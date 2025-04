EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior vertes multi-tranches pour un montant nominal de 2,25 milliards d’euros

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior vertes multi-tranches pour un montant nominal de

2,25 milliards d’euros

Le 30 avril 2025, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a levé avec succès

2,25 milliards d’euros (les « Obligations ») en 3 tranches d’obligations senior vertes :

Obligation de 750 millions d’euros, d’une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 3,250 % Obligation de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,000 % Obligation de 500 millions d’euros, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,625 %.







Un montant égal au produit net d’émission des Obligations sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements suivants :

La tranche à 7 ans dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France ;

La tranche à 12 ans dans les projets d’énergies renouvelables et les projets hydroélectriques ;

La tranche à 20 ans dans le projet de construction de la paire de réacteurs nucléaires EPR Hinkley Point C au Royaume Uni.





Ces investissements correspondent aux catégories de projets éligibles définis dans le Green Financing Framework d'EDF mis à jour le 28 avril 2025 qui a fait l'objet d'une second party opinion de S&P Global Ratings, qui lui a attribué une notation medium green (1).

Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.

Le règlement-livraison des Obligations devrait intervenir le 7 mai 2025, date à laquelle il est prévu que les Obligations soient admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).

EDF est un émetteur actif de titres de créance et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO 2 /kWh, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents

(1) Le Green Financing Framework et la Second party opinion sont disponibles sur le site internet d’EDF dans la section Finance durable.

Pièce jointe