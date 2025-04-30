Denodo 協助 Seres 建立「Data on Wheels」數據加速器

北京, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數據管理領域龍頭 Denodo 宣佈，中國龍頭汽車公司 Seres 將使用 Denodo 平台加速、簡化和擴展對營運數據的存取，包括來自智能工廠的數據以及用於應用開發的數據。

隨著中國實施「AI+」策略，加上智能網聯汽車、新能源汽車等發展擴大，從產品規劃和設計、零件採購和供應鏈管理，以至生產組裝品質檢測、銷售和售後服務等汽車全產業鏈通通產生了大量數據。

Seres 與許多汽車公司一樣，進行數碼轉型，以更有效應對這些變化，但隨著公司轉型涉及更深層面，Seres 在使用提取、轉換和加載 (ETL) 流程將數碼工具和流程與業務營運結合時，亦遇到重大挑戰。

於是，Seres 落實應用屬於邏輯數據管理產品的 Denodo 平台作為數據結構解決方案，以便快速整合來自智能工廠和其他數據來源的資料，從而為公司的 BI 工具提供統一的可信數據來源。 有別於 ETL 流程，邏輯數據管理平台可以連接到不同的數據來源，因此無需依賴複製數據即可管理數據。

與傳統 ETL 方法相比，Denodo 平台將 Seres 的數據傳輸速度提高 88%，實現了 Seres 稱之為「Data on Wheels」數據加速器。 Denodo 平台的查詢改善功能可實現跨異質數據來源的高效查詢，增強業務團隊的數據配置和自助存取。

Denodo 亞太及日本地區副總裁兼總經理 Richard Jones 表示：「我很高興看到 Seres 從 Denodo 平台獲得了初步成果。 這與我們其他客戶獲得的結果一致，而 Seres 更迅速應用 Denodo 平台的功能，使整體機構受益。」

Seres 的授權人員現在可以使用 Denodo 平台準備數據，而業務用戶可以利用低程式碼/無程式碼功能來建立應用程式。 Seres 更將 BI 工具廣泛用於數據分析，減輕 IT 團隊的負擔，同時提高數據管理的業務參與度。

此外，Denodo 平台為 Seres 提供成熟的效能保障機制和全面的安全保護，能夠安全穩定地取得業務數據來源。 這有助鞏固 Seres 的數據治理和合規框架。

Seres 數碼製造部副部長 Yin Liu 表示：「Denodo 在數據管理領域的鶴立鷄群。 其獨特的解決方案正在重新定義汽車數據管理，真正高效而智能地迅速推動『Data on Wheels』。」

關於 Denodo

Denodo 是數據管理領域的領導公司。 屢獲殊榮的 Denodo 平台是領先的邏輯數據管理平台，可將數據轉化為可靠的見解和成果，適用於整個企業所有與數據相關的計劃 (包括人工智能和自助服務)。 Denodo 的客戶遍布全球各行各業，僅用三分之一的時間就可以交付適用於人工智能和商業的可靠數據，相關性能比單獨使用湖倉和其他主流數據平台高出 10 倍。 欲了解更多資訊，請瀏覽 denodo.com。

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