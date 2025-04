EBC Financial Group fortalece su compromiso con United to Beat Malaria con una alianza global renovada y el patrocinio de su primera carrera 5K

WASHINGTON, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mientras el mundo celebra el Día Mundial de la Malaria 2025 bajo el lema "La malaria termina con nosotros: reinvertir, reinventar, reavivar", EBC Financial Group (EBC) está renovando su alianza global con la campaña United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas. Ahora, al iniciar su segundo año de colaboración, EBC está ampliando su impacto a través de mayor patrocinio corporativo, movilización transfronteriza de empleados para crear mayor concienciación e inversión directa en herramientas de salud de primera línea que salvan vidas.

Partiendo de la convicción compartida de que ningún niño debería morir por una picadura de mosquito, EBC está transformando su rol de aliado a defensor activo, apoyando los sistemas globales que impulsan la erradicación de la malaria, así como las iniciativas locales que protegen a las comunidades más vulnerables del mundo. Como parte de este compromiso, EBC da un paso adelante como patrocinador corporativo por primera vez del evento Move Against Malaria 5K 2025, movilizando a muchos en un movimiento global para crear conciencia sobre una de las enfermedades más mortales del mundo, y, sin embargo, totalmente prevenible

“En 2024, nos solidarizamos. En 2025, estamos en acción ", dijo David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd. "Esta campaña ahora está integrada en nuestra estrategia de liderazgo y cultura de empleados. Este no es un momento, es un movimiento ".

El compromiso de EBC con la equidad en la salud global es una misión compartida

Para marcar esta alianza renovada, Barrett conversó con Margaret McDonnell, directora ejecutiva de United to Beat Malaria, para una charla amigable de 40 minutos. Su conversación exploró la necesidad urgente de solidaridad global, el impacto personal y profesional de la campaña y por qué EBC ha elegido acompañar esta causa esta causa, de manera literal y figurativa.

"El primer año para mí fue una completa revelación en términos de cómo funcionó la defensa de esta misión, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo", dijo Barrett. “Este año, fue diferente. La política ha cambiado y los desafíos también. Pero si acaso, eso hace que esta misión sea aún más importante".

Como institución financiera global con operaciones en África, América Latina y Asia, regiones afectadas de manera desproporcionada por la malaria, EBC considera que esta lucha es urgente y profundamente personal.

“Tenemos oficinas en África, América Latina y Asia, donde la malaria es un problema muy real y presente. Apoyar esta campaña es una evolución natural, que resuena con nuestra gente y las comunidades en las que trabajamos", dijo Barrett. "Al principio, fue algo de interés. Pero cuanto más aprendes sobre las vidas que este movimiento ha salvado, más te das cuenta de que tienes que seguir adelante".

McDonnell se hizo eco de la importancia de contar con aliados del sector privado como EBC, a bordo, elogiando el compromiso de la empresa con la cumbre, así como con la misión en general. "Apreciamos que una empresa como EBC, aunque no pertenezca al sector de salud pública, reconozca el impacto de la malaria en su fuerza laboral, clientes y comunidades", dijo McDonnell. “La malaria no es solo un problema de salud. Es un problema económico, un problema de fuerza laboral y un problema global estratégico".

Barrett también enfatizó el efecto dominó de incluso pequeñas interrupciones de financiamiento: "Si rompes esa cadena, el progreso y la inversión simplemente se deshacen. Estas iniciativas requieren pensar en grande. Si seguimos mirando solo el próximo trimestre, corremos el riesgo de perder décadas de progreso", agregó.

Alzamos la voz en la Cumbre Anual de Liderazgo 2025 United to Beat Malaria

En marzo de 2025, Barrett y el director de operaciones de APAC de EBC, Samuel Hertz, se unieron a más de 120 defensores apasionados en la Cumbre Anual de Liderazgo United to Beat Malaria en Washington, DC, una reunión de tres días de campeones, legisladores, científicos, estudiantes y líderes del sector privado unidos por un objetivo común: poner fin a la malaria para siempre.

La cumbre culminó en una acción de defensa directa en el Capitolio, donde Barrett y Hertz se reunieron con miembros del Congreso para presionar por la financiación total de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria (PMI), el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria y los programas relacionados con la malaria de la ONU. EBC se unió a una red de socios globales, amplificando el mensaje de que la inversión estable y la colaboración estratégica son esenciales para impulsar el progreso continuo, junto con Beat Malaria Champions, un punto culminante de la cumbre.

"Lo que más se destacó fue la pasión de los Campeones", dijo Barrett. “De estudiantes a científicos, su energía es contagiosa. No solo están aprendiendo, están liderando. Y eso me da la esperanza de que un mundo más saludable y justo es realmente posible".

Hertz agregó: "Poder caminar por los pasillos del Congreso junto a estos dedicados Campeones, personas que están educando a las comunidades, construyendo coaliciones y promoviendo políticas, fue un poderoso recordatorio de que la defensa activa funciona. EBC se enorgulleció de representar al sector privado en este movimiento, y aún más orgulloso de caminar al lado de los agentes de cambio que lo impulsan ".

Más que una carrera: EBC moviliza a una fuerza laboral mundial para luchar contra la malaria

EBC se une nuevamente al movimiento global Move Against Malaria 5K global, un desafío virtual que se realizará del 25 de abril al 10 de mayo e invita a los participantes de todo el mundo a caminar, correr, montar en bicicleta o moverse de cualquier forma para apoyar los esfuerzos de prevención de la malaria.

Si bien EBC participó activamente en la campaña el año pasado, 2025 marca el primer año de la empresa como patrocinador corporativo oficial, destacando su profundo compromiso con la defensa activa, así como con la acción. Este paso hacia adelante refleja la evolución del rol de EBC en el apoyo a las iniciativas de primera línea y la sensibilización, con más de 200 empleados de EBC en todo el Reino Unido, Asia, África y América Latina que se comprometen a participar, movilizando equipos, involucrando a sus comunidades y ayudando a recaudar fondos vitales.

Impulsando el impacto en primera línea mediante una inversión con propósito

EBC está dirigiendo su inversión hacia intervenciones contra la malaria que salvan vidas, incluidos mosquiteros tratados con insecticidas, pruebas de diagnóstico rápido y tratamientos antipalúdicos. Estas contribuciones se dirigirán a los programas de salud de primera línea en las regiones de África subsahariana, América Latina y el Caribe que soportan la mayor carga de malaria en todo el mundo.

"Esta alianza va más allá de la filantropía corporativa, refleja una misión compartida para proteger a las poblaciones más vulnerables del mundo", dijo McDonnell.

Alineada con sus estrategias más amplias de responsabilidad social corporativa (RSC) y ambiental, social y gobernanza (ESG), EBC continúa explorando colaboraciones más profundas con organizaciones afiliadas a la ONU y socios de salud global para maximizar su impacto en el mundo en desarrollo. "Como institución financiera global, reconocemos que el crecimiento sostenible es inseparable del bienestar global", agregó Hertz. "En la lucha contra la malaria, además de donantes, somos defensores, aliados y catalizadores del cambio".

Solo en 2024, United to Beat Malaria ayudó a proteger a más de 1,67 millones de personas contra la malaria en comunidades vulnerables de todo el mundo, un logro que fue posible gracias al apoyo colectivo de socios como EBC Financial Group. Las inscripciones y donaciones están disponibles a través de https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861.

Estos esfuerzos abarcaron cinco naciones africanas de alto riesgo: República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Uganda, y apoyaron programas de eliminación de la malaria en 20 países de América Latina y el Caribe, donde las poblaciones vulnerables continúan enfrentando riesgos diarios debido al acceso limitado a la atención médica, el desplazamiento y el conflicto en curso.

Sin embargo, la lucha está lejos de terminar. Según el Informe Mundial sobre la Malaria 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la malaria enfermó a unos 263 millones de personas y cobró más de 597.000 vidas, la mayoría de ellos niños menores de cinco años. Estas son vidas que podemos salvar, con una acción global continua, el liderazgo del sector privado y el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional.

Junto con la campaña United to Beat Malaria, EBC se enorgullece de estar a la vanguardia de un movimiento mundial para poner fin a la malaria para siempre. Para más información acerca de las iniciativas de RSC de EBC Financial Group, visite www.ebc.com/ESG.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su experiencia en servicios en corretaje financiero y gestión de activos. Con oficinas en los principales centros financieros, incluyendo Londres, Sídney, Hong Kong, Singapur, Islas Caimán, Bangkok, Limassol y mercados emergentes en América Latina, Asia y África — EBC facilita a los inversores minoristas, profesionales e institucionales para acceder a una amplia variedad de mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con varios premios, EBC se compromete a mantener los estándares éticos y estas subsidiarias están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Fiananciera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros Mauritius (FSC).

En el núcleo de EBC está un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las instituciones financieras líderes. Habiendo navegado por ciclos económicos clave desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta los trastornos del mercado causados por la pandemia de COVID-19. Promovemos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversores sea manejada con la máxima seriedad que merece.

Como el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en las regiones de Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. A través de su asociación con la Fundación de las Naciones Unidas y la campaña United to Beat Malaria, la empresa contribuye a las iniciativas de salud global. EBC también apoya la serie de participación pública 'What Economists Really Do' (WERD - 'Lo que los economistas realmente hacen') del Departamento de Economía de la Oxford University, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales, promoviendo mayor comprensión y diálogo público.

Acerca de United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas

Durante más de 25 años, la Fundación de las Naciones Unidas ha desarrollado innovaciones y alianzas para apoyar a las Naciones Unidas y ayudar a solucionar los problemas globales a escala. Como organización benéfica independiente, la Fundación fue creada para trabajar en estrecha colaboración con las Naciones Unidas para abordar los mayores desafíos de la humanidad e impulsar el progreso global. Para más información visite, www.unfoundation.org.

La campaña United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas reúne a socios y aliados clave y diversos para tomar medidas urgentes para poner fin a la malaria y crear un mundo más saludable y equitativo. Desde 2006, United to Beat Malaria trabaja para capacitar y movilizar a los ciudadanos de Estados Unidos y de todo el mundo para aumentar la concienciación, recaudar fondos y levantar voces. La campaña colabora con socios en países endémicos para canalizar recursos que salvan vidas para proteger a las poblaciones más marginadas y vulnerables. Defendiendo un mayor liderazgo, voluntad política y recursos de Estados Unidos y de otros países, así como herramientas y estrategias más holísticas e innovadoras, podemos ser la generación que elimine la malaria de una vez por todas.

Para más información visite, www.beatmalaria.org.

