾病的認識——這是世界上最致命但完全可以預防的疾病之一。

EBC Financial Group (UK) Ltd. 行政總裁 David Barrett 表示:「2024年,我們團結一致; 2025 年,我們採取行動。 這項活動現已融入我們的領導力策略和員工文化。 這並非短暫時刻,而是一場運動。」

EBC 對全球健康公平的承諾是我們共同的使命

為了慶祝雙方延續合作關係,Barrett 與 United to Beat Malaria 的執行總監 Margaret McDonnell 進行了 40 分鐘坦誠的爐邊會談。 他們在談話中探討了全球團結的迫切需要、這場運動對個人和專業的影響,以及 EBC 選擇為這項事業並肩奮鬥的原因——無論是字面意義還是象徵角度。

Barrett 說:「第一年對我來說是徹底的啟示,讓我了解到這項使命的倡導如何進行——這不僅在美國,更適用於全球。 今年情況有所不同, 政治形勢和面臨的挑戰已經發生變化, 但正是在這種情況下,這項使命變得更加重要。」

作為在非洲、拉丁美洲和亞洲 (這些地區受瘧疾影響尤為嚴重) 開展業務的全球金融機構,EBC 認為這場戰鬥既緊迫又深具個人意義。

Barrett 說:「我們在非洲、拉丁美洲和亞洲設有辦事處,瘧疾在這些地方是非常『貼地』的現實問題。 支援這場運動是一個自然的進程,我們的同事和所在社區對此深有共鳴。 剛開始的時候,這是讓人關注的事, 但當你越了解到這場運動拯救的生命,你就越意識到必須繼續前進。」

McDonnell 強調擁像 EBC 這樣私營企業盟友的重要性,並讚賞該公司對峰會和整體使命作出承諾: 「我們很欣賞 EBC 這樣的公司,儘管他們並非從事公共衛生,但明白到瘧疾對員工、客戶和社區的影響。 瘧疾不僅僅是健康問題, 更是經濟和勞動力問題,亦是策略性全球問題。」

Barrett 亦強調,即使是小額資助中斷也會引致連鎖反應:「如果打破了這個串連,進展和投資就會受到阻礙。 這些舉措需要宏觀思考, 如果我們繼續只關注下個季度,我們就有可能失去幾十年的發展動力。」

在 2025 年 United to Beat Malaria 年度領導力峰會上發聲

2025 年 3 月,Barrett 和 EBC 亞太區營運總監 Samuel Hertz 與 120 多位充滿熱情的倡導者一起,參加了在華盛頓特區舉辦的 United to Beat Malaria 年度領導力峰會。這場為期三天的峰會匯集了倡導者、政策制定者、科學家、學生和私營企業領袖,他們為了徹底消滅瘧疾的共同目標而團結一心。

峰會最終在國會山莊以直接倡議而圓滿落幕, Barrett 和 Hertz 與國會議員會面,圍繞 President’s Malaria Initiative (總統瘧疾倡議,PMI)、Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (抗擊愛滋病、結核病和瘧疾全球基金) 以及 UN 的瘧疾相關項目爭取全額資助。 EBC 連同全球合作夥伴網絡,與 Beat Malaria 的倡導者並肩作戰,進一步強調穩定的投資和策略性合作對於推動持續進步至關重要,這亦是峰會的一大亮點。

Barrett 說:「最引人注目的是倡導者的熱情。 從學生乃至科學家,他們的活力極具感染力, 因為他們不僅在學習,亦在引領大家, 這讓我相信,我們真正有可能建設更健康、更公正的世界。」

Hertz 補充:「能夠與這些教育社群、建立聯盟、推動政策向前的敬業倡導者一起走進國會大廳,有力地提醒我們倡議是有效的。 EBC 很自豪能夠代表私營企業參與這場運動,更自豪能夠與著手推動的變革者並肩前行。」

不僅僅是跑步:EBC 號召全球力量共同對抗瘧疾

EBC 再次加入全球「Move Against Malaria 5K」 活動——這是一項網上挑戰,活動時間是從 4 月 25 日到 5 月 10 日,邀請世界各地的參與者以步行、跑步、踩單車或其他運動方式來支持預防瘧疾工作。

雖然 EBC 去年已積極參與了該活動,但 2025 年是公司作為官方企業贊助商的第一年,彰顯公司深化對倡議和行動的承諾。 這反映了 EBC 在支援前線舉措和提高大眾關注方面的角色在不斷演變,英國、亞洲、非洲和拉丁美洲的 200 多名 EBC 員工承諾參與其中 (動員團隊、參與社群活動),並幫助籌集重要資金。

透過有針對性的投資增強前線影響力

EBC 直接投資於拯救生命的瘧疾介入措施,包括藥浸蚊帳、快速診斷檢測和抗瘧治療。 這些捐助物資將直接用於撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比海地區等全球瘧疾負擔最重地區的前線衛生項目。

McDonnell 表示:「這種合作夥伴關係超越了企業慈善事業,體現了保護世界上最脆弱群體的共同使命。」

EBC 繼續探索與 UN 附屬組織和全球衛生合作夥伴進行更深入合作的方式,以最大限度地發揮在發展中國家的影響力,這符合該公司更廣泛的企業社會責任 (CSR) 和環境、社會和管治 (ESG) 策略。 Hertz 補充說:「作為一間全球金融機構,我們認識到可持續發展與全球民眾的福祉密不可分。 在對抗瘧疾的過程中,我們不僅是捐助者,而且是倡導者、盟友和變革的催化劑。」

僅在 2024 年,United to Beat Malaria就幫助保護了全球脆弱社群超過 167 萬人免受瘧疾侵害,這成就有賴於 EBC Financial Group 等合作夥伴的共同支援。 大家可以透過 https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861 登記和捐款。

這些工作涵蓋五個高風險非洲國家——剛果民主共和國、埃塞俄比亞、尼日利亞、南蘇丹和烏干達,同時為 20 個拉丁美洲和加勒比國家的消除瘧疾計劃提供了支援,這些國家的弱勢群體由於無法獲得足夠的醫療保健服務、流離失所和不斷發生的衝突而在日常生活中持續面臨風險。

但戰鬥遠遠還未結束。 根據世界衛生組織 (WHO) 的 World Malaria Report 2024 (《2024 年世界瘧疾報告》),瘧疾導致約 2.63 億人患病,超過 59.7 萬人喪生,其中大多數是五歲以下的兒童。 透過持續的全球行動、私營企業的領導以及國際社會的堅定支援,我們可以拯救這些生命。

EBC 很自豪能夠作為 United to Beat Malaria 運動的盟友,站在徹底消滅瘧疾的全球運動的最前線。 如欲進一步了解 EBC Financial Group 的企業社會責任計劃,請瀏覽 www.ebc.com/ESG。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立於倫敦著名的金融區,以其在金融經紀和資產管理方面的專業知識而聞名。 EBC 在多個主要金融中心設有辦事處,包括倫敦、悉尼、香港、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾,以及拉丁美洲、亞洲和非洲的新興市場;EBC 讓零售、專業及機構投資者可接觸廣泛的全球市場和交易機遇,包括貨幣、大宗商品、股票及指數等。

EBC 獲得多項獎項,致力於維護道德標準,其子公司在各自的管轄區內均持有許可並受到監管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管,EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服務委員會 (FSC) 授權和監管。

EBC 的核心是一支由行業資深人士組成的團隊,擁有超過 40 年在主要金融機構服務的經驗。 這支團隊經歷了廣場協議、2015 年瑞士法郎危機及新冠疫情大流行市場動盪等重要經濟周期,積累了豐富的經驗。 我們促進企業文化以誠信、尊重和客戶資產安全為重,確保給予最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴,為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專門化服務。 通過與 UN Foundation 及 United to Beat Malaria 的合作,EBC 為全球健康倡議作出貢獻。 EBC 亦資助 Oxford University 經濟學系的「What Economists Really Do」公共參與系列,旨在消除經濟學的神祕面紗,展示其應用於重大社會挑戰的作用,從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

關於 UN Foundation 的 United to Beat Malaria

25 年來,UN Foundation 不斷創新和建立夥伴關係,以支持 United Nations 並協助解決大規模的全球問題。 作為獨立的慈善組織,基金會的成立旨在與 United Nations 緊密合作,應對人類面臨的最大挑戰並推動全球進步。 如需了解更多資訊,請瀏覽:www.unfoundation.org。

UN Foundation 的 United to Beat Malaria 運動將各類重要合作夥伴和支援者聚集在一起,透過採取緊急行動來消滅瘧疾,以及創造更健康、更公平的世界。 自 2006 年以來,United to Beat Malaria 運動成功動員美國和全球公民並為他們提供相關資源,從而提高意識、籌措資金以及推動表達。 這項運動透過與瘧疾流行國家/地區合作夥伴的合作,引導拯救生命的資源,從而保護邊緣和弱勢群體。 透過鼓勵美國和其他地區加強領導力、政治決心和資源投入,以及借助於更全面、更創新的措施和策略,我們這一代人可以徹底消滅瘧疾。

