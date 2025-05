EssilorLuxottica: Assemblea Annuale degli Azionisti 2025

Assemblea Annuale degli Azionisti 2025

Approvate tutte le delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione

Dividendo pari a Euro 3,95 per azione, con opzione per il pagamento in azioni

Parigi, Francia (30 aprile 2025 – ore 18:00) – Si è tenuta oggi l'Assemblea Annuale degli Azionisti di EssilorLuxottica presso 3 Mazarium a Parigi. Gli azionisti di EssilorLuxottica hanno approvato tutte le 17 delibere presentate dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, comprese quelle relative alla distribuzione di un dividendo di Euro 3,95 per azione per l’anno fiscale 2024 e alla politica di remunerazione applicabile agli Amministratori Esecutivi della Società.

“Desideriamo ringraziare tutti i nostri azionisti, compresi i quasi 100.000 dipendenti azionisti, per la fiducia e il sostegno in una fase di profonda evoluzione del nostro Gruppo. Stiamo rendendo EssilorLuxottica una società più forte nel med-tech e nel wearable computing, costruendo le nostre strategie di sviluppo su un backbone industriale e logistico senza pari nel settore dell’ottica e su un portafoglio di marchi iconici unico sul mercato. Questa strategia non solo genera valore per tutti, con l’approvazione oggi di un dividendo a 3,95 Euro, quasi doppio rispetto al primo pagato nel 2018, ma anche opportunità di crescita future e di profonda innovazione che siamo fiduciosi di poter condividere con tutti i nostri stakeholder”, hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica dopo l’Assemblea.

Pagamento del dividendo e opzioni per il pagamento del dividendo in azioni

È stata approvata la delibera che attribuisce agli azionisti la facoltà di percepire in azioni il dividendo finale da corrispondere per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Come debitamente riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione, il prezzo delle azioni di nuova emissione per il pagamento del dividendo è stato fissato a Euro 222,02 per azione.

Il prezzo corrisponde al 90% della media dei prezzi di apertura delle azioni della Società sul mercato regolamentato di Euronext Paris nei venti giorni di negoziazione precedenti la data dell’Assemblea Annuale degli Azionisti meno l’importo del dividendo finale da distribuire per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il tutto arrotondato al centesimo di euro più vicino.

La data di stacco1 del dividendo finale è fissata al 7 maggio 2025, mentre la data limite per determinare la legittimazione al pagamento del dividendo è l’8 maggio 2025 (“record date2”).

Gli azionisti avranno diritto di esercitare tale opzione tra il 9 maggio 2025 e il 30 maggio 2025, incluso (ad eccezione degli azionisti titolari di azioni in forma nominativa pura che dovranno esercitare tale opzione entro e non oltre il 28 maggio 2025). Per esercitare tale opzione, gli azionisti dovranno rivolgersi agli intermediari finanziari autorizzati. Gli azionisti che detengono azioni in forma nominativa pura dovranno rivolgersi all’agente della Societ (Uptevia, 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex). Gli azionisti che non abbiano esercitato la loro opzione entro il termine stabilito riceveranno il dividendo finale interamente in contanti.

Verrà presentata la domanda di ammissione alla negoziazione delle nuove azioni sul mercato Euronext di Parigi. Le nuove azioni ordinarie assegnate in pagamento conferiranno gli stessi diritti delle azioni esistenti e avranno diritto al dividendo corrente (“jouissance courante”), ovvero conferiranno il diritto a qualsiasi distribuzione pagata a partire dalla data della loro emissione.

Se l’importo del dividendo finale rispetto al quale l’opzione viene eventualmente esercitata non corrisponde a un numero intero di azioni, l’azionista riceverà un numero di azioni arrotondato per difetto al numero intero inferiore più vicino, integrato da un conguaglio in contanti (“soulte”).

Il pagamento del dividendo o la consegna delle nuove azioni a seguito dell'esercizio dell'opzione avverrà a partire dal 5 giugno 2025.

Gli azionisti possono collegarsi al sito del Gruppo www.essilorluxottica.com per consultare il documento di Domande & Risposte dedicate al pagamento del dividendo in azioni.

Prossime date rilevanti per gli investitori

Data di stacco 1 : 7 maggio 2025

: 7 maggio 2025 Record date 2 : 8 maggio 2025

: 8 maggio 2025 Periodo per l’esercizio dell’opzione: dal 9 maggio 2025 al 30 maggio 2025, incluso

Data del pagamento: 5 giugno 2025.

Webcast

È possibile riascoltare la registrazione dell’Assemblea Annuale degli Azionisti a partire dalle ore 18:30 a questo link https://www.essilorluxottica.com/annual-shareholders-meetings

Note

1 Primo giorno nel quale le azioni EssilorLuxottica sono negoziate senza diritto al dividendo finale.

2 Data limite per determinare la legittimazione al pagamento del dividendo sulla base delle posizioni accertate dal depositario centrale a chiusura mercato.

Allegato