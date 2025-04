WSP réalise ses engagements en matière de durabilité en 2024 et renouvelle ses ambitions

MONTRÉAL, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, publie son rapport mondial de durabilité 2024 (le « rapport ») et renouvelle ses ambitions, concluant ainsi avec succès son cycle 2022-2024.

Au cours des trois dernières années, WSP a démontré son engagement à réaliser de véritables progrès pour atteindre ses objectifs en matière de durabilité. Le rapport met en lumière les multiples façons dont WSP a généré des changements positifs pour ses parties prenantes dans le cadre de son engagement constant à intégrer la durabilité au cœur de ses activités.



Principaux faits saillants de 2024 :

Pourcentage record de revenus associés aux ODD ( 1) de 65,1 % des produits des activités ordinaires annualisés, en hausse par rapport à 63,4 % en 2023.

de 65,1 % des produits des activités ordinaires annualisés, en hausse par rapport à 63,4 % en 2023. Réduction de 68 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) de portées 1 et 2 (par secteur) et de 17 % des émissions de portée 3, par rapport à l’année de référence 2018.

Augmentation du taux moyen de fidélisation du personnel au niveau mondial de 3,7 % par rapport à 2023.

78 % des postes de direction mondiaux (et ceux de leurs subordonnés directs) pourvus par des personnes à l’interne ( 2) .

. Troisième reconnaissance Compliance Leader Verification consécutive décernée à WSP par Ethisphere pour son engagement profond envers les valeurs éthiques.

Maintien de positions en 2025 au sein de l'indice des entreprises de référence pour l’Amérique du Nord de Dow Jones et du classement des 100 entreprises les plus durables dans le monde en 2025 de Corporate Knights3.



« Être une entreprise citoyenne exemplaire et créer de la valeur pour nos actionnaires ne sont pas des objectifs incompatibles. Alors que le monde évolue et fait face à des forces contradictoires, l’engagement de WSP envers nos valeurs et nos priorités demeure inébranlable. Nous restons fermement engagés à apporter des contributions significatives qui bénéficient à nos équipes, à notre clientèle, à nos actionnaires et aux communautés que nous desservons », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Cibles mondiales 2025-2027 en matière de durabilité

Déterminée et résolue, WSP est prête à continuer à améliorer son solide bilan en matière de durabilité en 2025 et au-delà. Les ambitions et objectifs de durabilité ont été fixés pour les trois prochaines années et sont inclus dans le rapport. Ceux-ci ont été conçus pour appuyer et rendre possible les ambitions stratégiques et financières de WSP, présentées dans son plan d’action stratégique mondial 2025-2027, visant à piloter le changement pour une croissance dynamique.

Découvrez le rapport mondial de durabilité 2024 de WSP ainsi que plus d’information sur l’approche de la Société en matière de durabilité sur wsp.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans ce communiqué de presse ne sont pas fondés sur des faits historiques ou actuels et peuvent être considérés comme étant de l’information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs ont trait à des événements ou un rendement futurs et peuvent inclure notamment des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de fait, et qui reflètent les attentes de la direction de WSP concernant, en particulier ses ambitions et ses cibles en matière de durabilité à long terme, notamment, sans s’y limiter, ses objectifs concernant l’évaluation et la publication d’informations relativement à son rendement en matière de durabilité (y compris en ce qui concerne les objectifs et les cibles qui sont décrits dans son rapport mondial de durabilité 2024, plan d’action stratégique mondial 2025-2027 et dans sa Déclaration sur la biodiversité).

Les énoncés prospectifs, par leur nature, sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents et se basent sur de nombreuses hypothèses, tant générales que précises, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels pourraient diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs, et que nos perspectives commerciales, nos objectifs, nos plans et nos priorités stratégiques ne soient pas atteints. Ces hypothèses tiennent également compte de celles décrites à la section « Énoncés prospectifs » de notre rapport mondial de durabilité 2024. Si l’une de ces hypothèses s’avérait inexacte, les résultats ou événements réels se rapportant à la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

Pour évaluer les énoncés prospectifs, les lecteurs doivent spécifiquement prendre en compte divers facteurs de risque qui, s’ils se réalisent, pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels de WSP diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s’y limiter, la complexité croissante du paysage géopolitique et des développements macroéconomiques; l’incapacité à maintenir notre positionnement concurrentiel sur un marché concurrentiel en évolution rapide; l’incapacité à adopter, à intégrer et à exploiter efficacement les technologies existantes et émergentes dans nos opérations; l’incapacité à mettre en œuvre suffisamment d’initiatives au sein de l’entreprise et de nos secteurs d’activité; la difficulté de mesurer et d’évaluer précisément notre rendement en matière de durabilité et de publier des informations précises à ce sujet; l’incapacité à estimer avec précision les avantages en matière de durabilité de notre travail sur les projets; la perception ou la réaction négative des parties prenantes à l’égard de notre rendement ou nos initiatives en matière de durabilité; l’incapacité à reconnaître les occasions liées au climat ainsi qu’à évaluer et à gérer les risques liés au climat; les modifications apportées à la réglementation susceptible d’affecter nos activités et l’élaboration de règlements porteurs de nouvelles exigences environnementaux, sociaux et de gouvernance; l’incapacité de nos systèmes de données internes à assurer le suivi des informations requises par la nouvelle réglementation en matière environnemental, social et de gouvernance; l’incapacité de retenir les services d’une instance vérificatrice externe qualifiée pour les émissions de GES, ainsi que les autres risques mentionnés de temps à autre, sont présentés en détail dans les rapports que WSP dépose auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle publie et qui sont accessibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

Ces facteurs de risque, ainsi que d’autres, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans nos énoncés prospectifs, sont examinés plus en détail à la section 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de la Société, section qui est incorporée par renvoi dans la présente mise en garde.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse décrivent les attentes de WSP à la date de ce communiqué de presse, de sorte qu’ils sont susceptibles de changer après cette date. Sauf si elle y est tenue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, WSP n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse ou ailleurs, en raison d’une nouvelle information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont expressément visés dans leur ensemble par la présente mise en garde. Les lecteurs et lectrices ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en services-conseils et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

