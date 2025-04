Les finalistes du prix du principal programme de pitch des entrepreneures au Canada du Odlum Brown Forum Pitch 2025

Les récipiendaires du prix de la finale du Pitch Odlum Brown du Forum 2025. De gauche à droite : Lianna Genovese, PDG, ImaginAble Solutions; Ibukun Elebute, cofondatrice et directrice de l'exploitation, CELLECT Laboratories; Dre Shari van de Pol, fondatrice et PDG, CATTLEytics. Crédit photo : Jamie-Lee Fuoco.

VANCOUVER, British Columbia, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum , un organisme de bienfaisance canadien ayant pour mission d'encadrer, d'éduquer et de promouvoir les entrepreneures, annonce les trois finalistes du Odlum Brown Forum Pitch, le principal programme de pitch pour les entrepreneures au Canada. Chaque finaliste recevra 44 420 $ pour accélérer la croissance de son entreprise.

Voici les finalistes de 2025 :

Dre Shari Van de Pol, fondatrice et PDG de CATTLEytics , regroupe les priorités, les tâches, les formations, les données et les objectifs des exploitations laitières en un système intelligent. Il s'agit d'un jumeau numérique qui synchronise les personnes, les processus et les rendements afin de faire gagner du temps aux agriculteurs, d'optimiser les bénéfices et de veiller à la bonne santé des vaches.





« Le programme Odlum Brown Forum Pitch témoigne du talent, de la vision et de la résilience des entrepreneures au Canada, déclare Kirsten Koppang Telford, PDG du Forum. Alors que le soutien à l'innovation locale est plus important que jamais, nous sommes fiers de célébrer les finalistes de cette année et toutes les participantes qui tentent de relever des défis concrets en proposant des solutions canadiennes, qui favorisent l'évolution et la transformation des secteurs. Ce programme a été créé pour aider les entrepreneures dans leur mission, en leur offrant le plus grand nombre possible d'occasions de débloquer les capitaux dont elles ont besoin pour prospérer. »

L'événement annuel a amassé un montant record de 1,3 million de dollars pour les entrepreneures

La finale du Odlum Brown Forum Pitch a eu lieu le 25 avril 2025 au JW Marriott Parq Vancouver pour célébrer les finalistes de cette année et collecter des fonds afin de soutenir l'entrepreneuriat féminin dans tout le pays. Cette année, l'événement, qui a rassemblé 800 personnes, a permis de collecter plus de 1,3 million de dollars qui serviront à financer les programmes de l'organisation destinés aux entrepreneures canadiennes qui sont prêtes à développer leur entreprise.

Les trois finalistes canadiennes ont occupé le devant de la scène pour présenter leur vision d'entreprise à une salle comble d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, d'investisseurs et de membres de la communauté du Forum. Lors de l'événement, l'assistance a également voté en direct et sélectionné ImaginAble Solutions afin qu'elle reçoive un prix supplémentaire d'une valeur de 20 000 $ grâce à la générosité de Wheaton Precious Metals.

Paroles des finalistes :

« Cette reconnaissance n'est pas seulement une étape importante pour notre équipe; elle soutient notre vision qui consiste à autonomiser les producteurs laitiers du monde entier en développant une technologie de pointe qui rend l'agriculture animale plus durable, efficace et rentable, a déclaré la Dre Shari Van de Pol, fondatrice et PDG de CATTLEytics. Je suis honorée de figurer parmi les finalistes de cette année et je remercie ma mentore, Katheleen Eva, investisseuse chez StandUp Ventures. »

« L'équipe de CELLECT Laboratories est ravie de faire partie des finalistes du Odlum Brown Forum Pitch de cette année aux côtés d'entreprises canadiennes exceptionnelles, toutes dirigées par des femmes entrepreneures, qui favorisent l'innovation dans leur secteur, a déclaré Ibukun Elebute, cofondatrice et directrice de l'exploitation de CELLECT Laboratories. Le financement et le soutien apportés par ce programme nous permettront d'accroître notre portée en transformant les tests de dépistage en matière de santé reproductive pour les femmes. Je tiens à remercier chaleureusement ma mentore, Sarah Willson, pour sa perspicacité et ses conseils. »

« Le programme du Odlum Brown Forum Pitch nous a fourni non seulement les ressources stratégiques nécessaires pour accélérer notre croissance, mais aussi un réseau qui soutient notre mission : créer un impact mondial positif pour la communauté des personnes en situation de handicap, a affirmé Lianna Genovese, PDG d'ImaginAble Solutions. Je suis également très reconnaissante à l'égard de Melanie Ewan, ma mentore pour le programme, qui m'a soutenue tout au long de ce parcours. »

L'Odlum Brown Forum Pitch est un programme national destiné à toutes les entrepreneures, conçu pour les aider à accélérer leur parcours professionnel et à surmonter le principal obstacle auquel elles sont confrontées, à savoir l'accès aux capitaux. Le programme propose une formation, du mentorat individuel, de l'encadrement, une visibilité à l'échelle nationale et l'accès à des ressources et à un réseau de spécialistes afin que les entrepreneures puissent obtenir le financement, la communauté et le soutien dont elles ont besoin pour se développer.

Le Forum tient à remercier son partenaire de longue date et commanditaire principal Odlum Brown Limited, ainsi que Wheaton Precious Metals, commanditaire permanent, et Fort Capital, commanditaire d’accueil. Le programme est aussi rendu possible grâce à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et de nombreux partenaires talentueux, dont CountDown Events, une entreprise détenue par des femmes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Forum et le programme Odlum Brown Forum Pitch, visitez les sites Web theforum.ca et theforumpitch.ca .

À propos du Forum

Le Forum est un organisme de bienfaisance canadien enregistré dont la raison d'être consiste à offrir des programmes communautaires et éducatifs ainsi que du mentorat conçus pour accompagner les entrepreneures qui s'identifient comme femmes, femmes trans et non-binaires dans leur cheminement unique. Alors que le Forum célèbre son 23e anniversaire cette année, l’organisme constate toujours une augmentation du besoin de programmes dans tout le pays pour appuyer les femmes de plus en plus nombreuses qui se lancent en affaires. L'année dernière seulement, le Forum a soutenu plus de 2 000 participantes dans 12 provinces et territoires du Canada et produit des retombées pour plus de 61 000 personnes en matière d'éducation, de ressources et d'inspiration dans 219 communautés uniques. À ce jour, l'organisme de bienfaisance a aidé plus de 18 000 entrepreneures partout au pays grâce à ses programmes et événements, notamment le programme Odlum Brown Forum Pitch , le programme de mentorat du Forum et le programme « E-Series » du Forum , entre autres. Pour de plus amples renseignements, visitez theforum.ca .

Pour les informations de presse ou les entrevues, veuillez communiquer avec Monique Camenzuli à The Edit PR : monique@theeditcanada.com / (416) 809-9918

