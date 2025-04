Sogeclair: chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2025 : +6.4% à 41,5M€

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1er TRIMESTRE 2025 : +6,4% à 41,5 M€

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +4,1%

Blagnac, France, le 30 avril 2025, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2025 (clos au 31 mars 2025). SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent +0,9M€ contre -0,2M€ en 2024.

Le chiffre d’affaires du T1 2025 est en hausse pour le 16ème trimestre consécutif. Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 41,5M€ en progression de 6,4% et de 4,1% à taux de change constant, en ligne avec les attentes du Groupe.

Chiffre d’Affaires T1 2025 consolidé (Norme IFRS)

Par secteur d’activité :

Le secteur Aviation Commerciale (35,9% du CA) se stabilise à +1.7% alors que le secteur Aviation d’Affaires (32,6% du CA) (*) est en léger recul à - 4.6%, marqué notamment par les incertitudes politiques et économiques du début d’année en Amérique du Nord.

Comme prévu, le marché de la Défense, représentant 14,7% du CA (*), progresse très significativement (+72%) autant sur la partie Engineering que sur la partie Solutions.

Le marché Ferroviaire, représentant 6,3% du CA, est en forte augmentation de +18,5%, grâce notamment au gain de nouveaux contrats tout en bénéficiant d’un effet de base favorable au T1.

Le secteur Automobile (7,6% du CA) est en accroissement de +6,5% malgré un contexte général difficile.

(*) Pour information, les années précédentes, les projets liés au secteur de l’aéronautique défense étaient consolidés dans le secteur global de l’aviation d’affaires. Pour cette année, ces projets sont séparés dans des secteurs d’activités distincts.

Afin de pouvoir comparer avec l’année 2024, nous communiquons les évolutions de CA après correction de ces marchés.

Par zone géographique : dans le cadre de l’organisation ONE SOGECLAIR, la performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique et non selon la situation géographique de nos clients.

Par localisation FILIALES

(en M€) CA T1 2025 CA T1 2024 Poids dans le CA T1 2025

(en %) Variation

(en %) France 28,3 26,3 68,0% +7,4% Europe (hors France) 2,2 1,7 5,3% +32,3% Amérique 9,7 9,9 23,2% -2,9% Asie-Pacifique 1,4 1,1 3,4% +29,8% Reste du monde 0,0 0,1 0,1% -29,3% Total 41,5 39,0 100% +6,4%

Les écarts sont dus aux arrondis.

On peut noter une croissance de notre chiffre d’affaires sur la majorité de nos différentes zones géographiques. La France, qui représente 68% du CA Groupe, est en progression significative (+7,4%) alors que les zones Europe et Asie-Pacifique (8,7% du CA Groupe) sont en forte augmentation d’environ 30% chacune. La zone Amérique (23,2% du CA Groupe) fléchit très légèrement de 2,9% impactée notamment par l’instabilité économique de ces derniers mois et un effet devise défavorable depuis le début de l’année.

Par BU :

Par Business Unit Chiffre d’affaires

T1 2025 (M€) Poids dans le CA (en %) Variation

(en %) Engineering



A périmètre et taux de change constants 20,8

20,5 50,0%

50,5% +9,9%

+8,4% Solutions



A périmètre et taux de change constants 20,7

20,1 50,0%

49,5% +3,1%

+0,0%

Les écarts sont dus aux arrondis.

BU Engineering, une diversification qui porte ses fruits

La BU Engineering porte la croissance du Groupe avec un CA en progression de près de +10% (+8,4% ATCC). Cet essor matérialise la volonté de diversification de ses secteurs d’activités avec notamment un fort développement sur les secteurs Défense (+70%) et Spatial (+12%). Les activités historiques telles que l’aviation d’affaires et l’aviation commerciale sont en croissance modérée avec respectivement un CA en hausse de 2,2% et de 5%, malgré l’annonce de l’arrêt de certains développements R&T au T1.

Pour rappel, la BU Conseil a été intégrée à la BU Engineering afin d’accroitre les synergies entre ces 2 divisions.

BU Solutions, la simulation retrouve des couleurs

La BU Solutions est en croissance de 3,1% (stable ATCC) malgré un effet de base défavorable sur le T1, et représente 50% du CA Groupe.

Les activités de production se sont stabilisées avec un CA constant sur le T1 marqué notamment par la croissance forte du secteur véhiculier terrestre (Défense) mais également par l’effet à la baisse du rattrapage sur l’aviation d’affaires en Amérique du Nord notamment. Les activités thermoplastiques ont vu leur CA se stabiliser malgré la baisse de cadence annoncée en ce début d’année.

Les activités de simulation ont vu leur CA croître de +7% sur le T1 2025. Elles commencent à bénéficier, notamment dans le secteur rail, du renforcement des équipes commerciales et du développement du pipe entamé en 2024 avec notamment des augmentations du volume d’affaire avec le client principal et l’ouverture de deux nouveaux comptes clients sur le début de l’année.

Perspectives

Malgré un contexte géopolitique et économique défavorable marqué par les menaces sur les droits de douane, le CA du Groupe Sogeclair est en progression de +6,1%, en ligne avec les attentes du Groupe.



La zone Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis) a été impactée par les incertitudes en ce début d’année mais a limité la baisse de son CA à -2,9%. Compte tenu des dernières annonces et de l’exception ACEUM (Accord Canada-Etats-Unis-Mexique), les effets sur le marché de l’aviation d’affaires devraient être moins importants pour le reste de l’année 2025.

Le renforcement des équipes commerciales, l’ouverture de nouveaux comptes clients et une volonté de gagner des parts sur les marchés de la Défense et du Ferroviaire, que ce soit pour la BU Engineering ou pour la BU Solutions, vont se poursuivre au cours de l’année et ainsi conforter les capacités du Groupe à faire preuve d’agilité et de résilience.

La diversification des clients se confirme avec un TOP5 clients qui représente 68% du CA Groupe (vs. 70,6% au T1 2024) alors même que le CA est en croissance.

Une attention particulière est portée sur l’évolution des taux de change du dollar US vis-à-vis du dollar canadien et de l’euro puisqu’une partie des contrats sont négociés en USD. Des mesures de couverture sont régulièrement prises afin d’en limiter significativement ses impacts.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2ème trimestre 2025, le 16 juillet 2025 après clôture de la Bourse.

A noter que la date du communiqué concernant les résultats du S1 sera le 10 septembre 2025.

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Charlène CHAIX / Assistante de direction / charlene.chaix@sogeclair.com / +33 5 61 71 71 01

