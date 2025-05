EBC Financial Group Aumenta o Compromisso do Unidos para Combater a Malária com Parceria Global Renovada e Patrocínio da Primeira Corrida de 5K

WASHINGTON, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enquanto o mundo marca o Dia Mundial da Malária de 2025 com o tema "A malária Acaba Conosco: Reinvista, Reimagine, Reviva”, o EBC Financial Group (EBC) está renovando sua parceria global com a campanha Unidos para Combater a Malária da Fundação das Nações Unidas. Agora entrando no segundo ano da colaboração, o EBC está ampliando seu impacto por meio do aumento do patrocínio corporativo, da mobilização transfronteiriça de funcionários para aumentar a conscientização, e do investimento direto em ferramentas de saúde da linha de frente que salvam vidas.

Com o princípio comum de que nenhuma criança deve morrer de uma picada de mosquito, o EBC está transformando seu papel de aliado a defensor ativo - apoiando tanto os sistemas globais que impulsionam a erradicação da malária quanto as iniciativas de base que protegem as comunidades mais vulneráveis do mundo. Como parte desse compromisso, o EBC tornou-se patrocinador corporativo pela primeira vez do evento Movimento Contra a Malária 5K 2025, mobilizando muitos em um movimento global para aumentar a conscientização sobre uma das doenças mais mortais do mundo, mas totalmente evitáveis.

“Em 2024, nos solidarizamos. Em 2025, entramos em ação”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd. “Esta campanha agora está incorporada na nossa estratégia de liderança e cultura dos funcionários. Este não é um momento, é um movimento.”

O Compromisso do EBC com a Equidade da Saúde Global é uma Missão Comum

Para marcar esta parceria renovada, Barrett sentou-se com Margaret McDonnell, Diretora Executiva da United to Beat Malaria, para uma conversa sincera de 40 minutos diante da lareira. Eles conversaram sobre a necessidade urgente de solidariedade global, o impacto pessoal e profissional da campanha e porque o EBC escolheu abraçar essa causa - literal e figurativamente.

“O primeiro ano para mim foi uma revelação completa em termos de como a defesa dessa missão funcionou - não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo”, disse Barrett. “Este ano, foi diferente. A política mudou e os desafios mudaram. Mas, na verdade, isso torna essa missão ainda mais importante.”

Como uma instituição financeira global com operações na África, América Latina e Ásia, as regiões desproporcionalmente afetadas pela malária - o EBC vê essa luta como urgente e profundamente pessoal.

“Temos escritórios na África, América Latina e Ásia, onde a malária é um problema muito real e local. Apoiar esta campanha é uma progressão natural, que ressoa com o nosso pessoal e as comunidades em que trabalhamos", disse Barrett. “No começo, era algo de interesse. Mas quanto mais você fica sabendo sobre as vidas que esse movimento salvou, mais percebe que precisa continuar.”

McDonnell falou novamente sobre a importância de ter aliados do setor privado como o EBC, elogiando o compromisso da empresa com a cúpula e a missão mais ampla. “Somos gratos que uma empresa como o EBC - embora não na saúde pública - reconheça o impacto da malária na sua força de trabalho, clientes e comunidades”, disse McDonnell. “A malária não é somente um problema de saúde. É uma questão econômica, uma questão de força de trabalho e uma questão estratégica global.”

Barrett também enfatizou o efeito cascata de até mesmo pequenas interrupções de financiamento: “Quando essa corrente é interrompida, o progresso e o investimento simplesmente se desfazem. Essas iniciativas exigem um pensamento macro. No próximo trimestre, corremos o risco de perder décadas de impulso”, acrescentou.

Vozes Importantes na Cúpula Anual de Liderança do Unidos para Combater a Malária de 2025

Em março de 2025, Barrett e o Diretor de Operações da APAC do EBC, Samuel Hertz, se uniram a mais de 120 defensores apaixonados na Cúpula Anual de Liderança da Campanha Unidos para Combater a Malária em Washington, DC - uma reunião de três dias com os Champions, formuladores de políticas, cientistas, estudantes e líderes do setor privado unidos por um objetivo comum: eliminar a malária para sempre.

A cúpula culminou na defesa direta no Capitol Hill, onde Barrett e Hertz se reuniram com membros do Congresso para pressionar pelo financiamento total da Iniciativa de Malária do Presidente (PMI), do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, e dos programas relacionados à malária da ONU. O EBC aliou-se a uma rede de parceiros globais, ampliando a mensagem de que o investimento e a colaboração estratégica estáveis são essenciais para impulsionar o progresso contínuo, juntamente com a Beat Malaria Champions, um destaque da cúpula.

“O que mais se destacou foi a paixão dos Champions”, disse Barrett. “De estudantes a cientistas, a energia deles é contagiante. Eles não estão aprendendo somente - eles estão liderando. E isso me dá esperança de que um mundo mais saudável e justo seja realmente possível.”

Hertz acrescentou: "Poder entrar nos corredores do Congresso ao lado desses Champions dedicados - pessoas que estão informando as comunidades, estabelecendo coalizões e impulsionando políticas - foi um potente lembrete de que a advocacia funciona. O EBC teve orgulho de representar o setor privado neste movimento e mais orgulho ainda de caminhar ao lado dos agentes de mudança que o impulsionam.”

Mais do Que Uma Corrida: EBC Reúne uma Força de Trabalho Mundial para Combater a Malária

O EBC está mais uma vez se juntando aa Movimento Global Contra a Malária 5K- um desafio virtual que vai de 25 de abril a 10 de maio e que convida os participantes de todo o mundo a caminhar, correr, pedalar ou se movimentar de qualquer forma para apoiar os esforços de prevenção da malária.

Embora o EBC tenha participado ativamente da campanha no ano passado, 2025 marca o primeiro ano da empresa como patrocinadora corporativa oficial, destacando seu compromisso mais profundo com a defesa e a ação. Esse passo à frente reflete o papel em evolução do EBC no apoio a iniciativas de linha de frente e na conscientização, com mais de 200 funcionários do EBC em todo o Reino Unido, Ásia, África e América Latina se comprometendo a participar - mobilizando equipes, envolvendo suas comunidades - e ajudando a arrecadar fundos vitais.

Incentivo ao Impacto da Linha de Frente por meio de Investimento Intencional

O EBC está direcionando seu investimento para intervenções contra a malária que salvam vidas, incluindo mosquiteiros tratados com inseticida, testes de diagnóstico rápido e tratamentos antimaláricos. Essas contribuições serão direcionadas a programas de saúde de linha de frente na África Subsaariana, na América Latina e nas regiões do Caribe que têm o maior fardo da malária em todo o mundo.

“Essa parceria vai além da filantropia corporativa, reflete uma missão compartilhada de proteger as populações mais vulneráveis do mundo”, disse McDonnell.

Alinhada com suas estratégias mais amplas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e Ambiental, Social e Governança (ESG), o EBC continua a explorar colaborações mais profundas com organizações afiliadas à ONU e parceiros globais de saúde para maximizar seu impacto no mundo em desenvolvimento. “Como instituição financeira global, reconhecemos que o crescimento sustentável é inseparável do bem-estar global”, acrescentou Hertz. “Na luta contra a malária, não somos somente doadores - somos defensores, aliados e catalisadores da mudança.”

Somente em 2024, a Unidos para Combater a Malária ajudou a proteger mais de 1,67 milhão de pessoas da malária em comunidades vulneráveis em todo o mundo - uma conquista possibilitada pelo apoio coletivo de parceiros como o EBC Financial Group. As inscrições e doações podem ser feitas em https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861.

Esses esforços abrangeram cinco nações africanas de alto risco - República Democrática do Congo, Etiópia, Nigéria, Sudão do Sul e Uganda - e apoiaram programas de eliminação da malária em 20 países da América Latina e do Caribe, onde populações vulneráveis continuam a enfrentar riscos diários devido ao acesso limitado à saúde, deslocamento e conflitos em andamento.

No entanto, a luta está longe de ser eliminada. De acordo com o Relatório Mundial de Malária 2024 da Organização Mundial de Saúde (OMS), a malária adoeceu cerca de 263 milhões de pessoas e ceifou mais de 597.000 vidas - a maioria delas crianças com menos de cinco anos de idade. Essas são vidas que podemos salvar - com ação global contínua, liderança do setor privado e apoio inabalável da comunidade internacional.

Juntamente com a campanha Unidos para Combater a Malária, o EBC orgulha-se de estar na vanguarda de um movimento global para eliminar a malária para sempre. Para mais informações sobre as iniciativas de RSE do EBC Financial Group, visite www.ebc.com/ESG.

