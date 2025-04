Viridien : Assemblée Générale Mixte et Réunion du Conseil d’administration du 30 avril 2025

Assemblée Générale Mixte et Réunion du Conseil d’administration du 30 avril 2025

Paris, France – 30 avril 2025

L’Assemblée Générale Mixte de Viridien s’est tenue ce jour à Paris sous la présidence de Monsieur Philippe SALLE. Le résultat des votes et la retransmission vidéo de l’évènement seront disponibles sur le site de la Société : https://www.viridiengroup.com/fr/investors/shareholder-services/general-meetings.

L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et notamment :

Les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2024 ;

La nomination de DELOITTE & ASSOCIES, en remplacement d’ERNST & YOUNG et Autres, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes ;

La nomination de BDO PARIS, en remplacement de MAZARS, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes ;

La nomination de BDO PARIS, commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;

Les résolutions Say on Pay portant sur la rémunération des mandataires sociaux ;

Le renouvellement des mandats de Monsieur Philippe SALLE, de Madame Anne-France LACLIDE-DROUIN et de Monsieur Michael DALY, en qualité d’administrateurs pour une durée de quatre ans ainsi que la cooptation de Madame Amélie OYARZABAL en qualité d’administrateur.

Le Conseil d’administration, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a nommé :

Madame Sophie ZURQUIYAH en qualité de Président-Directeur Général jusqu’au terme de son mandat d’administrateur au plus tard, soit jusqu’à l’Assemblée générale de 2026,

Monsieur Philippe SALLE en qualité de Vice-Président et Administrateur Référent.

Par ailleurs, le Conseil a pris acte de la fin du mandat de Patrick CHOUPIN en qualité d’administrateur représentant les salariés. La Société n’excédant plus les seuils d’effectif imposant la désignation d’un administrateur représentant les salariés, il ne sera pas désigné de nouvel administrateur représentant les salariés. Le Conseil remercie Patrick CHOUPIN pour ses contributions importantes, qui ont permis de faire entendre la voix des employés au sein du Conseil.

Le Conseil d’administration comprend donc 8 administrateurs dont 87,5% sont des membres indépendants et 50% sont des femmes. Il est composé de :

Sophie ZURQUIYAH, Président-Directeur Général

Philippe SALLE*, Vice-Président et Administrateur Référent

Michael DALY*

Olivier JOUVE*

Anne-France LACLIDE-DROUIN*

Colette LEWINER*

Amélie OYARZABAL*

Mario RUSCEV*

Le Conseil a procédé en outre à la modification de la composition de ses comités comme suit :

Le Comité d’Audit et de Gestion des Risques

Anne-France LACLIDE-DROUIN*, Président

Colette LEWINER*

Amélie OYARZABAL*

Le Comité de Rémunération, de Nomination et de Gouvernance

Colette LEWINER*, Président

Olivier JOUVE*

Mario RUSCEV*

Le Comité Nouveaux Business et M&A

Michael DALY*, Président

Olivier JOUVE*

Amélie OYARZABAL*

Mario RUSCEV*

Le Comité Durabilité

Philippe SALLE*, Président

Michael DALY*

Anne-France LACLIDE-DROUIN*

Mario RUSCEV*

Sophie Zurquiyah, Président - Directeur Général de Viridien, déclare :

« Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à Philippe SALLE pour son leadership exceptionnel et sa vision. Son orientation a permis au Groupe de mener une transformation audacieuse et cruciale, posant les bases d'un avenir durable. Nous avons la chance de pouvoir compter sur sa présence continue au sein du Conseil en tant que Vice-Président et Administrateur Indépendant Principal, ce qui constituera un précieux gage de continuité et de stabilité.

Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d'Administration pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant Président du Conseil d'Administration, en complément de mes fonctions actuelles de Directeur Général. Cette responsabilité est un véritable honneur, et je m'engage à l'assumer avec détermination, en attendant que le Conseil définisse une nouvelle gouvernance de Viridien à compter de 2026. »

* Administrateur indépendant

