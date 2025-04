Crédit Agricole Assurances : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Crédit Agricole Assurances

Communiqué de presse Paris, le 30 avril 2025

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances annonce avoir procédé ce jour au dépôt de son Document d’Enregistrement Universel relatif à l’année 2024 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro D.25-0348.

Le Document d’Enregistrement Universel 2024 intègre :

le Rapport financier annuel ;

l’Etat de durabilité ;

le Rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Crédit Agricole Assurances (www.ca-assurances.com/investisseurs/) ainsi que sur le site internet de l’AMF.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2024, Crédit Agricole Assurances compte plus de 6 700 collaborateurs. En 2024, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 43,6 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

