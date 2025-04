Les temps forts de l’Assemblée générale 2025 de Renault Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 avril 2025









LES TEMPS FORTS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2025 DE RENAULT GROUP

L’Assemblée générale de Renault Group s’est déroulée aujourd’hui, 30 avril, à Boulogne-Billancourt. Les 24 résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Ce rendez-vous annuel fut également l’occasion pour Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’administration, et Luca de Meo, Directeur général de Renault Group, de remercier les actionnaires pour leur fidélité et de revenir sur les quatre années de la Renaulution.

Plus qu’un plan, Renaulution est un levier clé pour allier performance économique et partage de la valeur envers ses salariés et actionnaires, mais aussi pour l’ensemble de l’écosystème automobile.

Un dividende de 2,20 € par action a été proposé lors de l’Assemblée générale, en hausse de 19 % par rapport à l’année précédente. Et Renault Group a confirmé renouveler son plan d’actionnariat salariés pour la 4e année consécutive.

Boulogne-Billancourt, 30 avril 2025 – Renault Group a tenu ce jour son Assemblée générale. Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées. Cette rencontre a été l’occasion pour Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’administration, et Luca de Meo, Directeur général de Renault Group, de revenir devant les actionnaires sur les quatre années de la Renaulution, de réaffirmer les engagements du Groupe envers celles et ceux qui contribuent au succès de l’entreprise et à la pérennité de l’industrie automobile.

« Quelles que soient les évolutions internationales et la réalité du réveil européen, l’enjeu pour Renault Group est de se transformer en profondeur, dans une vision de long terme. La transformation sera durable parce qu’elle place en son cœur les salariés et les parties prenantes, autour des leviers du partage de la valeur, de responsabilisation mais aussi de la formation. Responsabilisation et partage de la valeur : voilà deux priorités sur lesquelles nous continuerons, avec le Conseil d’administration renouvelé, à être à la fois engagés et vigilants », Jean Dominique Senard, Président du Conseil d’administration de Renault Group.

« La transformation de Renault Group est une immense fierté. Dans une période exceptionnellement difficile, nous avons mis le Groupe au meilleur niveau qu’il n’ait jamais atteint. Cela se matérialise à travers notre gamme renouvelée - la meilleure depuis trois décennies – et nos excellents résultats. Nous nous battons tous les jours pour faire de Renault Group non pas une grande entreprise mais la meilleure. L’innovation, la capacité à s’adapter à tout instant, c’est là que réside notre force. Faire grandir cet esprit doit être l’obsession de chaque jour tout en mettant en place les actions et leviers nécessaires pour garantir la compétitivité», Luca de Meo, CEO Renault Group.

Approbation de l’ensemble des résolutions

12 212 actionnaires, représentant 213 891 381 actions et 307 753 860 droits de vote, ont participé à l’Assemblée générale, en votant à distance, en donnant procuration au Président ou à un tiers, ou en assistant à la réunion. Le quorum s’est donc établi à 74,04 %. Lors de cette Assemblée générale, l’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Le résultat détaillé des votes de l’Assemblée générale sera disponible sur le site internet de Renault Group (https://www.renaultgroup.com/finance/assemblee-generale/).

Le versement d’un dividende de 2,20 € par action a été approuvé lors de l’Assemblée générale, marquant une augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente. Le taux de distribution s’élève à 21,5 %.

Une politique volontariste et responsable centrée sur les salariés

Récompenser l’investissement des collaborateurs

Grâce à l’engagement collectif exceptionnel des équipes et à une ‘réinvention’ constante de l’esprit d’innovation, l’entreprise a connu ces deux dernières années des résultats historiques. Son plan stratégique Renaulution a été clé. Ainsi, plus de 2,3 milliards d’euros ont été distribués aux salariés, depuis le début du plan1. Cette rétribution comprend des mesures telles que des primes, basées sur la performance de l’entreprise, le plan d’actionnariat salarié et les dispositifs d’abondement.

Proposer aux salariés de devenir actionnaires

Renault Group a lancé un plan d’actionnariat salarié unique dans l’industrie, afin d’associer tous ses collaborateurs à la performance future de l’entreprise. Depuis 2022, le plan d’actionnariat Renaulution Shareplan, déployé dans près de 30 pays, a permis à plus de 90 % des salariés du Groupe de devenir actionnaires. En seulement trois ans, la part du capital détenue par les salariés est passée de 3,6 % à 5,63 %. Après le succès des précédentes opérations, Renault Group renouvelle pour la quatrième année consécutive son plan d’actionnariat salariés.

Prendre soin de ses employés

Un « carmaker » qui serait également « care maker » : Renault Group place le bien-être de ses collaborateurs au cœur de ses priorités, partout dans le monde. En 2024, l'entreprise a lancé OneHealth, un programme complet de santé et de bien-être visant à garantir un accès équitable à des soins de qualité. Le déploiement est actuellement en cours dans l'ensemble des pays où le Groupe est présent, avec pour objectif d'atteindre une couverture de 100 % d'ici juin 2025.

Ce dispositif propose un parcours de soin global, avec des bilans gratuits, organisés et pris en charge intégralement par l’entreprise, un réseau de professionnels de la santé au travail proche du lieu de travail, des téléconsultations et des conseils, une assistance psychologique 24h/24 7/7… Gratuits pour les salariés du Groupe, certains services sont aussi accessibles aux membres de leur foyer.

Former pour anticiper les transformations

Dans le monde, 25 millions des emplois industriels totaux sont impactés par les transitions digitale et environnementale, sans compter l’ensemble de la chaîne de la valeur (extraction minière, économie circulaire). Pour accompagner les défis de la mobilité, le Groupe a créé en avril 2021 la « ReKnow University ». En s’appuyant sur des acteurs clés de la formation (industriels, académiques, institutionnels), cette université d’entreprise conçoit et propose des parcours de formation autour de l’électrification, de l’économie circulaire, du développement software & cybersécurité, de la data et de l’IA, ainsi que de l’excellence opérationnelle.

L’université poursuit son expansion avec des projets de développement à l’international et a déjà formé près de 40 000 personnes depuis 2021.

Un engagement fort pour les territoires et l’économie française

Grâce au plan Renaulution, toutes les usines françaises du Groupe ont été dotées de nouveaux projets, avec le lancement de 9 nouveaux modèles depuis 2021. Cette dynamique fait de Renault Group un acteur clé pour les territoires : l'emploi indirect associé aux activités de Renault Group est estimé autour de 30 000 emplois au sein du tissu fournisseur français.

Depuis 2020, Renault Group a investi plus de 14 milliards d’euros en France (investissements dans des actifs corporels et frais de recherche et développement), dans toutes les régions où l’entreprise est implantée, pour notamment transformer et moderniser ses sites.

1 En plus des salaires versés

