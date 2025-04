ASSYSTEM : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 : 166,3 M€ (+7,8%)

Croissance organique : +3,5% vs T1 2024

Calendrier du dividende 2024

Paris La Défense, le 30 avril 2025 à 17h35 – Le Conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé au 1er trimestre 2025, clos le 31 mars.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2025

et variations par rapport à 2024 (non audité)

En millions d'euros T1 2024 T1 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 154,3 166,3 +7,8% +3,5% France 97,6 98,3 +0,7% +0,7% International 56,7 68,0 +19,9% +8,3%

(1) Intégrations de la société britannique Mactech Energy Group spécialisée dans les services à la construction pour l’industrie nucléaire à compter du 1er janvier 2025.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

Au 1er trimestre 2025, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 166,3 M€ contre 154,3 M€ au 1er trimestre 2024, soit une croissance totale de +7,8%, dont +3,5% en organique, +3,4% d’effet périmètre et +0,8% d’effet de la variation des taux de change.

Les activités en France (59% du chiffre d’affaires consolidé de la période) à 98,3 M€ contre 97,6 M€ au 1er trimestre 2024, progressent de +0,7% intégralement en organique.

Les activités à l’International (41%) à 68,0 M€ contre 56,7 M€ au 1er trimestre 2024, sont en croissance de +19,9%, dont +8,3% en organique, +9,3% d’effet périmètre (intégration de Mactech Energy Group) et +2,3% d’effet de la variation des taux de change.

L’activité Nucléaire représente 76% du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2025.

Les tendances observées en fin d’année 2024 se poursuivent, à l’exception de l’Arabie saoudite qui renoue avec la croissance en ce premier trimestre. Les nouveaux projets en développement sur le cycle du combustible en France et le maintien d’une activité soutenue au Royaume-Uni sont les principaux moteurs de la croissance, alors que les activités de nouvelles constructions et sur la base installée en France ont ralenti comme annoncé au dernier trimestre 2024.

En avril, Assystem a été récompensé par EDF, son premier client, pour son approche innovante au service de la performance du parc nucléaire français lors de la Remise des Prix Performance DPN 2025.

Ce prix vient saluer une initiative innovante développée dans le cadre de Start 2025. Cette récompense illustre l’engagement du Groupe auprès de ses clients, avec un taux de satisfaction clients qui a atteint 89% en 2024.

DIVIDENDE PROPOSE AU TITRE DE L’EXERCICE 2024

Au titre de l’exercice 2024, Assystem proposera à l’approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 23 mai 2025 le paiement d’un dividende ordinaire (stable) de 1,0 € par action. Le versement du dividende est fixé au 10 juillet 2025, sur la base d’un détachement le 8 juillet 2025. Ainsi, le dividende total représenterait environ 14,2 M€ (1).

L’ordre du jour, l’exposé du motif des résolutions ainsi que le texte des résolutions soumises à l’Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la société (assystem.com) dans le Document d’enregistrement universel 2024 mis à disposition le 4 avril 2025.

POURSUITE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Au 31 mars 2025, dans le cadre de son programme de rachat d’actions (PRA), Assystem a acquis un total de 258 620 actions par le biais de son prestataire de services d’investissement. Au 31 mars 2025, la Société détient 1 433 184 actions d’autocontrôle (soit 9,15%), ce qui permet de couvrir l’intégralité des plans d’actions gratuites en cours.

PERSPECTIVES 2025

Au regard des tendances observées en ce début d’exercice sur les activités et géographies du Groupe et en tenant compte d’un environnement économique et géopolitique incertain, Assystem rappelle ses objectifs pour 2025 :

une légère croissance organique de son chiffre d’affaires consolidé ;

une stabilité de la marge opérationnelle d’activité (2).

CALENDRIER FINANCIER 2025

23 mai : Assemblée générale des actionnaires

24 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

16 septembre : Résultats semestriels 2025 - Réunion de présentation le mercredi 17 septembre à 8h30

28 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 750 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

(1) Soit le produit de 1,0 euro et de 14 235 032 actions émises existantes et donnant droit à dividende au 31 mars 2025.

(2) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (hors Expleo Group & MPH) rapportée au chiffre d’affaires consolidé.

