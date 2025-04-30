Denodo 帮助 Seres 建立“Data on Wheels”数据加速器

北京, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理领军企业 Denodo 宣布，中国领先的汽车公司 Seres 正在使用 Denodo Platform 来加速、简化和扩展对运营数据的访问，包括来自智能工厂以及用于应用开发的数据。

随着中国近期推出 AI+ 计划，并将扩大智能、互联、新能源汽车的发展作为重点，因此，从产品规划和设计、零部件采购和供应链管理、制造和装配、质量检测到销售和售后服务，整个汽车价值链都在产生大量数据。

与许多汽车公司一样，Seres 也一直在进行数字化转型，从而更加高效地迎接这些变化，但随着公司转型的深入，Seres 在使用提取、转换和加载 (ETL) 流程将数字工具和流程与业务运营集成方面遇到了巨大挑战。

因此，Seres 采用了逻辑数据管理产品 Denodo Platform 作为数据结构解决方案，使 Seres 能够快速整合来自智能工厂和其他数据源的数据，为公司的商业智能工具提供统一可信的数据源。 与 ETL 流程不同，逻辑数据管理平台可以连接到不同的数据源，无需依赖数据复制，即可实现数据管理。

与传统的 ETL 方法相比，Denodo Platform 将 Seres 的数据交付速度提高了 88%，成功打造出该公司称之为“Data on Wheels”的数据加速器。 Denodo Platform 的查询优化功能可实现跨异构数据源的高效查询，从而增强业务团队的数据供应和自助服务访问能力。

Denodo 副总裁兼亚太及日本区总经理 Richard Jones 表示：“很高兴看到 Seres 利用 Denodo Platform 所获得的初步成果。 这与我们其他客户的成果相一致，但 Seres 迅速调动了 Denodo Platform 的功能，使整个企业集体受益。”

现在，Seres 的授权人员可以使用 Denodo Platform 准备数据，商务用户也可以利用低代码/无代码功能构建应用程序。 Seres 的商业智能工具进而能更广泛地应用于数据分析，减轻 IT 团队的负担，同时能够提高企业对数据管理的参与度。

此外，Denodo Platform 还为 Seres 提供了成熟的性能保障机制和全面的安全防护，使其能够安全、稳定地访问业务数据源。 这巩固了 Seres 的数据管理和合规性框架。

Seres 数字制造部副主任 Yin Liu 表示：“Denodo 作为数据管理领域的领导者脱颖而出。 Denodo 的独特解决方案正在重新定义汽车数据管理，为‘Data on Wheels’提供真正高效的智能加速器。”

关于 Denodo

Denodo 是数据管理领域的领导者。 屡获殊荣的 Denodo Platform 是领先的逻辑数据管理平台，能够将数据转化为可信赖的见解和成果，支持企业内所有数据相关举措，包括人工智能和自助服务。 借助该平台，全球各行业的 Denodo 客户仅用三分之一的时间便可交付值得信赖的 AI 就绪和业务就绪数据，性能表现比单独使用数据湖仓或其他主流数据平台高出 10 倍。 如需了解更多信息，请访问 denodo.com。

媒体联系人

pr@denodo.com