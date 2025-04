Pranešimas apie įvykusį AB „KN Energies“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „KN Energies“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. balandžio 30 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko adresu J. Janonio g. 6B, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose.

2025 m. balandžio 30 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

Patvirtinti Bendrovės 2024 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:

Eil. Nr. / No. Rodikliai / Ratios Suma, tūkst. eurų/ Amount in EUR thousand

1 Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings of previous financial year at the end of financial year 0

2 Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos / Total comprehensive income 13,622

3 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Profit (loss) for the financial year not recognised in the statement of comprehensive income 1,037

4 Pervedimai iš privalomojo rezervo / Transfers from legal reserve -

5 Pervedimai iš rezervų savoms akcijoms įsigyti/ Transfers from reserve for own shares -

6 Pervedimai iš rezervų / Transfers from restricted reserves 7,191

7 Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti / Shareholders' contribution against losses -

8 Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6+7) / Profit for allocation (1+2+3+4+5+6+7) 21,850

9 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / Share of profit allocated to legal reserve -

10 Įstatinio kapitalo mažinimas / Decrease in share capital -

11 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / Share of profit allocated to own shares acquisition -

12 Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / Share of profit allocated to the reserve for the allocation of shares -

13 Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / Share of profit allocated to other reserves: 13,228

13.1 Pelno dalis, paskirta investicijoms vykdyti / Share of profit allocated to investments implementation 13,128

13.2 Pelno dalis, paskirta paramai / Share of profit allocated to financial assistance 100

14 Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti / Share of profit allocated to dividends 8,622

15 Pelno dalis, paskirta tantjemoms / Share of profit allocated to tantiems -

16 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (8-9-10-11-12-13-14) / Non-allocated profit (loss) at the end of the financial year carried forward to next financial year (8-9-10-11-12-13-14) -