Companjon et Omio se développent à l’international avec l’option d’annulation pour toute raison – sans justificatif requis

Companjon est un leader mondial de l’option d’annulation pour toute raison (CFAR) et des solutions d’assurance intégrées.

Omio est la première plateforme de réservation de voyages multimodale au monde.

Omio Flex est l’option d’annulation pour toute raison (CFAR) qu’Omio et Companjon ont développée dans le cadre de leur partenariat. D’abord lancée dans les pays de l’EEE et au Royaume-Uni, elle est désormais disponible dans le reste du monde.



DUBLIN, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon, une société de premier plan de l’AssurTech spécialisée dans l’assurance intégrée dynamique, a annoncé le déploiement mondial de sa solution d’annulation flexible pour Omio. Omio Flex a été développée en partenariat avec la plateforme de réservation de voyages multimodale afin d’offrir une flexibilité optimale aux projets de voyage. Désormais, les clients Omio du monde entier peuvent annuler leurs trajets en train ou en bus pour n’importe quelle raison, jusqu’à 15 minutes avant le départ (selon le type de tarif).

De l’achat à l’annulation, cette solution d’annulation s’intègre parfaitement au parcours client Omio. Les utilisateurs peuvent la sélectionner lors de la configuration de leur billet. Si les clients d’Omio Flex décident de ne plus partir en voyage, ils peuvent simplement annuler leur billet et recevoir un remboursement pouvant atteindre 100 % du prix d’achat (en fonction du type de tarif). Le remboursement est directement versé par Omio au client. Après un lancement initial dans les pays de l’EEE et au Royaume-Uni, et une phase pilote réussie, Omio a décidé d’étendre le service au reste du monde. Grâce à l’intégration de la technologie de pointe de Companjon, les utilisateurs bénéficient d’une expérience client fluide sur la plateforme Omio.

Matthias Naumann, PDG de Companjon, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre collaboration avec Omio depuis le premier jour, et nous sommes ravis de la poursuivre pour aller encore plus loin. Le déploiement d’Omio Flex permet aux clients du monde entier d’annuler leur réservation pour n’importe quelle raison, sans avoir à répondre à des questions ni à fournir de justificatifs. La flexibilité est l’un des critères les plus plébiscités lors de la réservation de voyages. L’intégration de notre technologie à la plateforme de réservation d’Omio est un élément essentiel qui nous permet aussi de conserver une longueur d’avance sur la concurrence. Les équipes d’Omio et de Companjon ont massivement investi dans ce produit. Notre technologie unique et nos analyses fondées sur les données ont joué un rôle déterminant dans sa concrétisation. »

Veronica Diquattro, présidente B2C Europe chez Omio, a commenté : « Les imprévus font partie intégrante des voyages. La possibilité d’annuler une réservation à tout moment est un pilier de notre promesse : offrir des voyages sans tracas à l’échelle mondiale. Parce que nos données clients indiquent que la flexibilité constitue un critère de voyage essentiel, nous sommes ravis de proposer désormais la solution d’annulation Omio Flex dans le monde entier. La technologie avancée de Companjon et ses connaissances étendues en matière de données nous ont permis de répondre aux demandes évolutives de nos utilisateurs et de développer ce produit en conséquence. »

À propos d’Omio

Depuis sa création en 2013, le groupe Omio accompagne ses clients dans la découverte de nouvelles façons de voyager. Grâce à l’interconnexion de ses deux plateformes, Omio et Rome2Rio, Omio est aujourd’hui la première plateforme de voyage au monde pour la recherche, la comparaison et la réservation. Omio B2B Partnership propose aux agences de voyages en ligne et aux prestataires de mobilité des solutions professionnelles sur mesure. Omio aide ses clients à explorer l’Europe, les États-Unis, le Canada et l’Asie du Sud-Est, que ce soit en train, en bus, en avion ou en ferry. Omio vend plus de 80 000 billets par jour, emploie plus de 430 personnes issues de plus de 50 pays, et dispose de bureaux à Berlin, Prague, Melbourne, Londres et Bangalore. Le groupe Omio propose à ses clients des voyages empreints d’émotions.

www.omio.com



À propos de Companjon

Companjon est une start-up leader de l’assurtech B2B2C, spécialiste de l’assurance intégrée entièrement numérique et pilotée par l’IA. Ses solutions d’assurance modernes de bout en bout permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients et de générer davantage de valeur commerciale grâce à une fidélité à la marque renforcée, et de dégager de nouvelles opportunités de revenus connexes. Companjon conçoit, crée et assure ses solutions dynamiques sur une plateforme 100 % cloud capable d’émettre 32 000 contrats par seconde, d’intégrer facilement des passerelles API et de tirer parti des dernières technologies de pointe. En 2024, elle a été reconnue parmi les meilleures assurtech du monde par CNBC, et comme l’une des assurtech les plus innovantes au monde par FinTech Global pour la quatrième fois consécutive (de 2021 à 2024).

Companjon entend révolutionner la façon dont les gens conçoivent l’assurance. En créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, Companjon est le partenaire d’assurances au cœur de tous les aléas de la vie. La société est immatriculée en Irlande, et réglementée par la Banque centrale du pays.

www.companjon.com

