Investeringsselskabet Artha Optimum A/S - forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 06, 2025

Hellerup, 30. april 2025





GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Referat af ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S, CVR. NR. 32 93 78 96

Onsdag, den 30. april 2025, kl. 10:00





Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse Strandvejen 58, 2900 Hellerup



Bestyrelsen udpegede advokat Klaus Lund til dirigent.

Dirigenten konstaterede, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Vederlag

Vederlagspolitik

Vejledende afstemning om vederlagsrapport

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af revisor.

Eventuelt.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen aflagde sin beretning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for 2024 blev fremlagt.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer den fremlagte årsrapport.

Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsens foreslår årets resultat overført til næste år, jf. årsrapporten for 2024.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det stillede forslag.

Vederlagspolitik og vederlagsrapport

Dirigenten gennemgik vederlagspolitikken og vederlagsrapporten.

Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitikken og vederlagsrapporten enstemmigt og med alle stemmer.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er på valg. Michael Kjær (formand), Carsten K. Jensen og Klaus T. W. Lund genopstiller.

Bestyrelsen indstiller herudover, at Henrik Christiansen nyvælges til bestyrelsen.

Dirigenten gennemgik kandidaternes ledelseshverv.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Michael Kjær, Carsten Kenneth Jensen, Henrik Christiansen og Klaus T. W. Lund.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Kjær som formand.

Valg af revisor.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Eventuelt

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret. Bemyndigelsen omfatter sådanne redaktionelle ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på at få det registreret.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det stillede forslag.

Der var ikke yderligere punkter til behandling.

Som dirigent

Klaus T. W. Lund

Advokat

Vedhæftet fil