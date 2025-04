Villers-lès-Nancy, le 30 avril 2025 – 16 :00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –$EQS) annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2024 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 29 avril 2025 sous le numéro n° D.25-0334.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF, http://www.amf-france.org , ainsi que sur le site Internet d’Equasens, https://www.equasens.com.

Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, et ceux prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2024.

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format» (ESEF) en iXBRL et au format PDF (reproduction de la version officielle de l’URD au format ESEF) et comprend notamment :

a) Le rapport financier annuel 2024, dont :

les comptes consolidés ;

les comptes sociaux ; le rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant notamment les informations en matière de durabilité ;

l’attestation de la personne responsable du Document d’Enregistrement Universel ;

les rapports des Commissaires aux Comptes ;

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes

le rapport de l’auditeur de durabilité.

b) Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce modifié par l’Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017.





c) Le descriptif du programme de rachat d’actions propres.





Les autres documents relatifs à l’Assemblée Générale seront disponibles dans la rubrique « Assemblée Générale » du site Internet d’Equasens, selon la réglementation en vigueur.



Prochaine publication

12 mai 2025 : Publication du chiffre d’affaires du T1 2025





A propos du Groupe Equasens - Suivez-nous également sur LinkedIn

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.300 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe Equasens déploie une stratégie de développement qui s'appuie à la fois sur sa croissance organique et sur des acquisitions ciblées à l'échelle européenne.

