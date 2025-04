Parandusteade: Hepsor AS 2025 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

30.04.2025. aastal avalikustatud Hepsor AS I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandes on ekslikult konsolideeritud koondkasumiaruandes I kvartali 2025. aasta ärikasum näidatud negatiivse summana.

Järgneb parandatud teade:

Hepsori 2025. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 8,2 miljonit eurot (I kvartal 2024: 2,3 miljonit eurot).

Kontserni esimese kvartali puhaskahjum oli 0,1 miljonit eurot (I kvartal 2024: 1,0 miljonit eurot), sealhulgas emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum oli 0,2 miljonit eurot (I kvartal 2024: 0,9 miljonit eurot).

Kooskõlastatult Hepsori nõukoguga on juhatus teinud ettepaneku maksta aktsionäridele 2025. aastal eelnevate perioodide kasumist välja dividendidena 1 miljon eurot, mis on 0,26 eurot aktsia kohta. Arvestades aktsia hinda seisuga 31.03.2025 teeb see dividenditootluseks 6,9%.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

2025. aasta esimeses kvartalis jätkasime arendusporfellis olevate projektide ehituse ja müügiga. Klientide huvi Hepsori arenduste vastu on püsinud stabiilsena. Lätis sai aasta alguses valmis Annenhof Majas arendusprojekt, aadressil Jūrmalas gatve 74, kus klientide huvi uute korterite ostuks on olnud kõrge. Märtsi lõpuks oli Annenhof Majas arendusprojektis müüdud 60 % kõikidest korteritest.

2025. aasta esimeses kvartalis andsime klientidele üle 42 kodu (I kvartal 2024: 12 kodu), millest 26 kodu Tallinnas ja 16 kodu Riias.

Aruande kvartalis jätkus ehitus ja müük Manufaktuuri 5 asuva endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone esimeses etapis, kuhu on kavas rajada 150 uut kodu.

2024. aastal alustasime Riias aadressil Ulbrokas 34, StokOfiss 34 ehitust. StokOfiss 34 on 8740 m² üüripinnaga mitmefunktsiooniline ärihoone. Kui 2024. aastal olime sõlminud üürilepingud 6%-le kogu üüritavast pinnast, siis seisuga 31.03.2025 on üürilepingutega kaetud ligi pool ehk 47% kogu üüritavast pinnast. Ehituse planeeritav lõpp on 2025. aasta kolmandas kvartalis.

Sidusettevõttena kajastatud Hepsor P113 OÜ-le kuuluvas P113 Tervismajas jätkus üürilepingute sõlmimine ning seisuga 31.03.2025 on kogu väljaüüritavast pinnast 82% kaetud üürilepingutega.

Tulevikuvaade

Aprillis 2025 sõlmis Hepsor Finance OÜ osanike lepingu, mille alusel müüdi 50%-suurune osalus Hepsor SOF OÜ-s usaldusfondile EfTEN Special Opportunities Fund. Osanike lepingust tulenevalt omandab Hepsor SOF OÜ Hepsori konterni ettevõtetelt 5 kinnistut Lasnamäel kogumaksumusega 9,0 miljonit eurot. Hepsori aktsionärid teenivad nimetatud tehingutest kokku ligikaudu 3,7 miljonit eurot kasumit, millest 1,9 miljonit realiseerub 2025. aasta järgmiste kvartalite tulemustes. Vabanev kapital suunatakse Hepsori kontserni teistesse arendusprojektidesse tänastel koduturgudel. Hepsori ja EfTENi koostööprojekt Lasnamäel hõlmab kokku ligikaudu 300 korteri ning väiksemas mahus äripindade rajamist. Arendus viiakse ellu kolmes etapis, igas etapis on ligikaudu 100 uut kodu. Esimese etapi ehitusega planeeritakse alustada 2026. aastal.

2025. aastal on kavas alustada nelja uue elamuarendusprojekti ehitusega. Tallinnas Manufaktuuri kvartalis alustame järgmise arendusprojektiga aadressil Manufaktuuri 12, kuhu on kavas rajada 49 uut kodu. Tegemist on Hepsori neljanda arendusega selles piirkonnas. Ehitusega plaanime alustada 2025. aasta teises pooles.

Lätis, Riias, plaanime alustada kokku 227 uue kodu ehitusega:

Aadressil Eiženijas iela 18 on kavas alustada kahe kortermaja ehitusega, kuhu rajatakse kokku 54 uut kodu;

Zala Jugla arendusprojektis aadressil Braila iela 23, Jugla alustame I etapi ehitusega, mille raames rajatakse 70 uut kodu;

Aadressil Dzelzavas 74c planeerime 103 korteriga kortermaja ehitust.

Aruandeaastal soovime alustada Veidema kvartali I etapi ehitustöid, aadressil Ganibu Dambis 17a, kus on plaanis kontorlao ehk stock-office-tüüpi arendusprojekt.

Täispika 2025 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:

https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2024 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 3 262 6 249 7 674 Nõuded ja ettemaksed 1 589 761 1 351 Lühiajalised laenunõuded 200 200 311 Varud 60 355 64 141 83 086 Käibevarad kokku 65 406 71 351 92 422 Põhivarad Materiaalne põhivara 324 288 230 Immateriaalne põhivara 2 2 3 Kinnisvarainvesteering 7 980 7 980 0 Finantsinvesteeringud 7 244 6 424 2 001 Pikaajalised laenunõuded 2 584 2 428 1 947 Muud pikaajalised nõuded 384 340 235 Põhivarad kokku 18 518 17 462 4 416 Varad kokku 83 924 88 813 96 838 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 17 942 23 336 35 546 Lühiajalised rendikohustised 39 52 116 Ettemaksed klientidelt 562 724 2 916 Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 184 6 542 6 150 Lühiajalised kohustised kokku 24 727 30 654 44 728 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 32 668 31 352 28 596 Pikaajalised rendikohustised 162 162 29 Muud pikaajalised kohustised 4 765 4 635 2 289 Pikaajalised kohustised kokku 37 595 36 149 30 914 Kohustised kokku 62 322 66 803 75 642 Omakapital Aktsiakapital 3 855 3 855 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 8 917 Reservkapital 385 385 385 Jaotamata kasum 8 445 8 853 8 039 Omakapital kokku 21 602 22 010 21 196 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 20 531 20 912 20 114 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 1 071 1 098 1 082 Kohustised ja omakapital kokku 83 924 88 813 96 838

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes I kvartal 2025 I kvartal 2024 Müügitulu 8 206 2 271 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -7 189 -2 234 Brutokasum 1 017 37 Turustuskulud (-) -279 -185 Üldhalduskulud (-) -412 -443 Muud äritulud 23 45 Muud ärikulud (-) -17 -18 Ärikasum/-kahjum 332 -564 Finantstulud 49 37 Finantskulud (-) -478 -438 Kasum enne tulumaksu -97 -965 Aruandeperioodi puhaskasum -97 -965 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis -220 -879 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 123 -86 Koondkasum/- kahjum Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -150 0 Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel -161 0 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku -311 0 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -161 0 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis -150 0 Aruandeperioodi koondkasum kokku -408 -965 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -381 -879 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -27 -86 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) -0,06 -0,23 Lahustatud (eurot aktsia kohta) -0,06 -0,23

Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m2.